VNM chốt danh sách chi 5.225 tỷ đồng cho cổ tức đợt 1/2026

Sơ đồ giá cổ phiếu VNM trên TradingView.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã vNM-HOSE) thông báo chi trả cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền.

Theo đó, VNM sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 12/11/2026 để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/11/2026.

Như vậy, với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Vinamilk sẽ phải chi khoảng 5.225 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Theo cơ cấu sở hữu, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là cổ đông lớn nhất với hơn 752,4 triệu cổ phiếu, tương đương 36% vốn điều lệ, qua đó dự kiến nhận về khoảng 1.881 tỷ đồng.

Trong khi đó, F&N Dairy Investments Pte., Ltd nắm giữ 22,29% vốn Vinamilk, dự kiến nhận gần 1.165 tỷ đồng. Còn, công ty con của F&NBev Manufacturing Pte., Ltd, sở hữu thêm 2,7% vốn, dự kiến nhận khoảng 141 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 7/2026, Vinamilk đã hoàn tất chi trả cổ tức còn lại của năm 2025 với tỷ lệ 18,5%, tương ứng 1.850 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền chi trả trong đợt này lên tới khoảng 3.866 tỷ đồng.

Được biết, SSI Research đã có khuyến nghị trung lập với giá mục tiêu 1 năm là 67.000 đồng/cổ phiếu. Theo luận điểm đầu tư, SSI Research cho biết thị phần gia tăng nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ. Danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng và cao cấp hơn, cơ cấu kênh phân phối cải thiện theo hướng gia tăng tỷ trọng kênh hiện đại và trực tiếp tới khách hàng, cùng với mảng xuất khẩu tăng mạnh là những yếu tố tiếp tục giúp VNM gia tăng thị phần.

SSI Research dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 10,5 nghìn tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ), cao hơn đáng kể so với kế hoạch tăng trưởng 3-4% của ban lãnh đạo.

SSI Research cho biết đà tăng trưởng dự kiến chậm lại trong nửa cuối năm 2026. Biên lợi nhuận gộp đã phục hồi lên 43,5%, từ mức đáy 38,8% trong giai đoạn 2022-2023 nhờ nguyên liệu sữa và đường được chốt mua ở mức giá thấp, cùng với tỉ trọng sản phẩm cao cấp hơn. Tuy nhiên, khi chi phí đầu vào bắt đầu tăng, Ban lãnh đạo dự kiến biên lợi nhuận gộp trong nửa cuối năm 2026 đi ngang so với nửa đầu năm, cũng như không có kế hoạch tiếp tục tăng giá bán. Điều này có thể hạn chế dư địa tăng trưởng lợi nhuận trong thời gian tới.

Định giá vẫn thấp hơn so với quá khứ. Dựa trên hệ số P/E mục tiêu là 15x và EPS dự phóng năm 2026 là 4.469 đồng/cổ phiếu, SSI Researchđưa ra giá mục tiêu mới đối với VNM là 67.000 đồng/cổ phiếu. Hệ số P/E mục tiêu không quá cao so với P/E trượt hiện khoảng 13x. Thị trường hiện vẫn đánh giá VNM như một doanh nghiệp tăng trưởng ở mức thấp, khi P/E dự phóng năm 2026 khoảng 14x, thấp hơn mức trung bình 5 năm là khoảng 18x