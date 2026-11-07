VNICT 2026: Thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số

Sáng 7/11, tại Hội trường A, Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIX với chủ đề “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (VNICT 2026).

Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIX năm 2026 do Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức.

Tham dự hội thảo có PGS.TS Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin; Thiếu tướng, TS Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia (Bộ Công an); Thiếu tướng, TS Hồ Văn Hương, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ; TS Tô Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Ban Lãnh đạo Trường Đại học Hà Nội cùng lãnh đạo các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông…

Trí tuệ nhân tạo là trọng tâm thảo luận

VNICT là hội thảo khoa học được tổ chức thường niên, tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu, giảng viên, chuyên gia và nhà quản lý trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu các kết quả nghiên cứu và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

Tại hội thảo năm nay, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), an toàn thông tin, hệ thống thông minh, công nghệ đa phương tiện và mô phỏng, truyền thông, mạng máy tính và cơ sở toán học cho tin học.

Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số là những nội dung nhận được sự quan tâm lớn, trong bối cảnh AI đang phát triển nhanh chóng và tạo ra những thay đổi sâu rộng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục và đào tạo.

TS. Lương Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Lương Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, nhấn mạnh vấn đề hiện nay không còn là có nên ứng dụng AI hay không, mà là ứng dụng AI như thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển năng lực con người và bảo đảm những giá trị cốt lõi của giáo dục đại học.

Theo TS. Lương Ngọc Minh, hội thảo không chỉ là nơi công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu mới về AI, dữ liệu lớn, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, an toàn thông tin và hệ thống thông minh, mà còn là diễn đàn thảo luận những vấn đề chiến lược đối với tương lai giáo dục Việt Nam.

Trong đó, cần chú trọng xây dựng hệ sinh thái giáo dục số thông minh, phát triển nguồn nhân lực có năng lực làm chủ AI, xây dựng nền tảng dữ liệu và học liệu số, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Khoảng hơn 250 báo cáo khoa học tham gia hội thảo

PGS.TS Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết: “VNICT đã có lịch sử gần 30 năm. Hằng năm, hội thảo được phối hợp tổ chức với một đơn vị tại địa phương nhằm mở rộng cơ hội giao lưu, kết nối cộng đồng nghiên cứu công nghệ thông tin trên cả nước.

PGS. TS Nguyễn Trường Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam: "Trí tuệ nhân tạo đã phát triển quá nhanh và có tác động rất mạnh đối với xu thế giới hiện nay, dẫn đến sự cạnh tranh toàn cầu và Việt Nam cũng phải tham gia vào cuộc cạnh tranh này".

Theo ông Thắng, các báo cáo tham gia hội thảo đều được ban chương trình phản biện, tập trung vào những vấn đề khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là công nghệ số.

Năm nay, hội thảo nhận được khoảng 250 bài báo cáo từ các trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia trên cả nước. Số lượng công trình tham gia cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của giới nghiên cứu đối với AI cũng như khả năng ứng dụng công nghệ này trong giáo dục, đào tạo và chuyển đổi số.

Ông Thắng nhận định, AI đang phát triển với tốc độ rất nhanh, tác động mạnh mẽ đến xu thế công nghệ toàn cầu và tạo ra sự cạnh tranh giữa các quốc gia. Việt Nam cần chủ động tham gia vào quá trình này, tăng cường nghiên cứu, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực ứng dụng AI”.

Tạo cơ hội để sinh viên tiếp cận nghiên cứu khoa học

Một điểm đáng chú ý của VNICT 2026 là khuyến khích các nhà khoa học trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên tham gia trình bày, trao đổi kết quả nghiên cứu.

Chia sẻ tại hội thảo, Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh viên năm thứ ba ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, cho biết: “Em tham gia với công trình nghiên cứu về tái tạo khuôn mặt từ hộp sọ.

Em Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh viên năm thứ ba ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM tham gia hội thảo với mã bài viết 7971, tái tạo mặt từ hộp sọ với tính ứng dụng cao.

Theo Kiệt, hội thảo là cơ hội quý để sinh viên được gặp gỡ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, tiếp cận những công trình khoa học thực tiễn và học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước.

Đối với sinh viên, những môi trường học thuật và cơ hội trao đổi trực tiếp như thế này không nhiều. Qua hội thảo, em có thêm kiến thức, kinh nghiệm và những góc nhìn mới về lĩnh vực mình đang theo đuổi”, Kiệt chia sẻ.

VNICT 2026 nhận được sự quan tâm rất lớn từ các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông…

Nam sinh cũng bày tỏ mong muốn có thêm nhiều hội thảo, sự kiện khoa học tương tự để sinh viên được tham gia, trau dồi kiến thức và thích ứng với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ.

Thông qua VNICT 2026, ban tổ chức kỳ vọng tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đưa các thành tựu công nghệ thông tin, truyền thông vào thực tiễn, góp phần phục vụ quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam.