VNeID vừa cập nhật loạt tính năng mới người dùng nên biết

VNeID phát hành phiên bản 2.2.12, bổ sung tính năng về giấy tờ cá nhân, y tế, đăng kiểm và chữ ký số. Ảnh: Quang Nam.

VNeID vừa phát hành phiên bản 2.2.12 vào cuối tuần qua, bổ sung nhiều tính năng liên quan đến giấy tờ cá nhân, y tế, đăng kiểm và chữ ký số.

Trong đó, ứng dụng mở rộng thêm các loại dữ liệu người dùng có thể quản lý trực tiếp trên VNeID. Sổ sức khỏe điện tử được tích hợp để kết nối thông tin khám chữa bệnh, lịch sử tiêm chủng và bảo hiểm y tế, trong khi giấy tờ đăng kiểm giúp tra cứu dữ liệu kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới.

Không chỉ bổ sung giấy tờ, phiên bản mới còn mở rộng khả năng thực hiện giao dịch điện tử. Người dùng có thể đăng ký cấp chứng thư chữ ký số VNeID CA, phục vụ việc tạo lập và sử dụng chữ ký số trên môi trường số.

Với các tài khoản định danh dành cho người dưới 14 tuổi, VNeID 2.2.12 cũng cho phép thay đổi thông tin người đại diện khi có nhu cầu điều chỉnh.

Song song với đó, chức năng cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước được mở rộng thêm giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, văn bằng và chứng chỉ. Việc bổ sung các nhóm dữ liệu này giúp tăng khả năng khai thác thông tin khi xử lý thủ tục hành chính, đồng thời giảm nhu cầu người dân phải xuất trình lại những giấy tờ đã có trên hệ thống.

Ngoài các tính năng mới, phiên bản 2.2.12 cũng sửa một số lỗi nhằm cải thiện độ ổn định của ứng dụng. Tuy nhiên, những thay đổi lần này chỉ là một phần trong quá trình VNeID liên tục mở rộng phạm vi sử dụng.

Từ một ứng dụng chủ yếu phục vụ định danh điện tử, VNeID hiện tích hợp ngày càng nhiều giấy tờ, dữ liệu và dịch vụ gắn với các nhu cầu thường ngày của người dân. Phạm vi tiện ích đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực như giấy tờ cá nhân, giáo dục, y tế - an sinh, dịch vụ công, giao thông và pháp lý.

Trong 6 tháng đầu năm, hơn 50 tính năng mới đã được bổ sung cho ứng dụng VNeID ở nhiều lĩnh vực. Ảnh: Xuân Sang.

Với giấy tờ cá nhân, người dùng có thể tra cứu hoặc sử dụng các thông tin như hộ chiếu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lý lịch tư pháp, dữ liệu đăng ký xe, thông tin tạm trú hay định danh trẻ dưới 14 tuổi. Ở lĩnh vực giáo dục, ứng dụng đã tích hợp học bạ, văn bằng, chứng chỉ và hồ sơ học tập.

Các tiện ích liên quan đến y tế - an sinh cũng ngày càng nhiều hơn, từ Sổ sức khỏe điện tử, Tài khoản hưởng an sinh xã hội đến xác thực thuê bao di động. Trong khi đó, nhiều thủ tục hành chính như cấp hộ chiếu phổ thông, đăng ký cư trú, quản lý căn cước hay cấp phiếu lý lịch tư pháp cũng đã được đưa lên VNeID.

Phạm vi sử dụng còn mở rộng sang giao thông với các tiện ích như vé Metro, check-in và phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Việc liên tục bổ sung các nhóm tiện ích này cũng phù hợp với lộ trình phát triển VNeID trong những năm tới. Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, ứng dụng sẽ tiếp tục tích hợp thêm giấy tờ, dịch vụ và các công nghệ mới.

Đến năm 2028, VNeID được định hướng tích hợp đầy đủ giấy tờ của công dân, tổ chức theo quy định, đồng thời bước đầu đưa AI vào một số tiện ích. Hai năm sau, ứng dụng có thể tích hợp tài khoản thanh toán và ví điện tử khi người dùng có nhu cầu, mở rộng thêm khả năng thanh toán không tiền mặt và hóa đơn thiết yếu.

Xa hơn, đến năm 2045, toàn bộ tiện ích và dịch vụ trên VNeID được định hướng tích hợp AI.

Người dùng có thể kiểm tra VNeID trên Google Play hoặc App Store để cập nhật lên phiên bản 2.2.12 khi bản mới đã được cung cấp cho thiết bị.