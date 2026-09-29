VNeID tự động khóa tài khoản nếu số điện thoại đăng ký thay đổi, không chính chủ

Nội dung này được quy định tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, có hiệu lực từ ngày 28/9.

Trường hợp VNeID tự động khóa

Từ ngày 28/9, quy định mới về khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử có hiệu lực. Người dân cần lưu ý thông tin thuê bao di động liên kết với tài khoản VNeID để tránh bị khóa tài khoản.

Từ 28/9, tài khoản VNeID của công dân Việt Nam có thể bị khóa trong 2 trường hợp: Căn cước điện tử bị khóa hoặc số điện thoại đăng ký VNeID đã thay đổi và không chính chủ.

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, mở khóa.

Bên cạnh đó, hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không chính chủ.

Như vậy, từ ngày 28/9, tài khoản VNeID của công dân Việt Nam có thể bị khóa trong 2 trường hợp: căn cước điện tử bị khóa hoặc số điện thoại đăng ký VNeID đã thay đổi và không chính chủ. Những người đã thay đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật thông tin liên kết với tài khoản VNeID; đang sử dụng SIM do cơ quan, doanh nghiệp hoặc cá nhân khác đứng tên; không còn sử dụng số điện thoại đã đăng ký VNeID hoặc có thông tin thuê bao không trùng khớp với thông tin trên tài khoản định danh điện tử cần đặc biệt lưu ý.

Bên cạnh đó, không chỉ tài khoản của công dân, tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức cũng có thể bị khóa trong một số trường hợp.

Cụ thể, tài khoản có thể bị khóa khi tổ chức chủ động yêu cầu khóa hoặc vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia; tổ chức bị giải thể, phá sản, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động.

Ngoài ra, tài khoản định danh điện tử của tổ chức có thể bị khóa khi người đứng tên đăng ký tài khoản của tổ chức có quyết định thi hành án theo quy định.

Trong trường hợp tài khoản định danh điện tử của tổ chức bị khóa do người đứng tên đăng ký tài khoản có quyết định thi hành án, tài khoản sẽ được mở khóa khi cơ quan, tổ chức thực hiện thay đổi người đứng tên đăng ký tài khoản.

Luật sư Dương Văn Thực, Giám đốc Công ty Luật TNHH TLK nhận định, việc bổ sung cơ chế tự động khóa tài khoản định danh điện tử khi số thuê bao di động sử dụng để đăng ký đã thay đổi và không chính chủ là cần thiết, nhằm tăng tính xác thực, an toàn và độ tin cậy của hệ thống.

Cũng theo luật sư Dương Văn Thực, VNeID gắn với danh tính cá nhân và ngày càng được sử dụng rộng rãi trong thủ tục hành chính, dịch vụ công, khai thác giấy tờ điện tử và các giao dịch trên môi trường điện tử. Vì vậy, tài khoản phải được gắn đúng chủ thể, với thông tin phục vụ xác thực chính xác, thống nhất.

Trường hợp số điện thoại đăng ký đã chuyển nhượng, thay đổi người đứng tên hoặc không còn thuộc quyền quản lý, sử dụng của chủ tài khoản, việc tự động khóa là biện pháp phòng ngừa, hạn chế nguy cơ thông tin hoặc yếu tố xác thực bị người khác lợi dụng.

Luật sư Thực cũng cho rằng, quy định mới này trước hết là cơ chế bảo vệ người sử dụng, nhất là khi VNeID ngày càng tích hợp nhiều thông tin, giấy tờ có giá trị. Do đó, người dân cần chủ động kiểm tra, cập nhật thông tin khi thay đổi số điện thoại, chuyển nhượng, sang tên thuê bao hoặc không còn sử dụng số cũ, qua đó hạn chế nguy cơ tài khoản bị khóa, gián đoạn trong quá trình sử dụng.

Mở khóa VNeID thế nào?

Nghị định 320/2026/NĐ-CP quy định hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động mở khóa tài khoản khi căn cứ dẫn đến việc khóa tài khoản không còn.

Đối với trường hợp tài khoản bị khóa do căn cước điện tử bị khóa, khi căn cước điện tử được cơ quan có thẩm quyền mở khóa thì tài khoản định danh điện tử tương ứng cũng được hệ thống tự động mở khóa.

Đối với những trường hợp cần xử lý theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác gửi phiếu đề nghị khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử đến Công an cấp xã hoặc cơ quan quản lý căn cước Công an cấp tỉnh để tiếp nhận, xử lý.

Cụ thể, trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được phiếu đề nghị hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải xem xét hồ sơ và chuyển đề xuất mở khóa đến Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an thông qua hệ thống điện tử.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đề xuất, Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an xem xét, phê duyệt lệnh mở khóa trên hệ thống và thông báo đến cơ quan đề nghị cùng chủ thể tài khoản. Trường hợp không chấp thuận, cơ quan thụ lý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Đối với người dân, tổ chức có nhu cầu khóa hoặc mở khóa tài khoản định danh điện tử, có thể thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng VNeID; liên hệ tổng đài tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử để cung cấp thông tin xác thực chủ tài khoản; hoặc đến cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử để được hỗ trợ.

Theo luật sư Thực, việc tài khoản định danh điện tử bị khóa theo các trường hợp pháp luật quy định không đồng nghĩa với việc tài khoản bị mất vĩnh viễn hoặc người dân mất quyền sử dụng danh tính điện tử. Khi nguyên nhân dẫn đến việc khóa được xử lý, tài khoản có thể được mở khóa theo cơ chế tương ứng.

Riêng với trường hợp số điện thoại sử dụng để đăng ký VNeID đã thay đổi và không chính chủ, người dân cần chủ động kiểm tra tình trạng thuê bao, xác định số điện thoại hiện đang gắn với tài khoản và thực hiện chuẩn hóa, cập nhật thông tin theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Luật sư cũng lưu ý người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn hoặc đường dẫn giả mạo yêu cầu "xác minh VNeID", "chuẩn hóa thuê bao" hoặc "mở khóa tài khoản". Không nên cung cấp mật khẩu, mã xác thực, mã dùng một lần hoặc thông tin đăng nhập VNeID cho bất kỳ cá nhân nào, mà chỉ thực hiện thao tác thông qua ứng dụng và các kênh chính thức.

Để tránh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng VNeID, cơ quan cảnh sát quản lý hành chính khuyến cáo người dân nên chủ động kiểm tra số điện thoại đang gắn với tài khoản VNeID, bảo đảm số thuê bao là số chính chủ và còn thuộc quyền quản lý, sử dụng của mình. Trong trường hợp số điện thoại đã thay đổi hoặc không còn chính chủ, người dân cần ra công an cấp xã nơi cư trú để cập nhật số điện thoại, điều chỉnh thông tin theo quy định.

Bên cạnh quy định về khóa, mở khóa tài khoản, Nghị định 320/2026/NĐ-CP còn mở rộng việc tích hợp thông tin, giấy tờ trên ứng dụng định danh quốc gia. Các giấy tờ không thuộc bí mật nhà nước do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được tự động đồng bộ, cập nhật vào hệ thống định danh và xác thực điện tử khi cơ sở dữ liệu của cơ quan, tổ chức đó đã kết nối với hệ thống này. Nghị định bổ sung danh mục giấy tờ được tích hợp, cập nhật trên ứng dụng định danh quốc gia. Trong đó có 66 loại giấy tờ cấp cho cá nhân như giấy khai sinh, giấy xác nhận thông tin về lưu trú, hộ chiếu phổ thông, thị thực, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, giấy phép đầu tư... và 140 loại giấy tờ cấp cho cơ quan, tổ chức như giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu, giấy chứng nhận tên định danh, giấy phép kinh doanh, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu... Khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch dân sự và các hoạt động khác, cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu nộp hoặc xuất trình bản chính, bản sao những giấy tờ, tài liệu đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia.