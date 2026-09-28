VNeID từ 28/9: Tài khoản nào bị khóa và cách mở lại?

Người dân xác thực tài khoản chứng khoán qua VNeID

Từ ngày 28/9/2026, Nghị định số 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực.

Một trong những nội dung đáng chú ý là hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi số thuê bao di động sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không chính chủ.

Quy định này nhằm tăng khả năng xác thực chủ thể sử dụng tài khoản định danh điện tử, trong bối cảnh số điện thoại có thể được chuyển nhượng hoặc thay đổi người đứng tên. Vì vậy, người dân cần kiểm tra tình trạng chính chủ của số thuê bao đang liên kết với tài khoản VNeID để tránh ảnh hưởng đến quá trình sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng.

Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, hệ thống định danh và xác thực điện tử cũng tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi căn cước điện tử của người đó bị khóa hoặc được mở khóa. Trường hợp không còn căn cứ khóa, hệ thống có thể tự động mở khóa tài khoản theo quy định.

Đối với trường hợp cần thực hiện thủ tục mở khóa, Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định hệ thống có thể tự động mở khóa khi căn cứ khóa tài khoản không còn. Với trường hợp mở khóa theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận chuyển đề nghị đến cơ quan quản lý căn cước thuộc Bộ Công an để xem xét, phê duyệt.

Cơ quan tiếp nhận có 1 ngày làm việc để xem xét, chuyển đề nghị; sau đó, thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước Bộ Công an có 2 ngày làm việc để xem xét, phê duyệt và thông báo kết quả.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia cũng công bố thủ tục mở khóa tài khoản định danh điện tử thực hiện tại Công an cấp xã. Hồ sơ gồm Phiếu đề nghị khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử theo mẫu TK03. Thời hạn giải quyết thủ tục là 3 ngày làm việc và không thu phí, lệ phí.

Bên cạnh nội dung về khóa, mở khóa tài khoản, từ ngày 28/9, Nghị định 320/2026/NĐ-CP bổ sung quy định về “Tài khoản hưởng an sinh xã hội” trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID. Đây là thông tin định danh cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí và chi trả an sinh xã hội.

Theo quy định mới, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước bằng hình thức chuyển khoản đến Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Mỗi cá nhân chỉ được tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động chính chủ, với thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử.

Tuy nhiên, việc bổ sung Tài khoản hưởng an sinh xã hội không đồng nghĩa người dân bắt buộc phải chuyển sang phương thức này ngay. Trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, các khoản an sinh xã hội vẫn được chi trả theo những hình thức khác theo quy định hiện hành.

Như vậy, từ ngày 28/9, người sử dụng VNeID cần đặc biệt lưu ý thông tin số điện thoại đăng ký tài khoản. Việc bảo đảm thuê bao chính chủ không chỉ giúp duy trì khả năng sử dụng tài khoản định danh điện tử mà còn góp phần bảo đảm an toàn khi thực hiện các giao dịch, dịch vụ được tích hợp trên nền tảng số.