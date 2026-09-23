VNeID sắp được kết nối hệ thống của Singapore, Lào

Việt Nam sẽ thí điểm kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào. Ảnh: Quang Nam.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1830/QĐ-TTg về kế hoạch kết nối ứng dụng định danh quốc gia VNeID với hệ thống định danh điện tử của các nước ASEAN. Trước mắt, Việt Nam sẽ triển khai với Singapore và Lào, sau đó từng bước mở rộng sang các quốc gia khác trong khu vực.

Mục tiêu của kế hoạch là đưa định danh điện tử vào quy trình xuất nhập cảnh xuyên biên giới, qua đó giảm khai báo trùng lặp, hạn chế việc phải xuất trình lại giấy tờ và rút ngắn thời gian kiểm tra, xác minh tại cửa khẩu.

Thí điểm tại Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Theo đó, Việt Nam sẽ xây dựng quy trình để công dân Singapore và Lào sử dụng Singpass, LAeID khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Việt Nam. Ở chiều ngược lại, phương án để công dân Việt Nam sử dụng VNeID tại Singapore và Lào cũng sẽ được nghiên cứu, thống nhất.

Tuy nhiên, điều này chưa có nghĩa người dân có thể ngay lập tức dùng VNeID thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh khi sang hai quốc gia trên. Trước khi triển khai chính thức, các bên vẫn cần hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy trình nghiệp vụ và tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.

Theo lộ trình, trước ngày 30/10, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ làm việc với cơ quan có thẩm quyền của Singapore và Lào để thống nhất phương án kết nối, văn kiện hợp tác và quy trình sử dụng định danh điện tử xuyên biên giới.

Sau bước này, VNeID sẽ được kết nối thử nghiệm với Singpass và LAeID. Các hệ thống xuất nhập cảnh cũng phải được điều chỉnh để có thể tiếp nhận và xử lý dữ liệu định danh điện tử từ phía đối tác.

Trước 30/10, các cơ quan có lên quan của Việt Nam sẽ làm việc với Singapore và Lào để thống nhất phương án kết nối VNeID xuyên biên giới. Ảnh: Diệu Thanh.

Quá trình thử nghiệm không chỉ kiểm tra khả năng kết nối mà còn đánh giá hiệu năng, xử lý lỗi, khả năng dự phòng và khôi phục dịch vụ. Các yêu cầu về an ninh mạng, an toàn hệ thống và bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng phải được đáp ứng trước khi bước vào giai đoạn thí điểm chính thức.

Mốc hoàn thành phần kết nối và kiểm thử được đặt ra trước ngày 15/11.Sau giai đoạn chuẩn bị, mô hình định danh điện tử xuyên biên giới sẽ được thí điểm tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài và Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trong quá trình này, các cơ quan sẽ theo dõi thời gian làm thủ tục, tỷ lệ xác thực thành công, tỷ lệ lỗi, số trường hợp phải xử lý thủ công cũng như phản hồi của người dân và doanh nghiệp. Những dữ liệu này sẽ được dùng để đánh giá khả năng đưa định danh điện tử vào quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh hiện hành.

Sau giai đoạn thí điểm, các bộ, ngành và địa phương liên quan sẽ tổng hợp kết quả, đánh giá tác động và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Nếu mô hình hoạt động ổn định, Việt Nam sẽ xem xét mở rộng sang các cửa khẩu khác và tiếp tục kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử của những nước ASEAN khác.

Phát triển VNeID thành siêu ứng dụng

Kế hoạch này cũng nối tiếp quá trình mở rộng phạm vi sử dụng của VNeID trong những năm gần đây. Theo Bộ Công an, đến đầu năm 2026, ứng dụng đã có 50 tiện ích, hơn 67 triệu tài khoản được kích hoạt và trung bình ghi nhận hơn 3 triệu lượt truy cập mỗi ngày.

VNeID cũng đã được sử dụng trong giải pháp xác thực sinh trắc học tại 18 cảng hàng không trong nước. Việc kết nối với Singpass và LAeID vì vậy đánh dấu bước mở rộng từ các thủ tục trong nước sang định danh điện tử xuyên biên giới.

Việc mở rộng VNeID sang định danh xuyên biên giới cũng phù hợp với định hướng phát triển ứng dụng thành “siêu ứng dụng” và nền tảng số quốc gia. Theo Đề án được phê duyệt tháng 5/2026, VNeID sẽ tiếp tục tích hợp thêm giấy tờ, chữ ký số, thanh toán, AI và nhiều dịch vụ số trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Cơ quan Công an hướng dẫn người dân sử dụng tiện ích trên VNeID. Ảnh: Công an TP. Cần Thơ.

Xa hơn, đề án đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng các tiện ích số, nâng cấp hạ tầng và tăng khả năng tích hợp trên VNeID, hướng tới vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.

Như vậy, việc kết nối với Singapore và Lào là một trong những bước đầu tiên để VNeID mở rộng ra ngoài phạm vi sử dụng trong nước. Tuy nhiên, người dân vẫn cần chờ kết quả đàm phán, thử nghiệm và hướng dẫn chính thức trước khi có thể sử dụng VNeID trong thủ tục xuất nhập cảnh tại các quốc gia này.