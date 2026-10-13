VNeID sắp có thêm loạt tiện ích giao thông

Nền tảng giao thông tập trung trên VNeID tích hợp nhiều dịch vụ phục vụ nhu cầu đi lại trên cùng một giao diện. Ảnh: Quang Nam.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phối hợp với Công ty cổ phần Dịch vụ và Giải pháp công nghệ Gotrust đưa vào vận hành thí điểm "Nền tảng giao thông tập trung" trên ứng dụng VNeID.

Theo Công an TP.HCM, nền tảng tập hợp nhiều dịch vụ phục vụ nhu cầu đi lại trên cùng một giao diện, cho phép người dân truy cập thông qua tài khoản định danh điện tử mức 2 mà không cần cài đặt thêm ứng dụng riêng.

Được triển khai thí điểm từ tháng 9, nền tảng dự kiến tiếp tục được hoàn thiện đến tháng 3/2027 trước khi xem xét mở rộng trên toàn quốc.

Việc tích hợp các dịch vụ giao thông đánh dấu bước mở rộng chức năng của VNeID, từ lưu trữ giấy tờ, xác thực danh tính sang đặt dịch vụ và quản lý hành trình.

Một trong những tiện ích đáng chú ý của nền tảng giao thông trên VNeID là khả năng tìm kiếm, đặt vé máy bay và quản lý hành trình ngay trong ứng dụng. Người dùng có thể tra cứu chuyến bay, so sánh giá vé, hạng vé của nhiều hãng hàng không trước khi lựa chọn.

Nền tảng giao thông tập trung trên VNeID. Ảnh: Quang Nam.

Sau khi đặt vé, khách hàng có thể thanh toán bằng mã QR, thẻ ngân hàng nội địa hoặc quốc tế, đồng thời nhận vé điện tử và hóa đơn ngay trên ứng dụng. Thông tin vé được lưu trữ trong mục "Vé của tôi", cho phép tra cứu hành trình, theo dõi lịch sử chuyến đi và quản lý chi phí di chuyển.

Ngoài dịch vụ hàng không, nền tảng còn tích hợp tính năng tìm kiếm bãi đỗ xe dựa trên vị trí hiện tại. Người dùng có thể kiểm tra các bãi đỗ gần nhất, tình trạng chỗ trống, mức phí và sử dụng bản đồ để tìm đường đến địa điểm được lựa chọn.

Trong giai đoạn thí điểm, tính năng này tập trung vào các bãi đỗ đã triển khai công nghệ thu phí tự động của VETC và Viettel ePass. Do đó, thông tin tra cứu chưa bao phủ toàn bộ bãi đỗ xe trên cả nước.

Việc tích hợp các dịch vụ đặt vé, tra cứu bãi đỗ và quản lý hành trình đánh dấu bước mở rộng chức năng của VNeID sang những giao dịch phục vụ nhu cầu đi lại. Nền tảng hiện vẫn đang trong giai đoạn thí điểm và tiếp tục được hoàn thiện trước khi xem xét triển khai rộng rãi.

Để sử dụng các tiện ích giao thông mới, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức 2. Sau khi đăng nhập VNeID, người dùng chọn mục "Dịch vụ khác" tại giao diện chính, tiếp đến là "Dịch vụ giao thông" và truy cập "Nền tảng giao thông tập trung".

Tại đây, các tiện ích như đặt vé máy bay, tra cứu bãi đỗ xe và quản lý hành trình được hiển thị để người dùng lựa chọn, thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Công an TP.HCM khuyến nghị người dân cập nhật VNeID lên phiên bản mới nhất, chỉ sử dụng ứng dụng chính thức và không chia sẻ mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người khác.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý chỉ sử dụng ứng dụng VNeID chính thức, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho người khác. Khi đặt vé, người dùng cần kiểm tra kỹ hành trình, giá vé và phương thức thanh toán trước khi xác nhận giao dịch