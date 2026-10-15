VNeID đã tích hợp bao nhiêu nhóm tiện ích phục vụ người dân?

UBND phường Thủ Đức, TP.HCM hỗ trợ người dân chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, xác thực liên kết ứng dụng VNeID, đồng thời hướng dẫn đăng ký và cài đặt chữ ký số cá nhân. Ảnh: P.TĐ

Theo thông tin từ Công an TP.HCM tại "Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM” chiều 15.10, ứng dụng VNeID hiện có 42 nhóm thủ tục và tính năng thiết yếu, trong đó nhiều tiện ích mới hướng đến giảm giấy tờ, tiết kiệm thời gian và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ số.

Ứng dụng VNeID hiện có 42 nhóm thủ tục và tính năng

Triển khai từ năm 2022, gắn với Đề án 06 của Chính phủ, VNeID từng bước mở rộng chức năng, phục vụ nhu cầu giao dịch và quản lý thông tin của người dân. Theo Công an TP.HCM, ứng dụng hiện có 42 nhóm thủ tục và tính năng, bao gồm nhóm dịch vụ hành chính công, tích hợp giấy tờ cá nhân, tiện ích thanh toán, liên kết dịch vụ và các chức năng phản ánh, đánh giá chất lượng phục vụ.

Trong lĩnh vực dịch vụ hành chính công, người dân có thể thực hiện các thủ tục về cư trú, căn cước, cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, đăng ký xe lần đầu và đăng ký hộ chiếu phổ thông trong nước. Một số dịch vụ công liên thông cho phép thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ căn cước và bảo hiểm y tế; hoặc đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú và giải quyết trợ cấp mai táng phí, tử tuất.

Ứng dụng VNeID hiện có 42 nhóm thủ tục và tính năng thiết yếu

VNeID cũng tích hợp nhiều thông tin, giấy tờ phục vụ đời sống như giấy khai sinh, hộ chiếu, tình trạng hôn nhân, thông tin cư trú, giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và hồ sơ sức khỏe điện tử.

Trong lĩnh vực giáo dục, ứng dụng hỗ trợ tích hợp thông tin học bạ của người phụ thuộc, văn bằng và chứng chỉ. Các thông tin về đất đai, thuế và một số loại tài sản cũng nằm trong nhóm tiện ích được mở rộng.

Bên cạnh đó, người dùng có thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, ví điện tử, thông tin sử dụng điện và chứng thư chữ ký số. Các chức năng đánh giá thủ tục hành chính, gửi góp ý, phản ánh và kiến nghị cũng tạo thêm kênh tương tác giữa người dân với cơ quan nhà nước.

Việc tích hợp các loại giấy tờ và dịch vụ trên cùng nền tảng hướng đến giảm sự phụ thuộc vào hồ sơ giấy, hạn chế việc phải xuất trình nhiều loại giấy tờ khi thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, khả năng sử dụng thay thế giấy tờ bản giấy còn phụ thuộc quy định và phạm vi áp dụng của từng loại dữ liệu, thủ tục.

Bổ sung tiện ích “Kết nối thân nhân liệt sĩ”

Trong các tính năng được cập nhật gần đây, đáng chú ý là tiện ích “Kết nối thân nhân liệt sĩ”. Người dân có thể tra cứu thông tin, gửi yêu cầu xác nhận quan hệ thân nhân và theo dõi kết quả xử lý trên ứng dụng. Tiện ích này hướng đến hỗ trợ công tác xác minh thông tin, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Nhiều tiện ích được cập nhật mới trên ứng dụng, đặc biệt là tiện ích “Kết nối thân nhân liệt sĩ”

Về an sinh xã hội, từ ngày 28.9.2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp và các khoản an sinh xã hội có thể đăng ký nhận tiền thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Việc triển khai hình thức này nhằm giảm thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho người thụ hưởng và tăng tính công khai trong chi trả.

Ở lĩnh vực giao thông, TP.HCM đã tích hợp các tiện ích liên quan đến xe buýt và metro trên VNeID, gồm tra cứu, quản lý thông tin hành trình, vé điện tử và hỗ trợ sử dụng dịch vụ giao thông công cộng.

Theo Công an TP.HCM, thành phố hiện là địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước hoàn thiện tích hợp giao thông công cộng Bus – Metro trên ứng dụng VneID. Đây là bước triển khai hướng đến kết nối các phương thức vận tải công cộng trên nền tảng số thống nhất.

Ứng dụng còn bổ sung sổ sức khỏe điện tử, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin phục vụ khám, chữa bệnh; tích hợp thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dữ liệu đăng kiểm phương tiện và chức năng đăng ký chứng thư chữ ký số cá nhân.

Ngoài ra, VNeID mở rộng chức năng cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, phản ánh hành vi lừa đảo trên mạng, tố giác tin giả và tra cứu thông tin đối tượng truy nã.

Để sử dụng đầy đủ các tiện ích, Công an TP.HCM khuyến nghị người dân thường xuyên kiểm tra thông tin trên VNeID, kịp thời phối hợp với công an cấp xã để điều chỉnh nếu phát hiện sai sót. Khi thay đổi nơi cư trú, công dân cần thực hiện khai báo, đăng ký theo đúng quy định.

Người dân chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được khuyến nghị chủ động đăng ký để sử dụng các dịch vụ, tiện ích yêu cầu mức định danh này.

Người dân đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nên tích hợp đầy đủ 5 loại giấy tờ, thông tin cơ bản trên VNeID (gồm giấy khai sinh, thông tin tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội, số điện thoại, sổ sức khỏe điện tử) để được miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP (có hiệu lực từ ngày 15.8.2026 – 28.2.2027).