VNeID đã phát triển hơn 77 tiện ích, triển khai các nhóm dịch vụ công trực tuyến

Người dân sử dụng ứng dụng VNeID. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Ngày 16/10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết đến nay, ứng dụng VNeID đã phát triển trên 77 tiện ích, ghi nhận hơn 500 triệu lượt truy cập và triển khai 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến cùng các tiện ích về y tế, giao thông, tư pháp.

Ngoài ra, đến ngày 30/9 có khoảng 768.000 lượt tra cứu dữ liệu trên VNeID đã được thực hiện để xác định điều kiện hưởng chính sách; đồng thời, hơn 14.700 hồ sơ cư trú và một số hồ sơ cấp hộ chiếu được miễn phí, giúp người dân tiết kiệm khoảng 232,6 triệu đồng.

Hiện có 25 địa phương triển khai phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến; dự kiến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm.

Từ lợi ích trực tiếp đó, mức độ chủ động của người dân ngày càng rõ hơn trong cung cấp dữ liệu và đóng góp ý kiến cho cơ quan nhà nước. VNeID ghi nhận 23,3 triệu lượt cung cấp thông tin tài khoản thanh toán; hơn 334 nghìn lượt thông tin giấy phép lái xe; hơn 103 nghìn giấy khai sinh và hơn 70 nghìn thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

"VNeID duy trì khoảng từ 3-6 triệu người sử dụng mỗi ngày và khoảng 19,1 triệu thông tin tài khoản an sinh xã hội, tài khoản thanh toán đã được tích hợp; 87% công dân có tài khoản ngân hàng," đại diện Cục C06 thông tin.

Các đơn vị đã cấp 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam, 109.000 tài khoản cho người nước ngoài và 950.000 tài khoản cho tổ chức.

Không chỉ được cung cấp công cụ số, người dân còn được trang bị kỹ năng số thông qua nền tảng Bình dân học vụ số đã tích hợp 170 khóa học, thu hút trên 3,6 triệu người tham gia.

Người dân tham gia ngày càng tích cực trên môi trường số với tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công thực hiện trực tuyến đạt khoảng 49,7% (tăng khoảng 5 lần). Riêng chỉ số phát triển Chính phủ điện tử tăng 15 bậc, lên vị trí 71/193 quốc gia (so với trước khi triển khai Đề án 06).

Theo Cục C06, hơn 20,6 triệu lượt công dân tham gia góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp; gần 3,3 triệu người góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; 2 triệu lượt ý kiến đối với Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai.

Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với ngành ngân hàng và viễn thông trong việc đối chiếu sinh trắc học, chia sẻ dữ liệu. Qua đó, khoảng 268,7 triệu hồ sơ ngân hàng và gần 149 triệu thông tin thuê bao đã được đưa về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chuẩn hóa. Những biện pháp này góp phần hạn chế giả mạo danh tính, SIM rác và hành vi lợi dụng thông tin không chính chủ để thực hiện hành vi trái quy định.

Tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026, Cục C06 được vinh danh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Nền tảng định danh điện tử quốc gia (VNeID). Thiếu tướng Vũ Văn Tấn (Cục trưởng Cục C06, Bộ Công an) được vinh danh ở hạng mục "Lãnh đạo chuyển đổi số xuất sắc"./.