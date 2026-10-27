VNeID có thêm tính năng tra cứu đăng kiểm ô tô, chủ xe cần biết cách sử dụng

Ứng dụng VNeID bổ sung tính năng tra cứu, tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện. Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), tính năng mới được triển khai nhằm nâng cao tiện ích của ứng dụng định danh điện tử quốc gia, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin đăng kiểm thuận tiện hơn.

Để sử dụng, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường. Sau khi đăng nhập VNeID, người dùng truy cập mục “Ví giấy tờ”, tìm thông báo yêu cầu xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện và thực hiện xác thực bằng passcode, vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt.

Tiếp đó, người dùng chọn mục “Đăng kiểm phương tiện”, kiểm tra thông tin hiển thị và xác nhận tích hợp vào Ví giấy tờ.

Sau khi tích hợp thành công, chủ phương tiện có thể tra cứu, theo dõi thông tin đăng kiểm đã được cập nhật trên ứng dụng.

Việc bổ sung tính năng này giúp người dân thuận tiện hơn trong việc quản lý giấy tờ phương tiện, hạn chế phụ thuộc vào giấy tờ lưu trữ riêng lẻ.

Tuy nhiên, người dùng cần kiểm tra kỹ thông tin sau khi tích hợp; nếu dữ liệu chưa chính xác hoặc chưa hiển thị, nên liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn xử lý.

Đáng chú ý, từ ngày 1/3/2026, các cơ sở đăng kiểm trên cả nước đã triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử đối với phương tiện đạt yêu cầu kiểm định.

Chủ xe cũng có thể tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử qua hệ thống của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Người dân cần phân biệt việc tra cứu thông tin đăng kiểm trên VNeID với việc kiểm định phương tiện thực tế. Việc tích hợp hoặc tra cứu dữ liệu không thay thế nghĩa vụ đưa xe đi kiểm định theo quy định, cũng không làm thay đổi thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định.

Trong quá trình sử dụng, chủ phương tiện nên cập nhật ứng dụng từ nguồn chính thức, không cung cấp mật khẩu, mã OTP cho người khác và cảnh giác với các đường dẫn giả mạo yêu cầu xác thực thông tin đăng kiểm.