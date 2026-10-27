VNeID có thêm thông tin đăng kiểm phương tiện, chủ xe tra cứu như thế nào?

Tính năng mới này cho phép người dân xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện vào ứng dụng VNeID. Sau đó, chủ phương tiện có thể tra cứu và theo dõi thông tin đăng kiểm đã được tích hợp.

Tính năng tra cứu đăng kiểm xe đã có trên VNeID.

Cục C06 hướng dẫn, đầu tiên, công dân có thể truy cập chức năng khi nhấn vào thông báo xuất hiện trên màn hình sau khi đăng nhập; chọn yêu cầu xác nhận tích hợp tại mục "Thông báo"; hoặc truy cập "Ví giấy tờ" trên trang chủ, sau đó chọn thông báo có thông tin cần xác nhận tích hợp.

Tiếp đó, người dân xác thực bằng mã bảo vệ (passcode) hoặc sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt), rồi chọn mục "Đăng kiểm phương tiện". Tại đây, công dân nhấn vào bản ghi "Xác nhận tích hợp" để xem chi tiết thông tin phương tiện.

Nếu thông tin chính xác, chủ tài khoản VNeID chọn xác thực, tích hợp vào "Ví giấy tờ" và nhấn xác nhận. Trường hợp không đồng ý tích hợp, công dân chọn "Không tích hợp", sau đó lựa chọn lý do, nhập thông tin theo yêu cầu và xác nhận.

Sau khi hoàn tất, ứng dụng hiển thị thông báo xác nhận thành công. Việc bổ sung tiện ích này là một trong những giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý thông tin phương tiện, tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng các dịch vụ số.

Hướng dẫn tích hợp chức năng tra cứu đăng kiểm phương tiện.

Cục C06 thống kê, tính đến cuối tháng 10/2026, ứng dụng VNeID đã phát triển trên 77 tiện ích, ghi nhận hơn 500 triệu lượt truy cập và triển khai 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến cùng các tiện ích về y tế, giao thông, tư pháp.

Hiện, có 25 địa phương triển khai phí 0 đồng đối với một số dịch vụ công trực tuyến, dự kiến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khoảng 37 tỷ đồng mỗi năm. Các đơn vị cũng đã cấp 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam, 109.000 tài khoản cho người nước ngoài và 950.000 tài khoản cho tổ chức.