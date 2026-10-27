VNeID bổ sung tính năng tra cứu thông tin đăng kiểm ô tô

Ngày 26/10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) cho biết, tính năng mới dành cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường.

Tra cứu, tích hợp thông tin đăng kiểm ô tô trên VNeID.

Để sử dụng, người dân đăng nhập VNeID, truy cập thông báo yêu cầu xác nhận tích hợp hoặc vào mục “Ví giấy tờ” để tìm bản ghi đăng kiểm phương tiện. Sau khi xác thực bằng mã passcode hoặc sinh trắc học, người dùng chọn mục “Đăng kiểm phương tiện” và kiểm tra thông tin được hiển thị.

Nếu thông tin chính xác, người dân chọn xác nhận tích hợp vào “Ví giấy tờ”. Trường hợp thông tin chưa chính xác hoặc không có nhu cầu tích hợp, người dùng có thể chọn “Không tích hợp”, nêu lý do và thực hiện theo hướng dẫn trên ứng dụng.

Theo C06, việc bổ sung tiện ích này nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong quản lý, tra cứu thông tin phương tiện, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong các dịch vụ hành chính.

Đến nay, VNeID đã được triển khai với hơn 77 tiện ích, ghi nhận khoảng 3-6 triệu lượt người sử dụng mỗi ngày và hơn 500 triệu lượt truy cập.