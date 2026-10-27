VNeID bổ sung tính năng đăng kiểm phương tiện, hỗ trợ tra cứu thông tin trên ứng dụng

VNeID đã bổ sung tính năng “Đăng kiểm phương tiện”, giúp công dân thuận tiện hơn trong việc tiếp cận, quản lý và theo dõi thông tin đăng kiểm.

Tính năng mới tập trung vào hai chức năng chính, gồm xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện và xem thông tin đăng kiểm đã được tích hợp trên ứng dụng. Qua đó, người dân có thể chủ động kiểm tra thông tin phương tiện thông qua tài khoản định danh điện tử.

Đối tượng sử dụng là công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường.

Hướng dẫn tích hợp thông tin đăng kiểm trên VNeID

Để sử dụng tính năng đăng kiểm phương tiện, người dân đăng nhập ứng dụng VNeID và thực hiện xác nhận tích hợp thông tin theo hướng dẫn.

Tại màn hình trang chủ, người dùng có thể truy cập tính năng theo một trong ba cách: nhấn vào thông báo hiển thị sau khi đăng nhập và chọn “Truy cập chức năng”; vào mục “Thông báo” để mở thông báo yêu cầu xác nhận tích hợp; hoặc chọn “Ví giấy tờ”, sau đó nhấn vào thông báo về thông tin cần xác nhận tích hợp.

Tiếp theo, người dùng xác thực bằng passcode hoặc vân tay, khuôn mặt, rồi chọn mục “Đăng kiểm phương tiện”.

Tại danh sách bản ghi xác nhận tích hợp, công dân chọn thông tin cần xác nhận. Hệ thống hiển thị chi tiết dữ liệu để người dùng kiểm tra, sau đó chọn “Thông tin xác thực, tích hợp Ví giấy tờ” và nhấn xác nhận.

Nếu không có nhu cầu tích hợp, người dùng có thể chọn “Không tích hợp”, lựa chọn lý do tương ứng, nhập thông tin theo yêu cầu và xác nhận. Khi hoàn tất, màn hình hiển thị thông báo xác nhận thành công; người dùng nhấn “Quay lại” để trở về danh sách các bản ghi xác nhận tích hợp thông tin.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, việc bổ sung tiện ích đăng kiểm phương tiện góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý thông tin phương tiện, tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng các dịch vụ số.

Theo số liệu được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công bố ngày 26/10, đến nay, 100% công dân đã được cấp số định danh cá nhân. Cơ quan chức năng đã cấp 86,4 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam, 109.000 tài khoản cho người nước ngoài và 950.000 tài khoản cho tổ chức.

Ứng dụng VNeID hiện duy trì khoảng 3-6 triệu người sử dụng mỗi ngày, phát triển hơn 77 tiện ích, ghi nhận hơn 500 triệu lượt truy cập và triển khai 19 nhóm dịch vụ công trực tuyến, cùng các tiện ích trong lĩnh vực y tế, giao thông và tư pháp.

Việc bổ sung tính năng đăng kiểm phương tiện là một bước tiếp tục mở rộng tiện ích của VNeID, hướng tới tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục, dịch vụ trên môi trường số.