Lỗ hơn 2,19 tỷ đồng sau 9 tháng

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1 (cổ phiếu VE1) cho thấy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chưa có dấu hiệu khởi sắc. Trong quý III, công ty không phát sinh doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, trái ngược với mức doanh thu khoảng 2,52 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Do không có doanh thu, lợi nhuận gộp của VNECO1 trong quý III/2026 bằng 0, giảm 36,76 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng từ 184,44 triệu đồng lên 237,15 triệu đồng, tương ứng tăng 28,58%.

VNECO1 trắng doanh thu, lỗ hơn 2,19 tỷ đồng sau 9 tháng.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh từ 1,33 tỷ đồng xuống còn 592,2 triệu đồng, tương ứng giảm 55,43%. Đây là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thu hẹp khoản lỗ trong kỳ.

Kết thúc quý III/2026, VNECO1 báo lỗ sau thuế 528,99 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với khoản lỗ 1,42 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm trước. Mức lỗ giảm gần 890,38 triệu đồng, tương ứng 62,73%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả này chủ yếu đến từ việc rà soát, kiểm soát và tiết giảm các khoản chi phí quản lý, đồng thời điều chỉnh chi phí phục vụ hoạt động điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Tuy nhiên, công ty thừa nhận hoạt động sản xuất, kinh doanh chính chưa phát sinh doanh thu trong kỳ, khiến kết quả kinh doanh vẫn chưa thể chuyển sang có lãi.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh doanh của VNECO1 kém tích cực hơn khi doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu thuần, trong khi cùng kỳ năm 2025 đạt khoảng 8,34 tỷ đồng.

Trong bối cảnh không có nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chính, các khoản chi phí tiếp tục tạo áp lực lên kết quả tài chính. Chi phí tài chính lũy kế 9 tháng đạt khoảng 1,08 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 158,09 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức khoảng 1,84 tỷ đồng, giảm so với 2,14 tỷ đồng của cùng kỳ.

Kết quả, VNECO1 ghi nhận khoản lỗ sau thuế khoảng 2,19 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, cao hơn mức lỗ gần 2 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Như vậy, dù mức lỗ trong quý III đã được thu hẹp, doanh nghiệp vẫn chưa cải thiện được kết quả kinh doanh tính chung từ đầu năm.

Việc không phát sinh doanh thu trong khi các khoản chi phí vẫn hiện hữu cho thấy áp lực đối với VNECO1 không chỉ nằm ở khả năng kiểm soát chi phí, mà còn ở việc khôi phục hoạt động kinh doanh và tạo nguồn thu.

Tiền mặt giảm mạnh, dòng tiền kinh doanh âm

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VNECO1 đạt khoảng 33,53 tỷ đồng, giảm gần 6,72 tỷ đồng so với mức 40,25 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền còn khoảng 1,21 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với 8,16 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm. Lượng tiền mặt suy giảm trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chưa tạo ra doanh thu là một điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của doanh nghiệp.

Không chỉ lượng tiền hiện có suy giảm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng ghi nhận diễn biến đáng chú ý. Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2026 âm khoảng 4,30 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh âm trong bối cảnh doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu thuần cho thấy hoạt động chính chưa tạo được nguồn tiền bù đắp các khoản chi ra. Trong khi đó, lượng tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh khiến dư địa tài chính sẵn có của doanh nghiệp thu hẹp đáng kể. Đây là những yếu tố cần được theo dõi trong quá trình đánh giá khả năng duy trì hoạt động và cải thiện kết quả kinh doanh của VNECO1.

VNECO1 không ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý III/2026. (Nguồn: BCTC Quý 3/2026 của Công ty CP Xây dựng điện VNECO1)

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối tháng 9/2026 vào khoảng 5 tỷ đồng, giảm so với mức 9,52 tỷ đồng đầu năm. Vốn chủ sở hữu cuối tháng 9 khoảng 28,53 tỷ đồng, giảm so với khoảng 30,73 tỷ đồng đầu năm, trong khi vốn góp của chủ sở hữu là 60 tỷ đồng.

Sự suy giảm vốn chủ sở hữu phản ánh tác động từ kết quả kinh doanh thua lỗ cùng những biến động của các khoản mục vốn. Để đánh giá đầy đủ hơn tình hình tài chính, cần xem xét cụ thể cơ cấu vốn chủ sở hữu và khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán.

Nhìn tổng thể, VNECO1 đang đối mặt với những khó khăn đồng thời ở cả kết quả kinh doanh và dòng tiền. Doanh thu thuần bằng 0 trong 9 tháng đầu năm, khoản lỗ sau thuế tiếp tục tăng so với cùng kỳ, trong khi dòng tiền kinh doanh âm và lượng tiền hiện có giảm mạnh. Những diễn biến này cho thấy việc tiết giảm chi phí, dù cần thiết, vẫn chưa đủ để tạo chuyển biến căn bản.

Theo giải trình, VNECO1 cho biết sẽ tiếp tục tăng cường quản lý chi phí, theo dõi các khoản đầu tư tài chính và tìm kiếm cơ hội triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động.

Trong thời gian tới, khả năng cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc khôi phục nguồn thu, kiểm soát dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Khi doanh thu chưa trở lại, việc duy trì kỷ luật chi phí cần đi cùng những giải pháp cụ thể để tạo nguồn thu ổn định, qua đó từng bước giảm áp lực thua lỗ và cải thiện khả năng cân đối tài chính.