VNDIRECT (VND) lãi quý III giảm gần 65%, doanh thu môi giới lao dốc

Môi giới hụt thu, hoạt động tự doanh kéo lùi lợi nhuận

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 vừa công bố, CTCP Chứng khoán VNDIRECT (mã chứng khoán: VND) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.714,82 tỷ đồng, giảm khoảng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí hoạt động lại tăng khoảng 31%, lên 844,19 tỷ đồng, khiến lợi nhuận của doanh nghiệp chịu sức ép đáng kể.

Sự suy giảm thể hiện rõ ở hoạt động môi giới chứng khoán, một trong những mảng kinh doanh cốt lõi của VNDIRECT. Trong quý, doanh thu môi giới chỉ đạt 114,63 tỷ đồng, giảm khoảng 70% so với cùng kỳ năm trước. Dù chi phí nghiệp vụ môi giới giảm xuống còn 99,73 tỷ đồng, phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trực tiếp của hoạt động này chỉ còn khoảng 14,9 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư tài chính cũng ghi nhận biến động lớn. Trong quý III, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 1.137,07 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ. Trong khi đó, khoản lỗ từ nhóm tài sản này tăng gần gấp đôi, lên 702,4 tỷ đồng.

Trong đó, khoản lỗ do đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL đạt 477,02 tỷ đồng, tăng khoảng 72% so với cùng kỳ. Lỗ bán các tài sản FVTPL cũng tăng mạnh, lên 192,02 tỷ đồng. Sau khi bù trừ các khoản lãi và lỗ FVTPL được ghi nhận trong quý, phần chênh lệch còn lại đạt khoảng 434,67 tỷ đồng, giảm khoảng 52% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu và lợi nhuận quý III/2026 của VNDIRECT sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. ﻿Ảnh: BCTC quý II/2026 VNDIRECT.

Cùng với áp lực từ hoạt động đầu tư, chi phí lãi vay của VNDIRECT trong quý III tăng khoảng 20%, lên 358,08 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu chỉ đạt 375,29 tỷ đồng, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ.

Kết thúc quý III, VNDIRECT ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 412,08 tỷ đồng, giảm khoảng 65% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm gần 65%, xuống còn 329,46 tỷ đồng.

Dù kết quả quý III sụt giảm, doanh thu và lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2026 của VNDIRECT vẫn duy trì mức tăng khoảng 3% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động đạt 5.391 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.198,96 tỷ đồng.

Sau khi trừ thuế, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận 1.757,35 tỷ đồng, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2025.

Nợ vay giảm hơn 6.400 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh đảo chiều sang dương

Bên cạnh kết quả kinh doanh quý III đi xuống, quy mô tài sản của VNDIRECT cũng thu hẹp sau 9 tháng đầu năm 2026. Vào cuối kỳ, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 45.635,93 tỷ đồng, giảm khoảng 12% so với đầu năm. Trong đó, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) có giá trị 22.612,07 tỷ đồng, chiếm gần một nửa tổng tài sản.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm khoảng 18%, xuống còn 6.995,95 tỷ đồng. Dư nợ cho vay cũng giảm khoảng 15%, xuống còn 12.231,89 tỷ đồng, tương ứng mức thu hẹp hơn 2.087 tỷ đồng so với đầu năm.

Ở phần nguồn vốn, tổng nợ phải trả của VNDIRECT giảm khoảng 22%, xuống còn 23.874,35 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn vẫn chiếm phần lớn, đạt 20.018,21 tỷ đồng, dù đã giảm hơn 6.444 tỷ đồng so với đầu năm.

dư nợ vay ngắn hạn của VNDIRECT vẫn ở mức hơn 20.018 tỷ đồng, dù đã giảm hơn 6.444 tỷ đồng so với đầu năm. Ảnh: BCTC quý II/2026 VNDIRECT.

Việc thu hẹp các khoản cho vay và giảm quy mô nợ vay cũng được phản ánh trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trong 9 tháng đầu năm, VNDIRECT ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 7.058,44 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức âm 8.800,85 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, dòng tiền dương trong kỳ có sự đóng góp lớn từ việc thu hẹp các khoản cho vay và đầu tư. Cụ thể, biến động các khoản cho vay đóng góp dương 2.087,22 tỷ đồng vào dòng tiền kinh doanh, trong khi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đóng góp thêm 1.562,28 tỷ đồng.

Trong khi đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 7.455,68 tỷ đồng. Doanh nghiệp thu về 27.370,55 tỷ đồng từ hoạt động vay vốn nhưng đã chi 34.065,09 tỷ đồng để trả nợ gốc vay. Ngoài ra, VNDIRECT còn chi 761,15 tỷ đồng để trả cổ tức và lợi nhuận cho chủ sở hữu. Sau khi cân đối các dòng tiền, lượng tiền và tương đương tiền của VNDIRECT cuối tháng 9 còn 1.194,65 tỷ đồng, giảm 427,48 tỷ đồng so với đầu năm.

Một chỉ tiêu khác cũng ghi nhận sự sụt giảm là tiền gửi của khách hàng. Tại phần tài sản và các khoản phải trả về tài sản quản lý cam kết với khách hàng, tiền gửi của khách hàng tại VNDIRECT đến cuối kỳ còn 4.358,57 tỷ đồng, giảm khoảng 41% so với đầu năm.