Theo báo cáo mới đây của CTCP Chứng khoán VNDirect, mô hình tăng trưởng dựa vào vốn ngân hàng đang chạm giới hạn, trung tâm tài chính quốc tế (VIFC) có thể là van xả áp lực này.

Theo đó, mục tiêu tăng trưởng GDP 10% giai đoạn 2026– 2030 đòi hỏi tổng vốn đầu tư khoảng 38,6 triệu tỷ đồng ( tương đương 40% GDP), trong khi riêng hạ tầng chiến lược cần khoảng 44,5 tỷ USD/năm (1.170 nghìn tỷ đồng) với kỳ hạn tài trợ 20–40 năm.

Điều này là thách thức lớn với các ngân hàng chủ yếu dựa vào tiền gửi ngắn hạn. VIFC bổ sung các kênh huy động vốn mới: cho vay hợp vốn do ngân hàng nước ngoài dẫn đầu, cùng trái phiếu và quỹ đầu tư dẫn vốn từ các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài như quỹ hưu trí và công ty bảo hiểm trực tiếp vào dự án.

Các kênh này sẽ giúp giảm áp lực lên tỷ lệ LDR và cạnh tranh huy động, đồng thời phân tán rủi ro hạ tầng ra ngoài hệ thống ngân hàng.

VIFC làm giảm bớt áp lực lên vốn tín dụng

Trong bối cảnh đó, VIFC được kỳ vọng sẽ trở thành kênh dẫn vốn quốc tế vào Việt Nam. VIFC được thiết kế như cửa ngõ của Việt Nam để tiếp cận vốn quốc tế. Mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam đòi hỏi vốn đầu tư lớn hơn nhiều so với khả năng cung ứng của nguồn vốn trong nước, khi tín dụng ngân hàng đã vượt tốc độ huy động và thị trường vốn trong nước vẫn còn mỏng.

Theo VNDirect, VIFC có thể mở rộng khả năng huy động vốn nước ngoài của nền kinh tế, bổ sung thay vì thay thế tín dụng ngân hàng. Đóng góp của VIFC phụ thuộc vào việc dòng vốn đó có thực sự là vốn mới hay chỉ là dòng vốn được điều hướng.

Với nền kinh tế, VIFC bổ sung các kênh huy động vốn ngoài tín dụng ngân hàng. Nghị quyết 222 liệt kê cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ, công cụ phái sinh và quản lý quỹ trong các sản phẩm của VIFC. VIFC cũng hướng tới vốn cho tài chính xanh và chuyển đổi năng lượng.

Theo VNDirect, ba kênh thu hút vốn phổ biến nhất của VIFC là: tài trợ dự án và hạ tầng, trái phiếu và quỹ đầu tư, vốn tư nhân.

Trong đó, tài trợ dự án và hạ tầng là kênh có quy mô lớn nhất trong trung hạn, khi các ngân hàng nước ngoài đã hiện diện tại VIFC. Kênh này có thể bao gồm: cho vay hợp vốn do ngân hàng nước ngoài dẫn đầu, khoản vay nước ngoài cho các công ty dự án trong nước, và các dự án PPP, vẫn tuân theo khung PPP quốc gia nhưng có thể chỉ định nhà đầu tư mà không qua đấu thầu cạnh tranh và được tiếp cận tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Hai là trái phiếu. Các tổ chức phát hành và nhà đầu tư trái phiếu xanh được hưởng ưu đãi theo các chương trình do Cơ quan Điều hành VIFC xây dựng. Việc phát hành vẫn tuân theo luật trái phiếu chung, và Việt Nam đã có thị trường trái phiếu trong nước. Do đó, lợi ích thực tế phụ thuộc vào việc thu hút được nhà đầu tư mới, không chỉ là có thêm một địa điểm phát hành mới.

Ba là quỹ đầu tư, vốn cổ phần tư nhân (private equity) và vốn đầu tư mạo hiểm (venture capital). Các kênh này phụ thuộc vào nhà đầu tư tổ chức mà danh sách Thành viên công khai hiện chưa cho thấy, nên quy mô kênh này nhiều khả năng còn nhỏ trong vài năm đầu. Gọi vốn cộng đồng (crowdfunding), thị trường carbon và tài sản số là các kênh nhỏ hơn hoặc ở giai đoạn sớm hơn.

Với hệ thống ngân hàng, VIFC hỗ trợ huy động vốn từ nước ngoài cho các tập đoàn ngân hàng Việt Nam. Cơ chế này vận hành qua các ngân hàng Thành viên, tức các công ty con một thành viên do ngân hàng mẹ thành lập tại VIFC, chứ không phải chính ngân hàng mẹ.

Một ngân hàng thành viên có thể vay vốn quốc tế với quy mô lớn theo cơ chế khai báo và báo cáo, không cần NHNN phê duyệt từng giao dịch, sau đó cho vay lại trong nước bằng ngoại tệ cho các khách hàng đủ điều kiện (theo Nghị quyết 222, Điều 16, và Nghị định 329).

Ở cấp độ tập đoàn, điều này giúp đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn theo hướng vốn nước ngoài. Nguồn vốn này thường có kỳ hạn dài hơn tiền gửi trong nước, qua đó giảm áp lực về kỳ hạn và cạnh tranh huy động tiền gửi khách hàng.

Khi VIFC bổ sung thêm các kênh huy động vốn, ngân hàng sẽ giảm rủi ro tập trung khi tài trợ các dự án hạ tầng trọng điểm, thu hẹp chênh lệch kỳ hạn và thu hẹp chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động.

Ngân hàng nước ngoài tại VIFC cần đối tác trong nước có chuẩn quản trị rủi ro và báo cáo tương đương, nên các ngân hàng đã đạt chuẩn vốn theo Basel III và trích lập dự phòng theo IFRS 9 sẽ dễ tham gia các giao dịch hợp vốn hơn.

VIFC cũng có thể mở ra các nguồn thu phí liên quan đến tài trợ thương mại, cho vay hợp vốn và tài trợ hạ tầng, cùng tài chính xanh và dịch vụ trái phiếu. Điều này có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào thu nhập lãi thuần, khi NIM của hệ thống ngân hàng Việt Nam đang trong xu hướng giảm kéo dài.

Nhóm ngân hàng sẽ được hưởng lợi đầu tiên

Trong bối cảnh đó, các nhà phân tích của VNDirect dự báo, những ngân hàng Việt Nam đang xúc tiến thành lập công ty con tại VIFC sẽ được hưởng lợi đầu tiên.

Hiện có 8 ngân hàng đã và dự kiến thành lập ngân hàng con tại VIFC, bao gồm: Vietcombank, HDBank, LPBank, SHB, Nam A Bank, TPBank, MB và MSB đã được cổ đông thông qua, ACB và Techcombank đang xin chủ trương, nhưng chưa ngân hàng nào được cấp phép.

Ngân hàng được cấp phép sớm sẽ trở thành điểm thanh toán và có thể chiếm tỷ trọng vượt trội trong các dòng giao dịch, quan hệ ngân hàng đại lý và dịch vụ lưu ký.

Ngân hàng giữ vị trí quan trọng mang tính cấu trúc trong hệ sinh thái tài chính của VIFC. Các bên tham gia khác phụ thuộc vào hạ tầng ngân hàng để tiếp cận dịch vụ thanh toán, nguồn vốn, lưu ký và dịch vụ ngoại tệ.

Nghị định 329 yêu cầu các giao dịch thanh toán giữa Thành viên nói chung phải thực hiện qua tài khoản thanh toán tại ngân hàng Thành viên, khiến các ngân hàng được cấp phép trở thành điểm thanh toán mặc định trong VIFC.

Với các ngân hàng Việt Nam, lợi thế then chốt do đó là yếu tố thời điểm. Các ngân hàng được cấp phép sớm có thể trở thành điểm trung gian mà các công ty quản lý tài sản, tổ chức phát hành trái phiếu và các bên tham gia sau phải giao dịch qua.

Theo quan điểm của VNDirect, điều này giúp nhóm đi trước giành được tỷ trọng vượt trội trong khối lượng giao dịch tại VIFC, quan hệ ngân hàng đại lý và hoạt động lưu ký. Trên thực tế, việc cấp phép ngân hàng thành viên đang là điểm nghẽn lớn nhất của VIFC hiện nay: đến nay vẫn chưa có ngân hàng nào được cấp phép, chủ yếu do các điều kiện khá chặt của Nghị định 329.

Để tháo gỡ, NHNN đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 329, theo hướng nới điều kiện xếp hạng tín nhiệm với ngân hàng nước ngoài và cho phép thành viên VIFC tạm thời sử dụng tài khoản vốn và một tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài bên ngoài Trung tâm, để vay vốn nước ngoài, cho vay bên đi vay trong nước và đầu tư vào phần còn lại của Việt Nam.

Cơ chế này giúp VIFC sớm có giao dịch thực tế thay vì phải chờ ngân hàng thành viên, nhưng tác động lên nhóm ngân hàng niêm yết là đan xen.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, dòng tiền sẽ đi qua các ngân hàng hiện hữu, kể cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, nên lợi ích ban đầu nghiêng về các ngân hàng mạnh về ngoại hối và khách hàng FDI hơn là riêng nhóm đang xin cấp phép.

Khi ngân hàng thành viên đầu tiên được cấp phép, các thành viên VIFC phải chuyển tài khoản sang ngân hàng thành viên trong vòng 60 ngày, qua đó khôi phục lợi thế cho ngân hàng được cấp phép sớm. Rủi ro là ranh giới giữa dòng vốn tại VIFC và hệ thống tài chính trong nước trở nên kém tách bạch hơn trong giai đoạn này, và đây mới là dự thảo.

Do đó, đóng góp của VIFC vào lợi nhuận ngân hàng trong ngắn hạn còn hạn chế, và nên được xem là động lực tăng trưởng trung - dài hạn.

"Chúng tôi ưu tiên Vietcombank, TPBank và MB nhờ CAR trên 10%, nợ xấu trong ngưỡng 3% và năng lực ngoại hối mạnh. HDBank có thể gia nhập nhóm này khi tỷ lệ nợ xấu giảm về trong ngưỡng 3%. Techcombank, MSB, ACB và VietinBank xếp ở nhóm tiếp theo, VIFC được kỳ vọng sẽ mở thêm dư địa tăng trưởng trung - dài hạn cho các ngân hàng này", báo cáo từ VNDirect nhận định.