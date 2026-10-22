VNDIRECT lãi 9 tháng tăng nhờ hoàn nhập dự phòng, lợi nhuận quý III/2026 giảm gần 65%

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (HoSE: VND) ghi nhận doanh thu hoạt động 1.714,8 tỷ đồng, giảm 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 412,1 tỷ đồng, giảm 64,6%, trong khi lợi nhuận sau thuế còn 329,5 tỷ đồng, giảm 64,5%.

Đà suy giảm chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh và môi giới chứng khoán. Lãi ròng từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), theo tính toán từ số liệu báo cáo, đạt 434,7 tỷ đồng, giảm 52,3% so với cùng kỳ. Trong khi lãi từ các tài sản này giảm 10,2%, lỗ từ tài sản tài chính FVTPL tăng 97,7% lên 702,4 tỷ đồng.

Tách theo tính chất, lợi nhuận trước thuế đã thực hiện của công ty trong quý đạt 469,1 tỷ đồng, giảm so với mức 983 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận chưa thực hiện chuyển từ lãi 182 tỷ đồng sang lỗ 57 tỷ đồng, chủ yếu do đánh giá lại danh mục FVTPL.

Mảng môi giới cũng chịu sức ép lớn khi doanh thu chỉ đạt 114,6 tỷ đồng, giảm 70,4%. Sau khi trừ chi phí trực tiếp, lợi nhuận gộp còn khoảng 14,9 tỷ đồng, giảm hơn 90% so với cùng kỳ.

Hoàn nhập dự phòng giúp VNDIRECT giữ đà tăng lợi nhuận sau 9 tháng, song riêng quý III/2026, lãi sau thuế giảm 64,5% khi môi giới và tự doanh cùng sa sút (Ảnh: VNDIRECT).

Ở chiều khác, thu nhập từ cho vay, chủ yếu là cho vay ký quỹ (margin) đạt 375 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,2%. Chi phí lãi vay tăng 19,6% lên 358 tỷ đồng, trong khi thu nhập từ cho vay đi xuống, khiến chênh lệch giữa thu nhập lãi và chi phí vốn của công ty bị thu hẹp.

Đáng chú ý, cổ tức và tiền lãi từ các tài sản tài chính FVTPL đạt 285 tỷ đồng trong quý III/2026, cao gấp 3,2 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, khoản thu này đạt 331,4 tỷ đồng, đồng nghĩa phần lớn phát sinh trong quý III/2026.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VNDIRECT đạt 5.391 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 3,4%. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 2.199 tỷ đồng, tăng 3,2%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 1.757,3 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ.

Dù vậy, tăng trưởng lợi nhuận có đóng góp đáng kể từ việc hoàn nhập dự phòng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, trong 9 tháng, VNDIRECT hoàn nhập 332 tỷ đồng dự phòng phải thu khó đòi.

Khoản phải thu khó đòi liên quan đến Trung Nam giảm từ 1.834,6 tỷ đồng đầu năm xuống còn 43 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026.

Các mảng dịch vụ khác chưa tạo được đóng góp đáng kể. Doanh thu tư vấn tài chính chỉ đạt khoảng 90 triệu đồng, còn doanh thu bảo lãnh phát hành đạt 1,6 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 100% và 95,7% so với cùng kỳ. Doanh thu môi giới lũy kế giảm 33% xuống 496 tỷ đồng, trong khi thu nhập từ cho vay tăng 16,9% lên 1.153 tỷ đồng.

Với kết quả trên, VNDIRECT đã thực hiện khoảng 72,9% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 3.018 tỷ đồng và 72,8% mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2.414 tỷ đồng cả năm. Để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế, công ty cần đạt khoảng 819 tỷ đồng trong quý IV/2026, gần gấp đôi mức thực hiện quý III/2026.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản tại ngày 30/9/2026 đạt 45.636 tỷ đồng, giảm 11,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay giảm 14,6% còn 12.232 tỷ đồng, trong đó dư nợ margin đạt 12.116 tỷ đồng.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL vẫn chiếm tỷ trọng lớn, với giá trị 22.612 tỷ đồng, tương đương 49,5% tổng tài sản. Riêng trái phiếu đạt 14.788,6 tỷ đồng, tương đương 32,4% tổng tài sản.

Đáng lưu ý, khoản đầu tư cổ phiếu HSG đang có giá trị hợp lý thấp hơn giá gốc khoảng 160 tỷ đồng. Do được đánh giá lại qua lãi/lỗ, chênh lệch này đã phản ánh vào kết quả kinh doanh.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả giảm 22,3% xuống 23.874 tỷ đồng; dư nợ vay ngắn hạn giảm từ 26.463 tỷ đồng đầu năm xuống 20.018 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 4,1% lên 21.761 tỷ đồng, đưa tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản lên 47,7%, so với 40,5% đầu năm.

Bên cạnh đó, tiền gửi của khách hàng giảm 41,5% còn khoảng 4.358 tỷ đồng - diễn biến này xuất hiện cùng thời điểm doanh thu môi giới suy giảm mạnh.