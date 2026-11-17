Chỉ số biến động hẹp, độ rộng thị trường nghiêng hẳn về chiều giảm

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index nhanh chóng ghi nhận nhịp tăng điểm tích cực và có thời điểm bứt phá hơn 17 điểm, vươn lên mức 1.752,3 điểm. Tuy nhiên, đà hưng phấn không duy trì được lâu khi áp lực chốt lời gia tăng kéo chỉ số lùi bước dần về cuối phiên. Chốt ngày giao dịch, chỉ số chính chỉ tăng nhẹ 1,91 điểm, tương đương mức tăng 0,11%, neo tại ngưỡng 1.736,8 điểm.

Mặc dù chỉ số đóng cửa trong sắc xanh, độ rộng thị trường lại phản ánh một bức tranh hoàn toàn trái ngược. Hiện tượng "xanh vỏ đỏ lòng" thể hiện rõ nét khi trên sàn HoSE chỉ có chưa tới 100 mã cổ phiếu giữ được đà tăng, trong khi có tới hơn 200 mã cổ phiếu chìm trong sắc đỏ. Lực đỡ chính của thị trường phụ thuộc hoàn toàn vào một vài mã vốn hóa lớn. Trong đó, cổ phiếu VIC đóng vai trò trụ cột lớn nhất khi đóng góp tới 8,2 điểm cho chỉ số chung. Các mã MCH và DMX cũng hỗ trợ tích cực với mức đóng góp lần lượt là 1,86 điểm và 0,65 điểm. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VCB trở thành lực cản lớn nhất khi lấy đi 1,03 điểm, kết hợp cùng áp lực điều chỉnh từ các mã ngân hàng khác như VPB, TCB, CTG, TCX và HDB.

Sức ép bán tháo tập trung mạnh vào hai nhóm ngành dẫn dắt truyền thống là ngân hàng và chứng khoán. Tại nhóm cổ phiếu vua, TCB giảm 2,52%, VPB giảm 1,81%, VIB giảm 1,78% và VCB giảm 1,12%. Cùng chung cảnh ngộ, nhóm chứng khoán cũng giao dịch ảm đạm với SSI giảm 1,73%, VIX giảm 1,92%, VCI giảm 2,04% và VND lùi 1,38%. Làn sóng điều chỉnh tiếp tục lan rộng sang nhóm bất động sản với hàng loạt mã như KDH, TCH, DXG đều đóng cửa trong trạng thái mất điểm.

Thanh khoản sụt giảm mạnh, nhà đầu tư thận trọng quan sát tín hiệu vĩ mô

Diễn biến đáng lo ngại nhất trong phiên là sự co hẹp nghiêm trọng của dòng tiền. Khối lượng và giá trị giao dịch trên sàn HoSE sụt giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 11.877 tỷ đồng. Con số này giảm 21,54% so với phiên liền trước và thấp hơn tới khoảng 23% so với mức trung bình 20 phiên giao dịch gần nhất. Theo dữ liệu cập nhật từ trang tin tài chính Vietstock, dòng tiền tổng thể đổ vào thị trường chỉ đạt xấp xỉ 11.900 tỷ đồng, thiết lập mức thanh khoản thấp nhất trong vòng một tháng trở lại đây.

Tín hiệu thanh khoản cạn kiệt cho thấy tâm lý dòng tiền thông minh vẫn đang trong trạng thái phòng thủ. Nhà đầu tư chưa sẵn sàng giải ngân quy mô lớn, ngay cả khi VN-Index vẫn giữ được sắc xanh kỹ thuật. Dòng tiền hiện tại chủ yếu vận động cục bộ, đánh vào một vài cổ phiếu riêng lẻ thay vì tạo ra sự lan tỏa diện rộng để nâng đỡ toàn thị trường. Trong bối cảnh này, sự chú ý của giới đầu tư đang hướng về các thông tin vĩ mô, đặc biệt là động thái mua ngoại tệ giao ngay từ Ngân hàng Nhà nước.

Theo kế hoạch từ ngày 11/11, cơ quan điều hành sẽ thực hiện chào mua ngoại tệ định kỳ vào các ngày thứ Hai và thứ Tư hàng tuần với mức giá niêm yết 25.500 đồng mỗi USD. Động thái bơm thanh khoản tiền đồng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hệ thống ngân hàng, tuy nhiên tác động đến thị trường chứng khoán vẫn cần thêm thời gian để thẩm thấu. Giới phân tích nhận định, khi thanh khoản chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện và áp lực bán chủ động vẫn chiếm ưu thế, VN-Index có khả năng tiếp tục đối mặt với các nhịp rung lắc. Khả năng bảo vệ vùng hỗ trợ kỹ thuật 1.700 – 1.720 điểm và tốc độ quay trở lại của dòng tiền sẽ là hai yếu tố then chốt quyết định xu hướng của chỉ số trong các phiên giao dịch tiếp theo.