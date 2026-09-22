VN-Index vượt 1.810 điểm, thanh khoản vẫn ở mức thấp

Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Ngay từ đầu phiên sáng, thị trường rung lắc nhẹ trước khi lực cầu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index phục hồi. Tuy nhiên, lực mua chủ yếu mang tính thăm dò khiến chỉ số chỉ tăng khiêm tốn sau hơn một giờ giao dịch. Áp lực bán gia tăng trong nửa sau phiên sáng, trong khi lực cầu chưa cải thiện, khiến thanh khoản sụt giảm.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng 9,55 điểm, tương đương 0,53%, lên 1.809,22 điểm. Trên sàn HoSE có 150 mã tăng và 132 mã giảm, trong đó chỉ 63 mã tăng trên 1%.

Đáng chú ý, VIC có thời điểm giảm hơn 2% so với tham chiếu nhưng sau đó đảo chiều tăng 2,1% vào cuối phiên sáng, trở thành động lực chính giúp VN-Index duy trì sắc xanh. Ở chiều ngược lại, SSB tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, giảm 6,9% xuống 20.900 đồng/cổ phiếu, khớp hơn 3,4 triệu đơn vị và không có bên mua.

Sang phiên chiều, sắc xanh tiếp tục được duy trì và đà tăng được mở rộng. Kết phiên, VN-Index tăng 17,26 điểm, tương đương 0,96%, lên 1.816,93 điểm. VIC và VHM là hai cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho mức tăng của chỉ số, riêng hai mã này góp hơn 16 điểm.

Thị trường chưa tương xứng với mức tăng của chỉ số. Toàn sàn HoSE có 163 mã tăng, 127 mã giảm và 79 mã đứng giá tham chiếu. Trong nhóm VN30, có 16 mã tăng, 9 mã giảm và 5 mã đứng giá. VN30-Index tăng 12,10 điểm, tương đương 0,62%, lên 1.965,36 điểm.

Nhóm bất động sản là một trong những động lực chính của thị trường. VIC tăng gần 4%, trong khi VHM và VRE cũng tăng tích cực. Nhiều cổ phiếu khác trong nhóm tăng điểm như PDR, IDC, CEO... Trong khi đó, NVL, VPI, NLG, KSF, IJC... giảm nhẹ.

Nhóm tài chính phân hóa khá mạnh. Một số cổ phiếu tăng như MSB tăng 3,45%, VIX tăng 1,95%, SSI tăng 0,24%, TCB tăng 0,16%, VCI tăng 1,24%, TPB tăng 1,79% và VND tăng 1,02%. Ở chiều ngược lại, VPB giảm 1,58%, HDB giảm 0,18%, MBB giảm 0,5%, CTG giảm 0,16% và ACB giảm 1,79%.

Tại các nhóm cổ phiếu riêng lẻ, GEE, PET và PVP tăng trần. DCL tăng cận trần, trong khi MSR tăng hơn 6%. Một số cổ phiếu đầu ngành như MSN, GEX, MSB cũng tăng điểm tốt.

Trên sàn HNX, HNX-Index tăng 2,55 điểm, tương đương 0,93%, lên 276,93 điểm, với 56 mã tăng, 54 mã giảm và 64 mã đứng giá. Trong khi đó, UpCoM-Index giảm 0,22 điểm xuống 126,13 điểm.

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng chú ý khi suy giảm trong phiên. Trên sàn HOSE có 539 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch 12.988 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 14.000 tỷ đồng.

Sau phiên bán ròng trước đó, khối ngoại trở lại mua ròng khoảng 60 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại các mã SBT, MCH, VIC, VNM; trong đó, SBT được mua ròng nổi bật với giá trị hơn 130 tỷ đồng, MCH được mua ròng gần 68 tỷ đồng.

Như vậy, đà tăng của VN-Index đang được hỗ trợ đáng kể bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản suy giảm và thị trường chưa cho thấy sự đồng thuận cao. Dòng tiền vẫn có sự chọn lọc, do đó diễn biến của nhóm cổ phiếu trụ và khả năng cải thiện thanh khoản sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý trong các phiên tới.