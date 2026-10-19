VN-Index vẫn suy yếu, nỗ lực cân bằng ở vùng hỗ trợ 1.700 điểm

VN-Index kết thúc tuần qua tại 1.705,91 điểm, giảm 29,18 điểm (-1,68%) so với tuần trước đó, đánh dấu tuần giảm thứ năm liên tiếp, với thanh khoản suy yếu trở lại và tiếp tục duy trì ở vùng thấp.

Xét theo ngành, áp lực điều chỉnh trong tuần tập trung đáng kể tại nhóm Bất động sản, đặc biệt là VIC và VHM; trong khi Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản và Dịch vụ tài chính đóng vai trò hỗ trợ.

Công ty chứng khoán dự báo VN-Index vẫn đang suy yếu. Ảnh minh hoạ: Tin nhanh Chứng khoán

Xét theo vốn hóa, tỷ trọng giao dịch của VN30 tăng từ 58,4% lên 61,2%, trong khi VNMID giảm từ 34,9% xuống 32,0% và VNSML tăng nhẹ từ 5,3% lên 5,5%.

Nước ngoài tăng bán ròng, bán ròng tập trung ở các nhóm ngành lớn: Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Công nghệ thông tin, Thực phẩm, Dầu khí; với giá trị 3.013 tỷ đồng trên HOSE.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SHS: Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn suy yếu, đang nỗ lực cân bằng ở vùng hỗ trợ quanh 1.700 điểm. Đây cũng là vùng hỗ trợ quan trọng, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3, 7/2026.

“Chưa có dự báo VN-Index sẽ mất vùng hỗ trợ mạnh quanh 1.700 điểm. Trong khi VN30 có hỗ trợ tương tự là vùng giá quanh 1.830 điểm”, SHS cho hay.

Dưới áp lực của các cổ phiếu vốn hóa lớn, theo SHS, hai chỉ số chính VN-Index, VN30 vẫn trong xu hướng giảm giá ngắn hạn, trên vùng hỗ trợ tăng trưởng trung dài hạn. Thị trường phân hóa khá tích cực ở vùng giá hiện tại. Nhiều nhóm ngành đang phục hồi tốt, hình thành vùng đáy ngắn trung hạn sau giai đoạn giảm giá mạnh từ 2025 đến nay.

Điều này hỗ trợ tâm lý tốt hơn cho nhà đầu tư cá nhân, vốn chịu nhiều áp lực thua lỗ kéo dài. Thị trường vẫn duy trì nhiều doanh nghiệp chất lượng, đầu ngành, duy trì tăng trưởng có các mức P/E, P/B thấp trong lịch sử, P/E từ 4-7, mức hấp dẫn để xem xét đầu tư.

“Với thị trường chung, chúng tôi giữ quan điểm thận trọng khi VN-Index vẫn suy yếu; Chờ VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay”, nhóm phân tích SHS nhấn mạnh.

Còn theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), VN-Index đã lùi về sát vùng hỗ trợ dài hạn quanh 1.685 điểm, được xác định theo đường xu hướng nối các đáy tháng 4/2026 và tháng 8/2026. Đây có thể là vùng tạo điều kiện để chỉ số tạm thời cân bằng và giảm áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, khả năng duy trì đà hồi phục sẽ phụ thuộc đáng kể vào sự cải thiện của thanh khoản, qua đó phản ánh mức độ tham gia của dòng tiền và sức hấp thụ áp lực bán. Trong trường hợp thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt, nhịp hồi phục nhiều khả năng vẫn mang tính kỹ thuật và chưa đủ cơ sở để kỳ vọng vào một xu hướng tăng bền vững hơn.