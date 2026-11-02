VN Index trượt về sát ngưỡng 1.700 điểm

Kết phiên 2-11, VN Index giảm 30,9 điểm (1,77%), xuống còn 1.710,7 điểm. Sắc đỏ áp đảo trên sàn HoSE với 281 mã giảm, trong đó có 14 mã giảm sàn, trong khi chỉ có 46 mã tăng.

Nhóm ngân hàng tạo sức ép lớn nhất lên chỉ số, nổi bật là VCB, VPB và BID. Ngoài ra, các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM, GVR, HPG, FPT và BSR cũng góp phần kéo thị trường đi xuống.

Ở chiều ngược lại, VIC tăng nhẹ 0,4%, đóng góp khoảng 1,4 điểm cho VN Index. PNJ cũng ngược dòng nhờ lực cầu bắt đáy sau chuỗi phiên lao dốc xuống dưới 15.000 đồng/cổ phiếu. Kết phiên, mã này đạt 15.600 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên giảm sâu, lực cầu bắt đáy xuất hiện, giúp thanh khoản cải thiện. Khối lượng khớp lệnh trên HoSE đạt 872 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch gần 18.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền này chưa đủ sức giúp chỉ số thoát khỏi đà giảm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 524 tỷ đồng trên HoSE. Áp lực bán tập trung vào nhóm ngân hàng, gồm MBB với 181 tỷ đồng, VCB 155 tỷ đồng, ACB 117 tỷ đồng và STB 105 tỷ đồng.