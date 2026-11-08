VN-Index trước ngã rẽ: Kỳ vọng quốc tế có đủ sức kéo dòng tiền trở lại?

Dòng tiền bắt đáy trở lại, VN-Index vẫn thiếu động lực bứt phá ảnh: minh họa

Dòng tiền cải thiện, thị trường vẫn phân hóa

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch với diễn biến kém tích cực khi áp lực bán gia tăng trong phiên cuối tuần. Kết thúc phiên 6/11, VN-Index giảm hơn 15 điểm, lùi về 1.725,36 điểm, tương ứng giảm 0,93% trong tuần. Trái chiều, HNX-Index ghi nhận mức tăng nhẹ, lên 256,73 điểm.

Dù chỉ số giảm, thanh khoản thị trường lại có dấu hiệu cải thiện. Trong tuần, giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 84.101 tỷ đồng, bình quân mỗi phiên tăng 16,9% so với tuần trước. SHS ghi nhận khối lượng giao dịch tăng 28,4%. Diễn biến cho thấy lực cầu bắt đáy cải thiện, nhưng chưa tạo đồng thuận trên diện rộng.

Dòng tiền vẫn tập trung ở một số nhóm cổ phiếu, thay vì lan tỏa đồng đều. Thanh khoản tăng vì vậy chưa đồng nghĩa xu hướng hồi phục đã được xác lập.

Tính liên thông thuận chiều giữa chứng khoán Việt Nam và các thị trường quốc tế thời gian qua không thể hiện mạnh. Dù vậy, thị trường trong nước vẫn chịu tác động từ biến động vĩ mô toàn cầu, đặc biệt qua dòng vốn ngoại.

Diễn biến chính trị tại Mỹ và căng thẳng Trung Đông đang thu hút chú ý. Ông Michael Kokalari, CFA, Chuyên gia Kinh tế trưởng, Giám đốc Phân tích Kinh tế Vĩ mô và Nghiên cứu Thị trường, VinaCapital nhận định, chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ trong tuần này là tín hiệu tích cực đối với kinh tế Việt Nam, thậm chí còn tích cực hơn đối với thị trường chứng khoán.

Theo ông Kokalari, lợi ích đối với kinh tế Việt Nam đến từ hai yếu tố. Thứ nhất, xuất khẩu sang Mỹ là động lực lớn nhất thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay. Kết quả bầu cử giúp giảm nguy cơ Tổng thống Trump có những động thái gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu này. Thứ hai, kết quả bầu cử làm tăng đáng kể khả năng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đi đến hồi kết.

Nếu kết quả bầu cử diễn ra khác đi, hai yếu tố trên cũng chỉ được kỳ vọng mang lại tác động tích cực khiêm tốn cho kinh tế Việt Nam.

Chất xúc tác tâm lý

VinaCapital không kỳ vọng ông Trump sẽ can thiệp vào hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ. Do đó, theo ông Michael Kokalari, kết quả bầu cử lần này về cơ bản củng cố những nhận định và triển vọng mà tổ chức này đã đưa ra trước đó. Dù vậy, VinaCapital dự báo tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ chậm lại trong năm tới vì những nguyên nhân khác.

Cuộc chiến Mỹ - Iran đến nay chỉ gây tác động tiêu cực tương đối khiêm tốn; do đó, nếu xung đột kết thúc, tác động tích cực với kinh tế Việt Nam cũng không quá lớn. Tuy nhiên, tác động đối với thị trường chứng khoán có thể đáng kể hơn. VinaCapital đánh giá chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ là chất xúc tác rõ rệt cho VN-Index, trái ngược với ảnh hưởng tương đối khiêm tốn đối với triển vọng kinh tế.

Thực tế, VN-Index gần như đi ngang từ đầu năm đến nay, dù GDP tăng trưởng 9% trong 9 tháng đầu năm 2026 và lợi nhuận doanh nghiệp được dự báo tăng trưởng 25% trong cả năm 2026. Theo VinaCapital, nguyên nhân chủ yếu là lo ngại về khả năng chính quyền Tổng thống Trump áp thuế cao đối với hàng hóa Việt Nam và, quan trọng hơn, mặt bằng lãi suất trong nước duy trì ở mức cao.

VinaCapital chưa bao giờ xem thuế quan là mối đe dọa nghiêm trọng với kinh tế Việt Nam, đồng thời lưu ý thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ đã tăng mạnh và hiện lớn nhất trong số tất cả các quốc gia. Dù vậy, lo ngại về thuế vẫn gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư. Nếu rủi ro Mỹ áp thêm thuế gây gián đoạn thương mại dịu đi, một nguồn cơn gây áp lực lên thị trường có thể được tháo gỡ.

Quan trọng hơn, VinaCapital cho rằng việc cuộc chiến giữa Mỹ và Iran kết thúc có thể tạo điều kiện để mặt bằng lãi suất tại Việt Nam giảm xuống. Lạm phát của Việt Nam hiện ở mức chỉ trên 5%, trong đó khoảng 3 điểm phần trăm có thể trực tiếp quy cho các đợt tăng giá liên quan đến chiến tranh, bao gồm giá dầu diesel và xăng tăng cao. Do đó, diễn biến giá năng lượng có ảnh hưởng đáng kể đến áp lực lạm phát và dư địa điều hành chính sách tiền tệ.

Khi căng thẳng hạ nhiệt, giá năng lượng giảm có thể làm dịu áp lực giá cả, tạo thêm dư địa cân nhắc lãi suất. Kỳ vọng lãi suất giảm sẽ hỗ trợ dòng tiền, giảm chi phí vốn và cải thiện định giá cổ phiếu.

Phản ứng ban đầu trên thị trường quốc tế phần nào phản ánh kỳ vọng này. Giá dầu đã giảm mạnh trong ngày sau bầu cử, trong khi thị trường chứng khoán Mỹ ban đầu tăng điểm nhờ kỳ vọng xung đột sẽ sớm đi đến hồi kết. Tuy nhiên, diễn biến một phiên chưa đủ khẳng định xu hướng bền vững; giá năng lượng và thị trường tài chính còn phụ thuộc tình hình địa chính trị.

Với chứng khoán Việt Nam, tín hiệu bên ngoài có thể cải thiện tâm lý, nhưng chưa báo hiệu nhịp tăng mới. Thanh khoản HOSE tăng trong tuần cho thấy lực cầu bắt đáy đã cải thiện, song VN-Index vẫn giảm 0,93% và mất hơn 15 điểm trong phiên cuối tuần. Dòng tiền tập trung ở một số nhóm cổ phiếu cũng cho thấy sự phân hóa còn hiện hữu.

Bên cạnh đó, mức độ phản ứng của nhà đầu tư trong nước sẽ phụ thuộc vào cách các thông tin quốc tế được phản ánh vào kỳ vọng kinh doanh. Một môi trường thương mại ít bất định hơn có thể hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hoạch định đơn hàng và sản xuất, nhưng triển vọng tăng trưởng xuất khẩu sang Mỹ vẫn được VinaCapital dự báo chậm lại trong năm tới. Điều này cho thấy thị trường cần đánh giá riêng tác động của từng yếu tố, tránh đồng nhất cải thiện tâm lý với sự đảo chiều ngay lập tức của hoạt động kinh doanh.

Kết quả bầu cử Mỹ và kỳ vọng hạ nhiệt xung đột có thể hỗ trợ tâm lý ngắn hạn. Tuy nhiên, sức bền thị trường vẫn phụ thuộc điều kiện tài chính, dòng tiền và triển vọng lợi nhuận. Nhà đầu tư cần theo dõi lãi suất, dòng vốn ngoại và mức độ lan tỏa của thanh khoản trong ngắn hạn và trung hạn.