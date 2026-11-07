VN-Index trồi sụt quanh mốc 1700 điểm, khối ngoại xả mạnh hàng loạt cổ phiếu ngân hàng

Thị trường giằng co, thanh khoản cải thiện nhờ lực cầu bắt đáy

Trong tuần giao dịch đầu tiên của tháng 11 từ ngày 02 đến ngày 06/11, thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục ghi nhận xu hướng điều chỉnh kéo dài từ tuần trước đó. Áp lực bán duy trì khiến chỉ số VN-Index lùi sâu và chạm vùng hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm ngay trong hai phiên giao dịch đầu tuần. Khi chỉ số rơi về vùng giá thấp, lực cầu bắt đáy bắt đầu xuất hiện và tạo đà phục hồi cho thị trường trong các phiên tiếp theo.

Điểm nhấn tích cực trong tuần là sự gia tăng của thanh khoản mua chủ động, trực tiếp giúp chỉ số chung có phiên bứt phá ấn tượng với mức tăng hơn 33 điểm. Đà phục hồi này ghi nhận sự đồng thuận lan tỏa từ nhiều nhóm ngành và cổ phiếu trên thị trường. Trong đó, nổi bật nhất là dòng tiền hướng vào các nhóm cổ phiếu trụ cột bao gồm bất động sản, ngân hàng và chứng khoán. Tuy nhiên, đà hưng phấn không duy trì được lâu khi áp lực chốt lời bất ngờ gia tăng trong phiên giao dịch cuối tuần khiến chỉ số quay đầu điều chỉnh. Khép lại tuần giao dịch, VN-Index lùi về mức 1.725,36 điểm, tương ứng mức giảm 16,26 điểm, tức giảm 0,93% so với tuần liền trước.

Khối ngoại bán ròng 868 tỷ đồng, xả mạnh MBB và VCB

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trong hầu hết các phiên giao dịch của tuần. Tín hiệu tích cực hiếm hoi chỉ xuất hiện vào thời điểm cuối tuần khi dòng vốn ngoại bất ngờ đảo chiều và giải ngân mua ròng trở lại trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù vậy, tính chung lũy kế 5 phiên giao dịch, khối ngoại vẫn ghi nhận mức bán ròng lên tới 868 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Thống kê chi tiết theo từng mã chứng khoán cho thấy sự phân hóa rõ nét trong dòng tiền ngoại. Nhóm cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực xả hàng nặng nề nhất trong tuần qua. Cổ phiếu MBB trở thành tâm điểm bán ròng với tổng giá trị rút vốn lên tới 653 tỷ đồng. Bám sát phía sau là cổ phiếu VCB với giá trị bán ròng 588 tỷ đồng và cổ phiếu ACB với 315 tỷ đồng. Làn sóng xả hàng của khối ngoại còn mở rộng sang các cổ phiếu lớn khác như GMD bị bán ròng 234 tỷ đồng, STB bị rút 185 tỷ đồng và HDB bị xả 155 tỷ đồng. Ngoài ra, ba mã cổ phiếu VPL, BID và FPT cũng lần lượt ghi nhận giá trị bán ròng là 151 tỷ đồng, 141 tỷ đồng và 136 tỷ đồng.

Trái ngược với áp lực xả hàng tại nhóm ngân hàng, dòng vốn ngoại lại tìm kiếm cơ hội ở một số mã cổ phiếu riêng lẻ. Cổ phiếu VIX bất ngờ dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị giải ngân lên tới 596 tỷ đồng, tạo khoảng cách lớn so với phần còn lại của thị trường. Hai mã cổ phiếu vốn hóa lớn là MSN và HPG cũng thu hút dòng tiền ngoại với giá trị mua ròng lần lượt đạt 330 tỷ đồng và 261 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cổ phiếu như CTG được mua ròng 215 tỷ đồng, VND được gom 158 tỷ đồng và SHB thu hút 146 tỷ đồng cũng ghi nhận lực cầu đáng kể từ các nhà đầu tư nước ngoài.