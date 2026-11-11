VN-Index tiếp tục tăng dù thanh khoản sụt giảm mạnh

Thị trường tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày 11-11 nhờ cổ phiếu trụ

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 11-11 rung lắc mạnh trong bối cảnh dòng tiền yếu. VN-Index có thời điểm tăng hơn 8 điểm, sau đó quay đầu giảm hơn 8 điểm trước khi thu hẹp đà tăng còn gần 4 điểm lúc chốt phiên.

VN-Index duy trì được đà tăng chủ yếu nhờ cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ riêng cổ phiếu VIC tăng 3,2% đã góp cho VN-Index hơn 5 điểm trong khi chỉ số này chỉ tăng gần 4 điểm.

Về thị trường chung có sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Nhóm ngân hàng, bất động sản, tài nguyên, dịch vụ công nghiệp tăng. Trong khi đó, nhóm dịch vụ tài chính, thực phẩm, xây dựng, công nghiệp và dầu khí giảm.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tục trên sàn HOSE nhưng giá trị mua ròng giảm mạnh, khoảng gần 75 tỷ đồng. Trong đó, khối ngoại tập trung mua mạnh cổ phiếu VIC với tổng giá trị mua ròng gần 139 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng cổ phiếu VIC gần 139 tỷ đồng

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,83 điểm (0,22%) lên 1.746,9 điểm với 136 mã tăng, 157 mã giảm và 76 mã đứng giá. Ngược lại, trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,53 điểm (0,21%) còn 255,73 điểm với 62 mã tăng, 67 mã giảm và 59 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên HOSE hơn 13.800 tỷ đồng. Tính cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 14.400 tỷ đồng, giảm 3.800 tỷ đồng so với phiên trước.

Thanh khoản thị trường chứng khoán thời gian qua có dấu hiệu suy giảm, trong bối cảnh dòng tiền phân hóa và áp lực đòn bẩy gia tăng.

Theo báo cáo cập nhật thị trường của Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư SGI (SGI Capital), đến cuối quý III-2026, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) đạt 457.500 tỷ đồng, tương đương hơn 5,3% tổng vốn hóa thị trường và 14,2% giá trị cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float). Đây đều là những tỷ lệ cao kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam.

"Trong khi nhiều nhà đầu tư cá nhân thu hẹp giao dịch, hạn chế sử dụng margin khi giá cổ phiếu suy yếu, một bộ phận cổ đông vẫn gia tăng vay ký quỹ nhưng đồng thời rút tiền khỏi thị trường để phục vụ các nhu cầu vốn khác. Vì vậy, dư nợ margin tăng không đồng nghĩa toàn bộ dòng vốn vay được sử dụng để mua cổ phiếu, cũng không phản ánh dòng tiền mới chảy vào thị trường. Sự phân hóa này cùng với áp lực sử dụng đòn bẩy ở mức cao, có thể khiến thanh khoản suy yếu và làm gia tăng rủi ro khi thị trường tiếp tục điều chỉnh", chuyên gia SGI Capital nhận định. Trong bối cảnh dòng tiền chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, nhiều công ty chứng khoán cũng nghiêng về kịch bản thị trường tiếp tục tích lũy trong vùng 1.677-1.800 điểm, thay vì sớm hình thành một xu hướng tăng rõ ràng. Điều này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường, khi lực cầu chưa đủ mạnh để tạo động lực cho một nhịp tăng bền vững.