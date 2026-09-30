VN-Index tiếp tục suy yếu, vùng 1.700-1.720 điểm được cảnh báo

VN-Index tiếp tục lùi bước trong phiên cuối tháng 9 khi áp lực bán gia tăng về cuối ngày. Dù có thời điểm hồi phục và giữ sắc xanh trong phiên sáng, chỉ số nhanh chóng chịu sức ép khi bước sang phiên chiều, có lúc xuyên thủng mốc 1.760 điểm trước khi thu hẹp đà giảm trong đợt khớp lệnh cuối cùng.

Đóng cửa phiên 30/9, VN-Index giảm 9,11 điểm, tương ứng 0,51%, xuống 1.768,62 điểm. Đây cũng là phiên điều chỉnh thứ ba liên tiếp của chỉ số, trong bối cảnh độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về bên bán và dòng tiền chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt.

Áp lực giảm điểm vẫn tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trên sàn HoSE, có 178 mã giảm giá, trong khi chỉ 129 mã tăng. Trong rổ VN30, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế với 17 mã giảm và chỉ 10 mã tăng, qua đó tạo sức ép đáng kể lên chỉ số chung.

VIC là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index trong phiên hôm nay. Dù chỉ giảm 0,91%, quy mô vốn hóa lớn khiến mã này lấy đi hơn 3 điểm của chỉ số. VHM đứng ngay sau khi giảm 1,86%, kéo VN-Index giảm hơn 2,2 điểm.

Đáng chú ý, nhóm năng lượng và dầu khí đồng loạt quay đầu điều chỉnh sau những phiên giao dịch tích cực trước đó. GAS và BSR cùng giảm trên 3%, nằm trong nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số. Trong rổ VN30, hai mã này chỉ đứng sau SSB về mức giảm, khi SSB mất 4,45%.

Diễn biến trong ngành cũng cho thấy áp lực bán gia tăng rõ hơn về cuối phiên. Nhiều cổ phiếu dầu khí đóng cửa ở vùng giá thấp nhất trong ngày, trong đó PVT giảm hơn 4,6%, PVC và PVD cùng giảm trên 3%, còn OIL, PLX, PVS cũng chìm trong sắc đỏ. Tính chung, năng lượng là nhóm ngành giảm mạnh nhất trong phiên.

Trong khi nhiều cổ phiếu tiếp tục chịu áp lực, một số mã vẫn chưa thoát khỏi chuỗi giảm sàn. PNJ và KOS tiếp tục nằm trong trạng thái giảm sàn, cho thấy dòng tiền vẫn thận trọng tại những cổ phiếu đang chịu áp lực riêng.

Ở chiều ngược lại, NVL đã thoát khỏi mức giá sàn sau nhiều phiên chịu sức ép mạnh. Cổ phiếu này giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng được kéo trở lại vào cuối phiên, đóng cửa chỉ giảm 0,49%.

Đáng chú ý, thanh khoản tại NVL tăng đột biến, đưa giá trị giao dịch lên gần 1.000 tỷ đồng. Nhờ đó, NVL trở thành cổ phiếu được giao dịch mạnh nhất thị trường trong phiên cuối tháng 9.

Một số nhóm ngành vẫn duy trì sắc xanh, gồm ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông và hàng hóa công nghiệp. Riêng nhóm ngân hàng tiếp tục phân hóa, trong đó một số cổ phiếu tăng mạnh nhờ câu chuyện riêng.

NVB tăng 5,93%, trở thành một trong những mã tăng mạnh nhất nhóm ngân hàng trong phiên, trong bối cảnh NCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 33.000 tỷ đồng. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn cũng giữ được đà tăng như VPB tăng 1,96%, LPB tăng 1,15% và MSB tăng 1,07%.

Xét theo nhóm vốn hóa, các chỉ số chính đều giảm điểm. VN30 giảm 0,39%, VNMID giảm 0,27% và VNSML giảm 0,15%, cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.

Thanh khoản toàn thị trường có sự cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp. Riêng HoSE ghi nhận giá trị giao dịch hơn 15.200 tỷ đồng, tăng 23% so với phiên giảm mạnh ngày 29/9. Tuy nhiên, mức giao dịch này vẫn chưa cho thấy dòng tiền thực sự trở lại mạnh mẽ sau chuỗi phiên điều chỉnh.

Ở phía nhà đầu tư nước ngoài, áp lực bán tiếp tục là điểm đáng chú ý. Sau nhiều phiên liên tiếp VPB là tâm điểm bán ròng, VHM đã vươn lên dẫn đầu trong phiên cuối tháng 9 với giá trị bán ròng hơn 326 tỷ đồng.

TCB cũng bị khối ngoại bán ròng hơn 156 tỷ đồng, bên cạnh VIC, PNJ, VPB và một số cổ phiếu khác. Đáng chú ý, giá trị mua vào của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên này xuống dưới 1.000 tỷ đồng, mức thấp nhất trong khoảng hai tháng.

Lực mua dè dặt khiến số cổ phiếu được khối ngoại mua ròng không nhiều. Kết phiên 30/9, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 888 tỷ đồng trên HoSE, tiếp tục tạo thêm sức ép lên thị trường trong bối cảnh VN-Index đã có phiên giảm thứ ba liên tiếp.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

VN-Index có thể lùi về 1.720 điểm, xa hơn 1.700 điểm

Chứng khoán AIS

VN-Index đã chính thức đánh mất mốc hỗ trợ MA50 ngày, cho thấy áp lực điều chỉnh đang gia tăng rõ rệt. Cùng với đó, khối ngoại tiếp tục duy trì chuỗi bán ròng mạnh, tạo thêm sức ép lên tâm lý giao dịch chung.

AIS cho rằng chỉ số có thể lùi về kiểm định các vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 1.720 điểm, xa hơn là 1.700 điểm. Đây sẽ là những vùng quan trọng để đánh giá khả năng hình thành trạng thái cân bằng mới của thị trường.

Trong bối cảnh rủi ro ngắn hạn gia tăng, nhà đầu tư được khuyến nghị chủ động siết chặt quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng tại các nhóm ngành đang chịu áp lực bán mạnh. Việc giải ngân chỉ nên được cân nhắc khi VN-Index xác nhận được vùng cân bằng.

Xu hướng điều chỉnh chiếm ưu thế, chờ tín hiệu tạo đáy

Chứng khoán Asean

VN-Index đang phát đi tín hiệu suy yếu rõ rệt khi đóng cửa tại 1.769 điểm, thấp hơn các đường trung bình động MA10, MA20. Áp lực bán chiếm ưu thế khiến chỉ số kết phiên tại vùng thấp nhất ngày, cho thấy bên mua vẫn chưa tạo được lực đỡ đủ mạnh.

Các chỉ báo động lượng cũng cho thấy dòng tiền đang hụt hơi. RSI ở mức 42, trong khi MFI xuống 33, củng cố khả năng xu hướng ngắn hạn tiếp tục điều chỉnh để kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần.

Asean cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật, đồng thời tránh sử dụng đòn bẩy. Việc giải ngân chỉ nên thực hiện khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy đi kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào những nhóm có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, lộ trình nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore.

Định giá thị trường đang ở mức P/E 10,1 lần

Chứng khoán SHS

Quý 3/2026 khép lại với một dấu mốc đáng chú ý khi thị trường Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên Secondary Emerging Market từ ngày 21/9/2026. Tuy nhiên, diễn biến thị trường trong quý chưa đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư.

Kết thúc quý 3, VN-Index giảm 4,91% so với quý 2, trong khi giá trị giao dịch trên HOSE giảm 22,3% và vẫn trong xu hướng đi xuống. Điều này cho thấy thanh khoản chưa thực sự đồng hành với kỳ vọng về một giai đoạn mới sau sự kiện nâng hạng.

Tại thời điểm cuối quý 3, tổng vốn hóa toàn thị trường đạt khoảng 408 tỷ USD, tương đương 79% GDP năm 2025. Trong đó, nhóm Vingroup có vốn hóa khoảng 101 tỷ USD, còn phần còn lại của thị trường đạt khoảng 307 tỷ USD, tương ứng P/E 10,1 lần và P/B 1,57 lần.

SHS cho biết sẽ tiếp tục phân tích, đánh giá diễn biến kinh tế vĩ mô quý 3, tổng quan thị trường, các nhóm ngành, doanh nghiệp cùng triển vọng quý 4/2026 trong báo cáo chiến lược tháng 10/2026.

VN-Index tiến vào vùng 1.715-1.760 điểm, dư địa giảm đang thu hẹp

Chứng khoán Tiên Phong (TPBS)

Diễn biến thị trường trong phiên trở nên tiêu cực hơn khi áp lực bán gia tăng so với phiên trước. Đáng chú ý, nhóm dầu khí chịu áp lực chốt lời mạnh, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ sáu liên tiếp.

Theo TPBS, việc lực bán gia tăng sau ba phiên tương đối cân bằng cho thấy khả năng phục hồi trong ngắn hạn đang trở nên kém rõ ràng. Động lượng thị trường vẫn nghiêng về tiêu cực, khiến nhịp điều chỉnh có thể tiếp diễn trong những phiên tới.

Dù vậy, dư địa giảm của VN-Index đang được đánh giá là thu hẹp khi chỉ số tiến vào vùng hỗ trợ 1.715-1.760 điểm. TPBS kỳ vọng thị trường có thể sớm tìm được điểm cân bằng khi tiếp cận vùng hỗ trợ này, song tín hiệu xác nhận vẫn cần được theo dõi thêm.

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