VN-Index tiếp tục rung lắc: 'Sau cơn mưa trời lại sáng'

Trong tuần qua, VN-Index giảm 2,62 điểm (-0,15%). Tổng thanh khoản cả tuần đạt 92.009 tỷ đồng, giá trị giao dịch bình quân từng phiên tăng 18,9% so với tuần trước đó. Lực bán trong tuần phân bổ nhiều tại ngành bất động sản, công nghệ.

Thị trường giảm điểm tuần thứ ba liên tiếp, mức độ giảm chậm lại và phân hóa với thanh khoản cải thiện. Trong tuần, VN-Index có 2 phiên đầu tuần phục hồi tốt ở vùng giá 1.730 điểm hướng đến vùng giá quanh 1.765 điểm và chịu áp lực điều chỉnh trong 3 phiên cuối tuần.

Chứng khoán hôm nay 9/10/2026: VN-Index thu hẹp đà giảm, xuất hiện tín hiệu tốt. Ảnh: Tin nhanh Chứng khoán.

Kết tuần, VN-Index giảm 0,15% về mức 1.735,09 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. VN30 kết tuần giảm 0,14% về mức 1.873,19 điểm, dưới kháng cự tâm lý 1.900 điểm.

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với tổng giá trị bán ròng hơn 13.987 tỷ đồng. Lực bán trong tuần phân bổ phần nhiều vào các mã HDB, PNJ, VJC…; ngược lại, khối ngoại mua ròng DGW, DCM, PLX…

VN-Index suy yếu, chịu áp lực bán ở vùng giá cao

Theo Công ty Chứng khoán SHS, xu hướng ngắn hạn VN-Index suy yếu, tiếp tục chịu áp lực bán ở vùng giá cao. VN-Index đang chịu áp lực kiểm định lại vùng giá 1.710 điểm - 1.730 điểm, tương ứng vùng giá thấp tháng 8/2026. Trong khi VN30 vẫn suy yếu, giao dịch dưới các kháng cự tâm lý và vùng giá trung bình 200 phiên.

“Chúng tôi đã công bố báo cáo chiến lược tháng 10/2026. Qua đó cập nhật, phân tích các yếu tố vĩ mô, thị trường, triển vọng thị trường. Thống kê dự báo các ngành, doanh nghiệp kỳ vọng duy trì tăng trưởng tích cực trong bối cảnh vẫn còn nhiều yếu tố rủi ro, bất định”, SHS chia sẻ.

Theo dự báo của SHS, xu hướng giá của VN-Index dự kiến vẫn tích lũy trong biên độ hẹp. Vùng hỗ trợ là 1.710 điểm - 1.730 điểm, tương ứng vùng đáy tháng 8/2026, kháng cự mạnh quanh 1.800 điểm. Dòng tiền chỉ cải thiện, gia tăng ở vùng giá thấp, gia tăng ở nhiều cổ phiếu đã chịu áp lực điều chỉnh thời gian dài, giá ở quanh các vùng định giá trung bình 5 năm.

“Thị trường vẫn có các doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt có mức P/E, P/B thấp so với lịch sử, mức hợp lý để xem xét đầu tư. Nhà đầu tư vẫn có thể xem xét các cơ hội đầu tư khi giá giảm về các vùng định giá hấp dẫn”, nhóm phân tích SHS nhấn mạnh.

Kỳ vọng phục hồi tại 1.700 điểm

Xét về độ rộng thị trường, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên MA20 cải thiện lên 31,51% nhưng vẫn ở mức thấp, cho thấy sức khỏe thị trường chưa thực sự vững chắc. Hàng & dịch vụ công nghiệp và bảo hiểm là hai nhóm có diễn biến giá tích cực hơn mặt bằng chung, trong khi viễn thông và dịch vụ tài chính vẫn kém khả quan.

Trong tuần qua, VN-Index chủ yếu giằng co quanh ngưỡng 1.750 điểm trước áp lực bán chiếm ưu thế, khiến chỉ số kết thúc tuần tại vùng 1.730 điểm. Thanh khoản gia tăng đáng kể khi VN-Index tiếp cận vùng hỗ trợ, phản ánh sự tham gia của lực cầu bắt đáy, song vẫn chưa đủ mạnh để thúc đẩy thị trường đảo chiều và hồi phục rõ nét.

Hoạt động giao dịch diễn ra sôi nổi và lan tỏa trên nhiều nhóm ngành, trong đó VIC, VPB, MSN và MWG là những cổ phiếu nổi bật, góp phần hạn chế đà giảm của thị trường.

“Về triển vọng ngắn hạn, mặc dù rủi ro điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.700 điểm vẫn hiện hữu, một số chỉ báo kỹ thuật đã bắt đầu cải thiện từ trạng thái quá bán, qua đó củng cố kỳ vọng về khả năng xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong các phiên tới. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý, đồng thời cân nhắc giải ngân thăm dò khi thị trường xuất hiện tín hiệu hồi phục”, ACBS lưu ý.

Kinh tế Việt Nam tăng tốc giữa áp lực lạm phát

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng: VN-Index phiên cuối tuần qua tiếp tục giữ cân bằng trên vùng hỗ trợ 1.715 điểm, lực cầu bắt đáy gia tăng trong phiên chiều giúp cho đà giảm được thu hẹp bớt, mức đóng cửa chỉ giảm nhẹ so với hôm qua. Khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng mạnh so với hôm qua và vượt trung bình 20 phiên chủ yếu do lực cầu trong phiên chiều.

“Nhìn chung, thị trường có vẻ đã cân bằng hơn sau nhịp điều chỉnh kéo dài từ tháng 8, dù chưa có tín hiệu đảo chiều rõ nét, nhưng việc VN-Index duy trì trên vùng hỗ trợ trong 6 phiên liên tiếp thay vì tiếp tục điều chỉnh là một tín hiệu tốt trong bối cảnh hiện tại”, TPS nhận xét.

Tại Báo cáo triển vọng vĩ mô tháng 10/2026, TPS đánh giá: Tăng trưởng GDP đang bước vào giai đoạn tăng tốc rõ nét, từ 8,15% trong quý I lên 8,81% trong quý II và 9,95% trong quý III, đưa mức tăng 9 tháng lên 9,01%, cao hơn đáng kể mức 7,85% cùng kỳ 2025. Đồng thời, GDP quý III/2026 là mức cao nhất kể từ quý III/2022. Động lực tăng trưởng đang ngày càng tập trung vào sản xuất, đầu tư và các hoạt động dịch vụ, thay vì phụ thuộc nhiều vào khu vực nông nghiệp.

Do đó, “bước sang tháng 10, GDP quý III tăng 9,95% và mùa kết quả kinh doanh quý III là bệ đỡ cho trạng thái mua kỳ vọng, nhưng lạm phát và lãi suất neo cao khiến dòng tiền vào thị trường có khuynh hướng chọn lọc khắt khe. Với kết quả 9 tháng, chúng tôi ước tính quý IV cần tăng trên 12% để cả năm đạt mục tiêu 10%.

Nền tảng vĩ mô này là bệ đỡ cho kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết trong nửa cuối năm, qua đó nâng đỡ thị trường chứng khoán trong bối cảnh định giá đang ở vùng thấp”, nhóm phân tích TPS cho hay.