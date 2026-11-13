VN-Index tiếp tục giằng co, cơ hội ngắn hạn vẫn có thể xuất hiện

Nhận định thị trường

CTCK Shinhan Việt Nam (SSV) đánh giá kịch bản VN-Index đi ngang tích lũy vẫn là xu hướng sau nhịp hồi vừa qua. Trong ba khả năng cho hai tuần tới, VN-Index dao động trong vùng 1.700-1.780 điểm được đặt xác suất 65%.

Với biên dao động này, chiến lược được ưu tiên là mua khi cổ phiếu tích lũy gần hỗ trợ và bán bớt sau những nhịp tăng mạnh. Cơ hội ngắn hạn vẫn có thể xuất hiện ở xuất khẩu, bất động sản, khu công nghiệp và bán lẻ thay vì một nhịp tăng đồng loạt của thị trường.

CTCK SHS cho rằng xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.730 điểm. Tuy nhiên VN30 trong ngắn hạn vẫn suy giảm dưới kháng cự giá trung bình 20 phiên. Thị trường vẫn chưa có sự đồng thuận của 2 chỉ số chính.

Trong trường hợp tích cực VN30 cần giữ được hỗ trợ quanh 1.835 điểm tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất các tháng 3, 7 và tháng 10/2026. Hoặc tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, suy giảm.

VN-Index, VN30 vẫn giao dịch dưới đường xu hướng giảm giá từ tháng 9/2026 đến nay. Mặc dù chất lượng ngắn hạn của thị trường đã cải thiện. Khá nhiều cổ phiếu vốn hóa trung bình nhỏ trong các nhóm ngành như thép, bất động sản, xây dựng...đang vượt lên xu hướng giảm giá trung dài hạn sau khi tạo đỉnh kéo dài từ tháng 8-10/2025 đến nay. Tuy nhiên đa số nhóm ngành vẫn trong xu hướng suy giảm, tích lũy kéo dài.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.730 điểm (Ảnh: Trading View).

Công ty khuyến nghị nhà đầu tư cân bằng danh mục, xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng khi thị trường chung vượt lên đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026 đến nay. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

CTCK Asean (Aseansc) nghiêng về kịch bản chỉ số tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp trước khi bên mua thể hiện rõ hơn. Nguyên nhân là vì VN-Index đang dần cân bằng quanh vùng hỗ trợ nhưng dòng tiền chưa đủ mạnh để kéo thị trường đi xa.

Công ty khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn giữ tỉ trọng ở mức trung bình, hạn chế mua đuổi khi thị trường hồi. Vùng 1.730-1.740 điểm có thể dùng để theo dõi điểm mua, trong khi 1.750-1.760 điểm là khu vực dễ gặp lực bán. Với tầm nhìn dài hơn, các nhịp điều chỉnh vẫn có thể được tận dụng để giải ngân từng phần.

Tin Kinh tế - tài chính nổi bật

BVB: Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) công bố thông tin về việc phát hành 13 triệu trái phiếu ra công chúng năm 2026 với tổng giá trị 1.300 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, tính vào vốn cấp 2 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và đáp ứng nhu cầu tín dụng.

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 7 năm và lãi suất thả nổi với biên độ cố định 3,6%/năm (lãi suất kỳ đầu là 9,5%/năm). Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền diễn ra từ ngày 19/11/2026 đến ngày 9/12/2026 tại trụ sở chính và các chi nhánh/phòng giao dịch của BVBank trên toàn quốc.

BVBank dự kiến phát hành 13 triệu trái phiếu ra công chúng năm 2026 (Ảnh: BVB).

SBBS: Ngày 12/11/2026, Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Chứng khoán SBB (SBBS) đã thông qua phương án chào bán hơn 34.9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (cao gấp 4 lần giá trị sổ sách).

Mục tiêu của đợt phát hành là huy động hơn 349 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ lên gần 699 tỷ đồng, giải ngân trong năm 2027 cho các hoạt động như bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư và cho vay ký quỹ (margin).

MBB: HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã ban hành Nghị quyết triển khai phương án phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu), nâng vốn điều lệ thêm tối đa 2.000 tỷ đồng.

Giá chào bán được ấn định ở mức 15.090 đồng/cổ phiếu dựa trên giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính riêng lẻ quý III/2026, dự kiến thu về hơn 3.018 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn sẽ được phân bổ để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay khách hàng (hơn 449 tỷ đồng) và đầu tư hạ tầng, phần cứng, phần mềm công nghệ thông tin (hơn 2.568 tỷ đồng) trong giai đoạn 2026-2027.

Đợt chào bán được thực hiện cho 6 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, bao gồm Viettel, SCIC, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty Đông Bắc, Công ty đầu tư tài chính Nhà nước TP. HCM và Vietcombank. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm.

DMX: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh vừa thông qua triển khai phương án chào bán riêng lẻ 1.000 trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 100 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được dự kiến dùng để thanh toán một phần khoản vay tại Ngân hàng MUFG Bank, Ltd. Chi nhánh TP. HCM trong quý I và II/2027. Đợt chào bán hướng đến các cán bộ quản lý chủ chốt nhằm tạo động lực dài hạn giai đoạn 2026-2030, với sự tư vấn xếp hạng tín nhiệm từ Fiin Ratings và đại diện người sở hữu trái phiếu là Chứng khoán Vietcap.