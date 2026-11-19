Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 13,39 điểm, tương đương 0,79%, xuống 1.689,62 điểm. HNX-Index giảm 3,79 điểm, tương đương 1,56%, còn 238,94 điểm; UPCoM-Index giảm 0,76 điểm, tương đương 0,63%, xuống 120,36 điểm.

Diễn biến nhóm cổ phiếu tài chính chiều 19-11. Ảnh: Vietstock Finance

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 727,89 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch 15.939,19 tỷ đồng. Riêng trên sàn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), giá trị giao dịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy, dòng tiền vẫn hiện diện nhưng chưa đủ mạnh để tạo lực đỡ cho các chỉ số trước áp lực bán.

Trên bảng điện tử, sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế ở nhiều nhóm cổ phiếu. Nhóm tài chính phân hóa, trong đó LPB giảm 2,29%, VPB giảm 0,48%, HDB giảm 0,45%; một số mã như VCB, SHB và SSI đứng giá tham chiếu. Ở chiều tăng, các cổ phiếu như CCC, HCD, TNC, CMV và TSA ghi nhận diễn biến tích cực trên HOSE, song chưa tạo được sức lan tỏa đủ lớn để đảo chiều thị trường.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 996 tỷ đồng. Ở chiều mua, TCB được mua ròng mạnh nhất với hơn 17 tỷ đồng, tiếp đến là NKG và HPG với giá trị lần lượt khoảng 16 tỷ đồng và 15 tỷ đồng. Ngược lại, FPT bị bán ròng khoảng 272 tỷ đồng, ACB bị bán ròng 101 tỷ đồng và VIX bị bán ròng 71 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội (HNX), khối ngoại mua ròng khoảng 0,5 tỷ đồng. SHS dẫn đầu danh sách được mua ròng với 27 tỷ đồng, tiếp đến là IDC với 5 tỷ đồng; trong khi PVS bị bán ròng 29 tỷ đồng và CEO bị bán ròng 7,5 tỷ đồng. Tại thị trường UPCoM, khối ngoại bán ròng khoảng 5 tỷ đồng, trong đó ACV bị bán ròng 4 tỷ đồng.

Như vậy, tính chung trên cả ba sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 1.000 tỷ đồng trong phiên ngày 19-11. Áp lực bán ròng quy mô lớn cùng diễn biến giảm điểm ở các chỉ số cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường. Khả năng hồi phục trong các phiên tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào sự cải thiện của lực cầu và diễn biến giao dịch tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.