VN-Index tiếp tục giảm điểm, nhà đầu tư thận trọng trước áp lực bán

TVS kỳ vọng VN-Index có thể có nhịp hồi về quanh kháng cự MA100 ngày, tương đương vùng 1820 - 1825.

Kết phiên VN-Index giảm 6,98 điểm, tương đương 0,39% xuống mốc 1788,23 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 0,74 điểm, tương đương 0,27% xuống mốc 271,94 điểm.

Rủi ro điều chỉnh chưa hoàn toàn bị loại bỏ khi các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang nghiêng về trạng thái tiêu cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Lực cầu bắt đáy xuất hiện tại vùng hỗ trợ mạnh đã giúp thị trường tránh được một phiên giảm sâu, thể hiện qua cây nến Doji giằng co đi kèm thanh khoản lớn. Mặc dù vậy, áp lực phân phối vẫn còn hiện hữu và rủi ro điều chỉnh chưa hoàn toàn bị loại bỏ khi các chỉ báo kỹ thuật vẫn đang nghiêng về trạng thái tiêu cực.

Chiến lược ưu tiên lúc này là tiếp tục quan sát diễn biến cung cầu tại vùng hỗ trợ 1770 điểm và hạn chế các hành động bắt đáy sớm. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức an toàn, ưu tiên nắm giữ tiền mặt và chỉ cân nhắc giải ngân thăm dò khi thị trường xác nhận tạo đáy thành công với sự đồng thuận từ thanh khoản”.

Khả năng chỉ số tiếp tục lùi xuống lấp gap giảm tại vùng 1768 – 1778

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1775 – 1800 trong phiên hôm nay và đóng cửa tại mốc 1788,23 điểm, giảm gần 7 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Xây dựng & vật liệu giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Hàng & dịch vụ công nghiệp, Bán lẻ… Ở chiều ngược lại, ngành Bảo hiểm và Dầu khí dẫn đầu đà tăng. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, UPCOM và bán ròng trên sàn HNX.

VN-Index không thể vượt ngưỡng 1800 trong phiên hôm nay. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng trước khả năng chỉ số tiếp tục lùi xuống lấp gap giảm tại vùng 1768 – 1778”.

VN-Index có thể hướng tới vùng kháng cự quanh 1820 - 1825 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 7 điểm (-0,4%), đóng cửa tại mức 1788,2 điểm. Thị trường mở cửa giảm mạnh về mốc 1780 rồi nhanh chóng phục hồi về quanh tham chiếu ở cuối phiên sáng nhưng tiếp tục chịu áp lực bán đến hết phiên chiều. Áp lực bán trong phiên chủ yếu đến từ cổ phiếu VIC. Thanh khoản thị trường tiếp tục tăng so với phiên T6, đạt 19,538 tỷ VND.

VN-Index tiếp tục giảm và chạm vùng hỗ trợ 1770 - 1780 chúng tôi đề cập tại báo cáo trước. Chúng tôi cho rằng với việc chỉ số đã bật tăng sau khi chạm vùng giá này cùng thanh khoản tăng trở lại có thể là tín hiệu cho lực cầu bắt đáy xuất hiện. Việc nhóm Ngân hàng đã ngừng giảm cùng nhóm Dầu khí tiếp tục tăng trong phiên hôm nay sẽ là yếu tố hỗ trợ VN-Index trong các phiên tới. Lực mua bắt đáy tại cổ phiếu VIC cũng là tín hiệu tích cực hỗ trợ cho sự hồi phục của cổ phiếu này và thị trường. Do đó, chúng tôi kỳ vọng VN-Index có thể có nhịp hồi về quanh kháng cự MA100 ngày, tương đương vùng 1820 - 1825. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu và theo dõi diễn biến chỉ số tại hỗ trợ MA200 ngày và vùng mục tiêu nêu trên trong các phiên tới. Trong trường hợp VN-Index đóng cửa dưới mức hỗ trợ 1770, nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng về mức an toàn”.

Áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên đầu tuần

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục quán tính giảm điểm với thanh khoản gia tăng phản ánh áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên đầu tuần. Điểm tích cực là chỉ báo tâm lý đang giảm về vùng thấp và biên độ giảm đang hẹp dần phản ánh lực cầu cũng đã xuất hiện trong phiên. Theo đó, vùng 1760-1780 điểm đang là vùng hỗ trợ đáng chú ý và kỳ vọng chỉ số sẽ duy trì trên vùng này cho tới nữa cuối tuần này. Ở kịch bản tiêu cực hơn, vùng 1720 điểm sẽ là vùng hỗ trợ tiếp theo khi chỉ số tiếp tục phá vỡ đi xuống. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn duy trì mức trung tính.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chiến lược vẫn là ưu tiên hạ tỷ trọng ở nhịp hồi phục với tỷ trọng 40% cổ phiếu/60% tiền. Đối với nhà đầu tư có tỷ trọng tiền mặt cao có thể chờ giải ngân tại top 10 rổ FTSE GEIS hoặc các cổ phiếu trụ, vốn trung bình – lớn có sức mạnh giá cao đặc thù như: VIC, VRE, VHM, DGW, FPT, TLG, STB”.

Xu hướng điều chỉnh giảm nhiều khả năng sẽ vẫn là diễn biến chủ đạo

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch đầu tuần với nến đỏ, cùng với thanh khoản có phần gia tăng cho thấy phe bán vẫn đang áp đảo trên thị trường cùng với sự thiếu hụt của lực cầu bắt đáy.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD đã cho tín hiệu giao cắt xác nhận xu hướng giảm, đồng thời chỉ báo cũng đang kiểm tra hỗ trợ ở quanh đường MA20 nên nếu đánh mất vùng hỗ trợ này thì cần lưu ý khả năng chỉ số có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ tiếp theo quanh đáy cũ gần nhất tại 1730 điểm.

Trên khung đồ thị giờ,các chỉ báo kỹ thuật như RSI và MACD tiếp tục xu hướng đi xuống nhưng chưa tiến vào vùng quá bán và cũng chưa cho tín hiệu tạo đáy, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn đang tiếp. Do đó, diễn biến giằng co rung lắc trong một xu hướng điều chỉnh giảm nhiều khả năng sẽ vẫn là diễn biến chủ đạo trong một số phiên đầu tuần để kiểm tra vùng hỗ trợ ngắn hạn 1780 – 1790 điểm (tương đương với mốc 0.382 của thang đo Fibonacci thoái lui).

VN-Index mở cửa phiên giao dịch đầu tuần chịu áp lực bán mạnh đi kèm với áp lực bán chủ động lan tỏa trên diện rộng khắp các nhóm ngành, là một tín hiệu rõ nét cho thấy tâm lý bi quan và thận trọng đang bao trùm toàn thị trường. Hầu hết nỗ lực hồi phục của các phiên trước đó đã bị xóa bỏ, cho thấy bên bán đang hoàn toàn chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Trong bối cảnh thị trường biến động mạnh, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro, cụ thể là tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để có phản ứng kịp thời, đồng thời rà soát danh mục và kiên quyết cơ cấu lại, đặc biệt đối với các vị thế đã chạm ngưỡng cắt lỗ. Việc bảo toàn sức mua và duy trì tâm lý ổn định trong bối cảnh như hiện tại sẽ giúp nhà đầu tư tận dụng tốt hơn những nhịp hồi phục của thị trường để cơ cấu lại danh mục cũng như tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn”.

VN-Index thu hẹp mức giảm cuối ngày

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index thu hẹp đà giảm tại vùng hỗ trợ 1780–1790 điểm, qua đó mở ra khả năng xuất hiện các nhịp hồi phục hoặc giằng co trong vài phiên tới. Kháng cự gần là vùng 1800–1810 điểm”.

Áp lực rung lắc có thể kéo dài

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục diễn biến thận trọng và đang tiệm cận vùng hỗ trợ trung hạn 1770 – 1790. Nỗ lực hồi phục từ vùng giá thấp được ghi nhận nhưng nhìn chung là phản ứng phù hợp về mặt kĩ thuật, trong khi tín hiệu đảo chiều chưa được hình thành. Áp lực rung lắc có thể kéo dài trong quá trình kiểm định khả năng duy trì xu hướng trung và dài hạn của chỉ số”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.