VN-Index tiếp tục cải thiện, nhóm bất động sản là tâm điểm nâng đỡ chỉ số

Phiên giao dịch sáng chứng kiến sự khởi sắc rõ rệt khi chỉ số VN-Index mở cửa tại mức 1746,15 điểm, cao hơn so với mức tham chiếu 1738,67 điểm. Biểu đồ trong phiên sáng ghi nhận đà tăng trưởng liên tục, đưa chỉ số leo lên vùng đỉnh cao nhất trong ngày đạt 1763,55 điểm vào gần cuối buổi sáng trước khi có nhịp chững lại nhẹ trước giờ nghỉ trưa.

Đóng góp phần lớn vào gia tăng điểm số phiên sáng là VIC và VHM, lần lượt góp 17,4 điểm và 4,4 điểm. Nhóm chứng khoán ghi nhận sắc xanh tích cực.

Bước sang phiên giao dịch chiều, thị trường trải qua những nhịp biến động giằng co và có thời điểm lùi về vùng thấp hơn trong khoảng đầu giờ chiều. Tuy nhiên, lực cầu tiếp tục được vớt lại và dòng tiền quay trở lại giúp VN-Index hồi phục trở lại về cuối phiên.

Kết thúc toàn bộ phiên giao dịch, VN-Index chốt ở mức 1.760,63 điểm, ghi nhận mức tăng trưởng 21,96 điểm (tương ứng +1.26%). Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 672.074.240 cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch tương ứng là 15.299,76 tỷ đồng.

Hoạt động của khối ngoại trong phiên giao dịch hôm nay ghi nhận trạng thái mua ròng tích cực. Tổng khối lượng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài đạt 68.960.864 cổ phiếu, trong khi tổng khối lượng bán ra là 63.385.532 cổ phiếu. Tính theo giá trị dòng tiền, khối ngoại đã mua ròng 340 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index phiên ngày 22/10 (Ảnh: FireAnt).

Bức tranh giao dịch hôm nay cho thấy sắc xanh chiếm ưu thế áp đảo ở nhóm Bất động sản và Tiêu dùng thiết yếu, trong khi nhóm Tài chính phân hóa rõ nét và Năng lượng cùng Công nghiệp ghi nhận dòng tiền khá tích cực

Nhóm Bất động sản đang là tâm điểm nâng đỡ chỉ số với sắc xanh phủ rộng, nổi bật là VHM tăng mạnh 3,56%, VIC tăng 4,16%, VRE tăng 1,4%, kết hợp cùng đà tăng tích cực từ các mã vừa và nhỏ như VPI tăng 3,14%, IDC tăng 2,58%, DXS tăng 0,38% và HDC tăng tới 4,48%, dù vẫn còn một vài mã điều chỉnh như NVL giảm 0,47%, CEO giảm 0,86% hay VC3 giảm 0,86% và DIG giảm 0,49%.

Ở nhóm Tài chính, các cổ phiếu vốn hóa lớn có sự giằng co biên độ hẹp như TCB giảm 0,73%, VIX giảm 0,79%, SSI giảm 1,23%, VPB giảm 0,21%, VCB giảm 0,18%, MBB giảm 0,5%, SHB đứng giá. Trong khi đó, lực mua xuất hiện ở TPB tăng 0,79%, STB tăng 1,58%, CTG tăng 0,16%, TCX tăng 2,93%, EIB tăng 0,59% và đặc biệt là ORS tăng 6,48%.

Với nhóm Công nghiệp, dòng tiền duy trì trạng thái khả quan với sắc xanh lan tỏa. Điển hình, VSC tăng 1,75%, CII tăng 2,93%, GEE tăng 2,82%, GMD tăng mạnh 4,55%, VJC tăng 0,47%. Ngược lại, GEX giảm 0,84% và VCG giảm 0,32%

Ở nhóm Nguyên vật liệu thì HPG tăng nhẹ 0,47%, kết hợp cùng NKG tăng 3,45%, DPM tăng 0,46%, DCM tăng 2,62%. Sắc đỏ xuất hiện ở GVR giảm 0,31%, GEL giảm 1%, HSG giảm 0,38% và MSR giảm 0,47%,

Nhóm Tiêu dùng thiết yếu ghi nhận tăng tích cực với MSN tăng 0,27%, BAF tăng 0,32%, MCH tăng 0,07%, dẫu cho PAN điều chỉnh giảm 3,17% và VNM giảm 0,34%.

Trong khi đó, nhóm Tiêu dùng không thiết yếu chịu áp lực điều chỉnh đáng kể với PNJ giảm 3,13%, MWG giảm 0,66%, DGW giảm 1,4%, FRT giảm 4,33%, bất chấp việc VPL vẫn tăng 2,4% và PET tăng 6,31%.

Nhóm Năng lượng ghi nhận dòng tiền nhập cuộc đẩy BSR tăng 3,91%, PVD tăng mạnh 5%, PVT tăng 2,61%, PLX tăng 1,99% và PVS tăng 2,2%.

Ở nhóm Công nghệ thông tin, FPT đầu ngành giữ nguyên giá tham chiếu.