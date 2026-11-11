VN-Index tiến vào vùng kháng cự, cân nhắc chốt lời từng phần

Nhận định thị trường

CTCK Beta nhận định VN-Index vẫn dao động trong biên độ hẹp, khiến các tín hiệu kỹ thuật có khả năng bị nhiễu. Trong ngắn hạn, vùng 1.700 điểm đóng vai trò hỗ trợ, 1.750 điểm là kháng cự gần, trong khi vùng 1.780-1.800 điểm là kháng cự mạnh.

Theo đó, thị trường cần thêm tín hiệu xác nhận từ thanh khoản và độ lan tỏa của dòng tiền để có thể chinh phục các vùng kháng cự này.

Dù các chỉ báo động lượng đã phát tín hiệu đảo chiều tích cực, thanh khoản vẫn ở mức thấp. Vì vậy, VN-Index có thể tiếp tục rung lắc khi tiến gần vùng 1.750 điểm. Nhà đầu tư cần theo dõi phản ứng của chỉ số tại vùng này, đồng thời quan sát diễn biến thanh khoản và độ lan tỏa của dòng tiền.

Beta cũng lưu ý dòng vốn ngoại mua ròng đã góp phần giảm áp lực lên thị trường. Nếu trạng thái này được duy trì và hình thành xu hướng, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ rất mạnh.

Về chiến lược đầu tư, nhà đầu tư có thể tiếp tục giải ngân từng phần vào các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí về nền tảng cơ bản, triển vọng, định giá và khả năng thu hút dòng tiền, đồng thời chú trọng quản trị rủi ro.

CTCK Vietcombank (VCBS) nhận định các chỉ báo kỹ thuật như RSI và CMF đang lấy lại xu hướng đi lên, cho thấy dòng tiền mua chủ động dần quay trở lại thị trường.

Tuy nhiên, VN-Index đang tiến về vùng kháng cự 1.760-1.770 điểm và có thể xuất hiện những nhịp rung lắc để kiểm định cung cầu tại đây.

Trong bối cảnh đó, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc chốt lời từng phần đối với những cổ phiếu đã ghi nhận đà hồi phục tích cực trong thời gian qua.

VCBS nhận định VN-Index đang tiến về vùng kháng cự 1.760-1.770 điểm (Ảnh: Trading View).

CTCK Ngân hàng Số Vikki (VikkiBankS) khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên gia tăng tỉ trọng ở các cổ phiếu đầu ngành, có dòng tiền lớn và hưởng lợi từ kỳ vọng lãi suất giảm, như bất động sản, chứng khoán và thép.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư nên tránh mua đuổi khi VN-Index tiến đến vùng cản tâm lý quanh 1.755 điểm, đồng thời tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên để tối ưu hóa giao dịch.

Tin kinh tế - tài chính nổi bật

MSN: Bà Nguyễn Yến Linh - con gái Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang và Thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Yến, vừa đăng ký bán toàn bộ 8.496.800 cổ phiếu MSN của Tập đoàn Masan (tương đương 0,56% vốn điều lệ).

Hiện tại, ông Nguyễn Đăng Quang nắm giữ 18 cổ phiếu (0%) và bà Nguyễn Hoàng Yến sở hữu hơn 50,8 triệu cổ phiếu (3,35%) tại tập đoàn này.

Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận vào ngày 13/11/2026 nhằm thu xếp nguồn vốn đầu tư dự án kinh doanh cá nhân. Nếu hoàn tất, tỉ lệ nắm giữ của bà Linh sẽ giảm về 0%.

Con gái Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang vừa đăng ký bán toàn bộ 8.496.800 cổ phiếu MSN (Ảnh: MSN).

HSG: Tập đoàn Hoa Sen vừa thông qua chủ trương chi gần 1.980 tỷ đồng để mua 198 triệu cổ phần phát hành thêm của CTCP Hoa Sen Home với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Đợt chào bán này nhằm nâng vốn điều lệ của Hoa Sen Home từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, Tập đoàn Hoa Sen sẽ giữ vững tỉ lệ sở hữu 99% tại công ty con này. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng lên kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2026 - 2027 vào ngày 16/3/2027 tại TP. HCM.

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Nguồn vốn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/09/2026. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 25/12/2026, và thời gian chi trả dự kiến diễn ra vào ngày 14/04/2027.