VN-Index tiến sát vùng kháng cự, nhà đầu tư được khuyên cân bằng danh mục

Thị trường chứng khoán tiếp tục giao dịch thận trọng trong phiên 11/11 khi dòng tiền chưa cho thấy sự cải thiện rõ nét sau nhịp hồi phục mạnh trước đó.

VN-Index phần lớn thời gian vận động dưới tham chiếu, trong bối cảnh cả bên mua lẫn bên bán đều giao dịch dè dặt và thanh khoản duy trì ở mức thấp.

Lực cầu xuất hiện trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) đã giúp chỉ số đảo chiều, vượt lên trên tham chiếu. Kết phiên, VN-Index tăng 3,83 điểm, tương đương 0,22%, lên 1.746,9 điểm.

Trong phần lớn thời gian giao dịch, sắc đỏ chiếm ưu thế trên sàn HoSE. Kết phiên, số mã giảm giá vẫn nhiều hơn số mã tăng, với 157 mã giảm và 136 mã tăng. Tuy nhiên, độ rộng thị trường đã cải thiện đáng kể về cuối ngày khi hơn 40 cổ phiếu đảo chiều từ giảm sang tăng.

Xét về mức độ đóng góp, VIC là cổ phiếu nâng đỡ VN-Index đáng kể nhất khi mang lại hơn 5,2 điểm cho chỉ số. Cổ phiếu này tăng mạnh hơn về cuối phiên và đóng cửa tăng 1,32%. VHM cũng hỗ trợ thị trường với mức tăng 0,81%, xếp sau VIC về đóng góp điểm số.

Dù vậy, diễn biến tại nhóm vốn hóa lớn không thực sự tích cực. VN30 giảm 0,3% với 13 mã đóng cửa trong sắc đỏ. STB, MCH, VNM và MSN là những cổ phiếu gây sức ép đáng kể khi mỗi mã lấy đi hơn 1 điểm của chỉ số. Trong đó, MCH giảm mạnh nhất rổ VN30 với mức mất giá hơn 2,58%; các mã còn lại cũng đều giảm trên 1%.

Thị trường tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu, thậm chí ngay trong từng ngành. Mức biến động bình quân của các nhóm không quá lớn, song diễn biến trái chiều giữa các mã cho thấy dòng tiền chưa hình thành sự đồng thuận đủ mạnh để tạo ra một xu hướng tăng trên diện rộng.

Ở nhóm ngân hàng, SHB là điểm sáng khi tăng 2,29%, trở thành cổ phiếu tăng mạnh nhất rổ VN30 và dẫn đầu thị trường về giá trị giao dịch. TPB cũng ghi nhận mức tăng hơn 3,1%. Trong khi đó, VCB, BID và LPB tăng giá, còn CTG và TCB điều chỉnh.

Nhóm chứng khoán không duy trì được đà hưng phấn của phiên trước mà quay đầu giảm điểm. Phần lớn cổ phiếu lớn trong ngành chìm trong sắc đỏ, chỉ còn VCI và BSI tăng trên 1%.

Sau phiên giao dịch khởi sắc ngày 10/11, thanh khoản thị trường nhanh chóng quay trở lại vùng thấp. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 13.800 tỷ đồng, giảm 18% so với phiên trước. Riêng nhóm VN30 ghi nhận hơn 7.000 tỷ đồng, giảm 15%.

Diễn biến này phản ánh sự thận trọng của dòng tiền sau nhịp hồi phục mạnh. Trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu, các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có phần tích cực hơn khi VNMID đi ngang, còn VNSML tăng nhẹ 0,08%.

Một điểm sáng trong phiên đến từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái mua ròng trên HoSE với giá trị hơn 75 tỷ đồng, dù cả chiều mua lẫn chiều bán đều thu hẹp so với phiên trước.

Đáng chú ý, VIC được mua ròng hơn 138 tỷ đồng, dẫn đầu toàn thị trường. POW, VHM và HDB cũng nằm trong danh sách được nhà đầu tư nước ngoài giải ngân, trong khi FOT và NVL bị bán ròng với giá trị không quá lớn.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Dự báo VN-Index kiểm định vùng 1.760–1.770 điểm

Chứng khoán Asean

Thị trường đang duy trì xu hướng ngắn hạn tích cực khi VN-Index đóng cửa tại 1.747 điểm với mẫu nến Spinning Top, đồng thời tiếp tục giữ vững trên các đường trung bình động MA10 và MA20. Diễn biến này củng cố khả năng chỉ số kiểm định vùng kháng cự 1.760–1.770 điểm nếu dòng tiền cải thiện.

Tuy nhiên, sự giằng co giữa bên mua và bên bán vẫn hiện hữu. Chỉ báo RSI duy trì trạng thái trung tính, trong khi dòng tiền theo MFI có phần suy yếu. Do đó, thị trường cần thêm tín hiệu bứt phá vùng kháng cự hoặc đánh mất ngưỡng hỗ trợ để xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Với kịch bản trung lập, Asean dự báo VN-Index sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trước khi định hình xu hướng vào cuối phiên. Công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch trong vùng hỗ trợ 1.740–1.750 điểm, kháng cự 1.760–1.770 điểm.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có thể chú ý các chủ đề đầu tư như thoái vốn nhà nước, những nghị quyết phát triển kinh tế, câu chuyện nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ dầu khí offshore.

Thanh khoản thấp cho thấy áp lực bán suy giảm

Chứng khoán Kirin (CSI)

Điểm tích cực trong phiên là sự đảo chiều của VIC vào cuối ngày, giúp VN-Index đóng cửa trong sắc xanh. Tuy nhiên, thanh khoản lại sụt giảm so với phiên trước, với khối lượng khớp lệnh thấp hơn 22% so với mức bình quân 20 phiên.

Theo CSI, biên độ tăng điểm không lớn trong khi thanh khoản suy giảm nên diễn biến phiên này chưa tạo ra nhiều tác động tích cực để xác nhận xu hướng tăng. Dù vậy, trong bối cảnh VN-Index rung lắc sau phiên tăng mạnh trước đó và đảo chiều đi lên vào cuối phiên, thanh khoản thấp lại là tín hiệu cho thấy áp lực bán không còn quá lớn.

CSI kỳ vọng thị trường sẽ nhanh chóng chuyển sang sắc xanh sau một vài phiên tích lũy. Công ty chứng khoán này duy trì quan điểm nắm giữ danh mục, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng những nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên tới.

Hạn chế mua đuổi khi VN-Index tiến sát vùng cản

Chứng khoán OCBS

Trong phiên tiếp theo, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục hướng đến kiểm định vùng kháng cự 1.750–1.760 điểm. Tuy nhiên, quá trình hồi phục có thể xen kẽ những nhịp rung lắc do áp lực chốt lời ngắn hạn.

Về chiến lược đầu tư, OCBS khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, ưu tiên nắm giữ những mã có nền tảng cơ bản tốt và dòng tiền duy trì tích cực. Nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp rung lắc để gia tăng từng phần tại những cổ phiếu chưa tăng quá nóng, tập trung vào nhóm chứng khoán, ngân hàng và bất động sản.

Ngược lại, việc mua đuổi cần được hạn chế khi chỉ số tiến sát vùng 1.750–1.760 điểm. Đối với những cổ phiếu đã đạt mục tiêu ngắn hạn, nhà đầu tư nên chủ động chốt lời từng phần và kiểm soát chặt tỷ lệ margin.

VN-Index vẫn nằm dưới xu hướng giảm từ tháng 9

Chứng khoán SHS

Cả hai chỉ số chính VN-Index và VN30 hiện vẫn giao dịch dưới đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026 đến nay.

Mặc dù thanh khoản đã có sự cải thiện, mức giao dịch vẫn thấp hơn bình quân. Trong khi đó, phần lớn nhóm ngành vẫn nằm trong xu hướng suy giảm hoặc tích lũy kéo dài, khiến thị trường chưa xuất hiện nhiều cơ hội đầu tư vượt trội.

SHS khuyến nghị nhà đầu tư cân bằng danh mục và chỉ xem xét các vị thế gia tăng tỷ trọng khi thị trường chung vượt lên trên đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026 đến nay.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.