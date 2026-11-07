VN-Index tích lũy kém tích cực trong biên độ hẹp quanh khu vực 1.700 điểm

Thị trường ghi nhận sự phục hồi trong các phiên cuối tuần với thanh khoản gia tăng ở mức cao. (Ảnh: Vietnam+)

Sau hai tháng giảm điểm liên tiếp, VN-Index tiếp tục đi xuống trong tuần đầu tiên của tháng 11. Hai phiên đầu tuần, chỉ số chung lao dốc về quanh mốc 1.700 điểm. Sau đó, thị trường ghi nhận sự phục hồi trong các phiên cuối tuần với thanh khoản gia tăng ở mức cao.

Về dưới vùng giá trung bình 20 phiên

Thị trường chứng khoán kết thúc tuần giao dịch, VN-Index mất đến 0,93% về mức 1.725,36 điểm. Nhóm phân tích từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cho biết hiện chỉ số đang ở dưới vùng giá trung bình 20 phiên quanh 1.730 điểm. Bên cạnh đó, VN30 cũng giảm 0,47% trong cả tuần và về mức 1.846,04 điểm, dưới kháng cự 1.865 điểm.

Nhóm phân tích của SHS chỉ ra độ rộng thị trường trong tuần nghiêng tiêu cực. Ngoại trừ nhóm chứng khoán, du lịch giải trí tăng điểm khá tích cực, còn lại đa số các nhóm ngành đều chịu áp lực điều chỉnh mạnh. Trong đó, các nhóm ngành giảm mạnh là truyền thông, bảo hiểm, hóa chất năng lượng-dầu khí, công nghệ thông tin... Tuy nhiên, thanh khoản trong của thị trường có sự cải thiện. Cụ thể, khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đã tăng 28,4% so với tuần trước. Điều này cho thấy lực cầu hồi phục khá tích cực, diễn biến giao dịch sôi động ghi nhận ở các nhóm chứng khoán, bất động sản và nhóm cổ phiếu có mức vốn hóa trung bình và nhỏ.

Ông Nguyễn Đức Anh, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, nhấn mạnh về sự phân hóa trên thị trường và cho biết hai phiên ngày 4-5/11, VN-Index tăng tổng cộng 41,11 điểm trước thông tin Ngân hàng Nhà nước công bố phương án can thiệp thị trường ngoại tệ (từ ngày 6/11) thông qua giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày với quy mô tối đa 2 tỷ USD và kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Tuy vậy, ông Đức Anh chỉ ra phiên ngày 6/11, chỉ số chung đã giảm 15,4 điểm và xác nhận xu hướng giảm với tác động tâm lý đến từ diễn biến của các thị trường chứng khoán Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc giảm mạnh do nhóm cổ phiếu công nghệ. Theo ông Đức Anh, tổng giá trị giao dịch của cả tuần đã đạt 84,101 tỷ đồng, mức bình quân mỗi phiên tăng 16,9% so với tuần trước. Trong tuần, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì bán ròng khoảng 965 tỷ đồng trên sàn HoSE. Tuy nhiên ở phiên cuối tuần, khối ngoại ghi nhận mua ròng 393.5 tỷ đồng trên sàn HoSE (lần đầu kể từ ngày 22/10/2026).

Thị trường chứng khoán kết thúc tuần giao dịch, VN-Index mất đến 0,93% về mức 1.725,36 điểm. (Ảnh: Vietnam+)

Thị trường tích lũy kém tích cực

Nhận định tuần từ (ngày 9-13/11), ông Đức Anh cho biết giữ vị thế trung lập với VN-Index trong tuần tới. Cụ thể, nhịp hồi phục có khả năng đã kết thúc và chỉ số chung chưa thoát khỏi nhịp điều chỉnh kéo dài. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn trong xu hướng điều chỉnh và nhóm Vingroup chưa rõ xu hướng.

“Thị trường chứng khoán thế giới cũng biến động mạnh sau đợt giảm sâu của nhóm cổ phiếu công nghệ và điều này có thể tác động lan tỏa tới các cổ phiếu công nghệ trong nước (như mã FPT). Chúng tôi đánh giá lại vị thế ngắn hạn khi VN-Index đóng cửa trên đường trung 50 ngày,” ông Đức Anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhóm phân tích của SHS nhận định xu hướng ngắn hạn, VN-Index tích lũy kém tích cực trong biên độ hẹp trên hỗ trợ quan trọng quanh vùng 1.700 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất các tháng Ba, Bảy và Mười và mức kháng cự của quanh khu vực 1.770 điểm.

Nhóm phân tích cho rằng VN-Index có vượt lên xu hướng giảm giá từ tháng Chín đến nay sẽ cần động lực tăng trưởng vượt trội từ nhóm ngân hàng và VinGroup. Tuy nhiên, thị trường vẫn có một vài điểm sáng, như thanh khoản đang dần cải thiện, chất lượng thị trường cải thiện mặc dù hầu hết các nhóm ngành vẫn trong xu hướng suy giảm, tích lũy kéo dài. Thêm vào đó, ảnh hưởng mua ròng của khối ngoại tác động khá tích cực lên khá nhiều cổ phiếu sau giai đoạn bán ròng liên tiếp. Nhóm phân tích khuyến nghị các nhà đầu tư cân bằng danh mục, gia tăng tỷ trọng xem xét khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn, tăng trưởng trở lại./.