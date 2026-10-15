VN-Index thủng mốc 1700 điểm, các công ty chứng khoán bình luận gì?

Theo SSI, VN-Index tiếp đà giảm về dưới vùng 1700 khi các nỗ lực hồi phục chưa đủ mạnh để bù đắp sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu trụ và nhóm Dầu khí.

Kết phiên ngày 15/10, VN-Index giảm 6,52 điểm, tương ứng giảm 0,38% đóng cửa tại 1698,35 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 5,87 điểm, đóng cửa tại 259,29 điểm.

Lực cầu xuất hiện quanh vùng 1690 điểm nhưng chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng giảm trong phiên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục giảm và đánh mất mốc 1700 điểm trong bối cảnh thanh khoản gia tăng, vượt mức trung bình 20 phiên. Chỉ số đóng cửa với nến Doji giảm có bóng nến trên và dưới dài, cho thấy lực cầu xuất hiện quanh vùng 1690 điểm nhưng chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng giảm trong phiên.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI tiếp tục lùi về vùng quá bán, trong khi MACD duy trì đà giảm dưới ngưỡng 0 cùng histogram âm, phản ánh động lượng tiêu cực và xu hướng giảm ngắn hạn chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ ràng.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1680 – 1690; Vùng kháng cự: 1705 – 1710.

Nếu VN-Index không thể lấy lại mốc 1700 điểm trong tuần này, áp lực bán có thể tiếp tục gia tăng, khiến chỉ số cần thêm nhịp chiết khấu để kiểm định vùng đáy trung hạn quanh 1680 điểm. Trong bối cảnh xu hướng giảm chưa có tín hiệu đảo chiều rõ ràng, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mở mới vị thế và chờ tín hiệu cân bằng trở lại tại vùng hỗ trợ trước khi cân nhắc giải ngân”.

Động lực thị trường nhìn chung vẫn yếu và chưa cho thấy tín hiệu hồi phục rõ ràng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục giằng co theo chiều giảm trong phiên hôm nay, mất hơn 6 điểm và đóng cửa tại 1698,35 điểm. Độ rộng thị trường tương đối cân bằng với 10/18 ngành giảm điểm, trong đó Bảo hiểm và Dầu khí giảm mạnh nhất, khoảng 5%. Ở chiều ngược lại, các ngành Dịch vụ tài chính, Công nghệ thông tin và Xây dựng & vật liệu ghi nhận diễn biến tích cực. Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM.

VN-Index liên tục đánh mất các vùng hỗ trợ quan trọng và hiện đã lùi xuống dưới ngưỡng 1700 điểm. Chỉ báo RSI đã rơi vào vùng quá bán, tuy nhiên động lực thị trường nhìn chung vẫn yếu và chưa cho thấy tín hiệu hồi phục rõ ràng. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy yếu, chịu áp lực kiểm định lại hỗ trợ quanh 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tiếp tục suy yếu, chịu áp lực kiểm định lại hỗ trợ quanh 1700 điểm. Đây cũng là vùng hỗ trợ quan trọng, tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất tháng 3, 7/2026. Chưa có dự báo VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ này. Trong khi VN30 có hỗ trợ tương tự là vùng giá quanh 1830 điểm.

Hai chỉ số chính VN-Index, VN30 vẫn trong xu hướng giảm giá ngắn hạn, mặc dù vẫn đang giữ được vùng hỗ trợ tăng trưởng trung dài hạn. Bên cạnh đó nhiều nhóm ngành vẫn đang phục hồi tốt, hình thành vùng đáy ngắn trung hạn sau giai đoạn giảm giá mạnh từ 2025 đến nay. Điều này hỗ trợ tâm lý tốt hơn cho nhà đầu tư cá nhân, vốn chịu nhiều áp lực thua lỗ kéo dài. Với thị trường chung, chúng tôi giữ quan điểm thận trọng khi VN-Index vẫn suy yếu. Chờ VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay. Cập nhật kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khi xem xét mở rộng, gia tăng tỉ trọng đầu tư.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index có thể cần kiểm định lại vùng đáy trung hạn 1680 – 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 6,5 điểm (-0,4%), đóng cửa ở mức 1698,4 điểm. Chỉ số tiếp tục kiểm định vùng giá 1700 điểm với áp lực bán chủ yếu ở nhóm Vingroup (VHM) và nhóm Dầu khí (BSR và GAS). Ở chiều ngược lại, dòng tiền luân phiên ở các nhóm như Ngân hàng và một số nhóm đã chiết khấu sâu như Chứng khoán, BĐS và Đầu tư công giúp chỉ số phục hồi trong phiên chiều. Tuy nhiên, áp lực bán sau đó nhanh chóng khiến cho chỉ số đóng cửa dưới mốc 1700 điểm.

Áp lực bán duy trì ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn trong khi dòng tiền mang tính chất luân phiên giữa các nhóm ngành cho thấy lực cầu yếu trên thị trường. Với động lực yếu như hiện tại, chúng tôi cho rằng chỉ số có thể cần kiểm định lại vùng đáy trung hạn 1680 – 1700 điểm trong các phiên tiếp theo trước khi có thể có một nhịp hồi kỹ thuật khi chỉ số VN-Index bắt đầu rơi vào trạng thái quá bán. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu phù hợp và chờ tín hiệu cân bằng của thị trường trước khi tiến hành giải ngân”.

Thanh khoản còn thấp cho thấy nhu cầu mua chưa đủ mạnh để hình thành vùng cân bằng bền vững

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Áp lực bán hạ nhiệt ở nhóm Tài chính: Điểm tích cực là lực cầu cải thiện tại Chứng khoán, Ngân hàng và một phần Thép, giúp độ rộng HOSE cân bằng hơn và nhóm vốn trung bình hồi phục. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn duy trì tại Vingroup, Dầu khí, Bán lẻ và Bảo hiểm, khiến VN-Index tiếp tục suy yếu dù mặt bằng cổ phiếu không xấu tương ứng. Thanh khoản còn thấp cho thấy nhu cầu mua chưa đủ mạnh để hình thành vùng cân bằng bền vững, do đó cơ hội đầu tư vẫn mang tính phân hóa và tập trung ở một số cổ phiếu riêng lẻ.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Danh mục tiếp tục giữ tỷ trọng thận trọng khoảng 30% cổ phiếu/70% tiền mặt khi lực cầu vẫn là yếu tố hạn chế chính của quá trình tạo đáy. Nhà đầu tư theo dõi giải ngân trở lại ở các nhóm có sức mạnh tương đối cao và triển vọng KQKD quý III tích cực như Bán lẻ (MWG, FRT), Bảo hiểm (BVH), Tiêu dùng (MSN, MCH, VNM, TLG), Nhựa (NTP) và một số cổ phiếu Tài chính nếu xuất hiện điểm mua giá vốn thấp quanh vùng 1670 điểm, đồng thời áp lực bán tại Vingroup và các nhóm trụ tiếp tục hạ nhiệt”.

Xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh rung lắc với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1685 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giao dịch hôm nay với nến đỏ tuy nhiên áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup khiến chỉ số kết phiên dưới mốc hỗ trợ 1700.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và CMF tiếp tục hướng xuống thể hiện cho sự suy yếu của dòng tiền mua chủ động và áp lực bán chủ động đã dần gia tăng. Xác suất cao thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh rung lắc với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh 1685 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, hai chỉ báo động lượng quan trọng là MACD và RSI sau khi rơi sâu về vùng quá bán hiện đã chính thức tạo đáy và xuất hiện lực bật trở lại. Xác suất cao chỉ số sẽ sớm tìm được điểm cân bằng và kích hoạt một nhịp phục hồi ngắn hạn. Trong kịch bản kiểm tra lại áp lực cung, vùng mốc hỗ trợ gần quanh 1685 điểm tương ứng với thang fibonacci mở rộng 1618.

Với việc chỉ số đang tiếp tục điều chỉnh giảm, những nhịp rung lắc thường sẽ xuất hiện nhiều hơn và với biên độ mạnh do áp lực bán ngắn hạn. Do đó chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể tạm thời hạ tỷ trọng đòn bẩy để quản trị rủi ro và hạn chế bắt đáy sớm mà nên chờ đợi mặt bằng giá trên thị trường ổn định hơn trong những phiên tới rồi mới tìm kiếm cơ hội giải ngân mới”.

VN-Index tiếp đà giảm về dưới vùng 1700 khi các nỗ lực hồi phục chưa đủ mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp đà giảm về dưới vùng 1700 khi các nỗ lực hồi phục chưa đủ mạnh để bù đắp sự sụt giảm của nhóm cổ phiếu trụ và nhóm Dầu khí. Xu hướng Giảm ngắn hạn duy trì ưu thế với các mốc điểm số lưu ý: Hỗ trợ 1660 - 1680 và Kháng cự 1710 – 1720”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.