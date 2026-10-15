VN-Index 'thủng' mốc 1.700 điểm, khối ngoại bán ròng gần 688 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 15-10 tiếp tục giảm điểm. Thanh khoản cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp.

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm mạnh, gây sức ép lên VN-Index, như BSR giảm 6,31%, BVH giảm 6,1%, VHM giảm 3,44%, GAS giảm 3,1%, LPB giảm 2,4% và GVR giảm 1,6%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí cũng chịu áp lực bán, với PVT giảm 4,25%, PLX giảm 1,93%, PVP giảm 4,97% và OIL giảm 2,27%...

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán diễn biến tích cực: MBB tăng 2,84%, SSB tăng 1,6%, VCK tăng 3,53%, HCM tăng 3,9%, VCI tăng 1,32% và SSI tăng 1,85%.

Nhóm cổ phiếu đầu tư công thu hút dòng tiền, với VCG tăng 5,63%, HHV tăng 5,31% và CII tăng 6,15%. Ngoài ra, VTP tăng 2,78%.

Đóng cửa, VN-Index giảm 6,52 điểm (0,38%), còn 1.698,35 điểm với 164 mã tăng, 153 mã giảm và 51 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 5,87 điểm (2,21%), còn 259,29 điểm, với 71 mã tăng, 59 mã giảm và 57 mã đứng giá.

Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 15.000 tỷ đồng, tăng 1.800 tỷ đồng so với phiên trước. Tính chung HOSE và HNX, giá trị giao dịch đạt gần 15.900 tỷ đồng, tăng 2.100 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 16 trên sàn HOSE, với giá trị gần 688 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE