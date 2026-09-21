VN-Index thủng 1.800 điểm trong ngày thị trường chứng khoán lên hạng

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch kém tích cực trong ngày 21/9 khi các chỉ số đồng loạt giảm điểm. Đáng chú ý, đây là phiên giao dịch đầu tiên thị trường Việt Nam chính thức vận hành với vị thế thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn phân loại của FTSE Russell.

Thông tin nâng hạng từng được kỳ vọng tạo hiệu ứng tích cực lên tâm lý nhà đầu tư ngay trong phiên đầu tiên. Thực tế, VN-Index đã khởi đầu khá thuận lợi khi mở cửa trong sắc xanh và có thời điểm tăng hơn 11 điểm.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu khi lực cầu không đủ mạnh để duy trì trạng thái hưng phấn. Chỉ số dần hạ độ cao, lùi về sát tham chiếu trước khi chịu áp lực bán gia tăng trong phiên chiều.

VN-Index chịu sức ép từ loạt cổ phiếu vốn hóa lớn

Thanh khoản cũng không cho thấy sự cải thiện tương ứng với sự kiện nâng hạng. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE, HNX và UPCoM chỉ đạt khoảng 18.500 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với phiên liền trước. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn tương đối thận trọng và lập tức đẩy mạnh giải ngân.

Kết phiên, VN-Index giảm 15,99 điểm (-0,9%) xuống 1.799,67 điểm; HNX-Index giảm 0,91 điểm (-0,3%) xuống 274,38 điểm; UPCoM-Index giảm 0,05 điểm (-0,1%) xuống 126,35 điểm.

Độ rộng thị trường cũng nghiêng rõ về bên bán. Toàn thị trường ghi nhận 402 mã giảm giá (gồm 15 mã giảm sàn), 882 mã giữ tham chiếu và 263 mã tăng (gồm 27 mã tăng trần).

VN-Index lại thủng mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Áp lực điều chỉnh tập trung đáng kể ở nhóm vốn hóa lớn. Trong rổ VN30, có 16 mã giảm, 12 mã tăng và 2 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index theo đó giảm gần 11 điểm, xuống khoảng 1.953 điểm.

Nhiều cổ phiếu có vốn hóa lớn đồng loạt đi xuống, tạo sức ép đáng kể lên VN-Index như VIC (-2,6%), VHM (-4,1%), VCB (-1,7%), LPB (-4%), SSB (giảm sàn), HPG (-2,1%), STB (-1,9%), VCK (-3%), VNM (-1,5%) và VRE (-2,9%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ngân hàng và vốn hóa lớn vẫn duy trì được đà tăng, giúp thị trường hạn chế phần nào mức giảm, tiêu biểu có VPB (+3,6%) cùng các mã VJC (tăng trần), BSR (+4,5%), CTG (+2,5%), TCB (+2,1%), BID (+1,3%), ACB (+2,3%), MBB (+1,5%), FPT (+1,8%) và BVH (+2,9%).

Diễn biến phân hóa này cho thấy dòng tiền không hoàn toàn rút khỏi nhóm vốn hóa lớn mà đang có sự dịch chuyển giữa các cổ phiếu. Tuy nhiên, lực tăng ở một số mã riêng lẻ vẫn chưa đủ để cân bằng áp lực bán tại những cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong VN-Index.

Khối ngoại lại bán ròng

Một điểm đáng chú ý khác trong phiên giao dịch đầu tiên sau khi Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng là diễn biến của nhà đầu tư nước ngoài.

Sau phiên mua ròng mạnh ngày 18/9, chủ yếu liên quan đến hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF, khối ngoại đã quay đầu bán ròng hơn 670 tỷ đồng trong phiên 21/9.

Lực bán tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó VHM bị bán ròng khoảng 291 tỷ đồng, VIC khoảng 114 tỷ đồng và FPT khoảng 66 tỷ đồng.

Ở chiều mua, MCH được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 106 tỷ đồng. VPB cũng được mua ròng 83 tỷ đồng, CTG được mua ròng khoảng 53 tỷ đồng.

Thống kê diễn biến chỉ số chứng khoán của Kuwait, Saudi Arabia, Qatar và UAE trước và sau khi được FTSE nâng hạng. Ảnh: Tạo bởi AI.

Trong báo cáo phân tích hồi đầu tháng, các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán MB (MBS) lưu ý diễn biến của thị trường sau khi được nâng hạng không nhất thiết đồng nhất trong ngắn hạn. Thực tế tại một số thị trường từng trải qua quá trình tương tự cho thấy chỉ số thậm chí có thể giảm trong năm đầu tiên sau khi được nâng hạng.

Cụ thể, Kuwait, UAE và Qatar từng ghi nhận mức giảm lần lượt khoảng 15,3%, 14,97% và 20,34% trong một năm sau khi được nâng hạng. Saudi Arabia trong cùng khoảng thời gian chỉ tăng hơn 1%. Những diễn biến này cho thấy giai đoạn 6-12 tháng đầu sau nâng hạng có thể xuất hiện áp lực chốt lời ngắn hạn từ nhà đầu tư.

Song, ở khung thời gian dài hơn, MBS cho rằng bức tranh có thể khác biệt. Sau khoảng 2-3 năm kể từ thời điểm nâng hạng, phần lớn thị trường được nghiên cứu đều ghi nhận xu hướng tăng trưởng mạnh và mang lại mức sinh lời tích cực trong dài hạn.