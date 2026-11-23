Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một tuần giao dịch tiêu cực khi áp lực bán chiếm ưu thế trên diện rộng, kéo VN-Index đánh mất mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm.

Trong tuần giao dịch 16-20/11, sắc đỏ bao trùm thị trường ở phần lớn các phiên với áp lực điều chỉnh ban đầu tập trung tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như ngân hàng và Vingroup, sau đó lan rộng sang nhiều nhóm ngành khác.

Đáng chú ý, VN-Index giảm 4 phiên liên tiếp và có thời điểm lùi về quanh 1.666 điểm trong phiên cuối tuần. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy xuất hiện trong phiên chiều 20/11 đã giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm, đóng cửa gần mức tham chiếu.

Kết tuần, VN-Index dừng tại 1.688,79 điểm, giảm 46,14 điểm (-2,7%) so với tuần trước.

VN-Index có thể hồi phục lên 1.730 điểm?

Dòng tiền trên thị trường vẫn chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Dù thanh khoản bình quân tuần nhích nhẹ so với tuần trước, lực cầu nhìn chung còn thận trọng, trong khi áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế ở nhiều nhóm cổ phiếu.

Đặc biệt, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh với tổng giá trị hơn 8.500 tỷ đồng trong tuần, tập trung tại các mã FPT, VCB và MBB.

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình giá 20 ngày (MA20) chỉ còn khoảng 19,5%, giảm mạnh so với mức 36,7% của tuần trước. Điều này đồng nghĩa phần lớn cổ phiếu trên thị trường đang giao dịch dưới đường trung bình giá ngắn hạn.

Trong đó, nhóm bán lẻ, điện, nước và xăng dầu khí đốt, cùng du lịch và giải trí có diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung. Ngược lại, nhóm hàng và dịch vụ công nghiệp, y tế ghi nhận diễn biến kém khả quan.

Sau tuần giảm mạnh, các công ty chứng khoán đưa ra những kịch bản khác nhau cho tuần giao dịch 23-27/11. Dù một số tín hiệu kỹ thuật cho thấy khả năng xuất hiện nhịp hồi phục, phần lớn chuyên gia vẫn nghiêng về kịch bản VN-Index tiếp tục rung lắc và cần thêm thời gian để xác lập vùng cân bằng.

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết thúc phiên cuối tuần với mẫu nến phản ánh nỗ lực hồi phục của chỉ số trong phiên chiều.

Trên đồ thị ngày, các chỉ báo đều có dấu hiệu hình thành phân kỳ dương. Từ những tín hiệu này, VCBS kỳ vọng VN-Index có thể cân bằng tại khu vực 1.680-1.700 điểm và xuất hiện nhịp hồi phục hướng tới mốc 1.730 điểm trong tuần này.

Trên đồ thị giờ, các chỉ báo đều tạo đáy và hướng lên. Cùng với đó, chỉ báo dòng tiền MFI hồi phục với tín hiệu phân kỳ dương, cho thấy dòng tiền bắt đáy đã bắt đầu tham gia trở lại.

VCBS đánh giá đây là yếu tố có thể củng cố khả năng hồi phục ngắn hạn của thị trường, nhất là khi phần lớn cổ phiếu đã giảm về những vùng giá chiết khấu hấp dẫn.

VN-Index có khả năng hồi phục trong tuần này. Ảnh: TradingView.

Tuy nhiên, quan điểm của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) thận trọng hơn. Theo TPS, kịch bản cơ sở trong tuần này là VN-Index tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1.650-1.668 điểm và dao động trong biên độ 1.650-1.704 điểm.

Đơn vị này xác định 2 ngưỡng quan trọng mà nhà đầu tư cần theo dõi. Nếu VN-Index đóng cửa trên 1.704 điểm, đồng thời khối lượng giao dịch vượt mức bình quân 20 phiên, chỉ số có thể mở rộng nhịp hồi phục lên vùng 1.731-1.753 điểm.

Ngược lại, trường hợp VN-Index đóng cửa dưới 1.650 điểm sẽ khiến kịch bản hồi phục không còn hiệu lực. Khi đó, chỉ số có nguy cơ tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ thấp hơn tại 1.586-1.603 điểm.

TPS hiện đánh giá tín hiệu kỹ thuật của thị trường ở trạng thái tiêu cực.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta cho rằng dù lực đỡ từ nhóm cổ phiếu trụ giúp VN-Index thu hẹp đà giảm trong phiên cuối tuần, sức khỏe nội tại của thị trường vẫn tiếp tục suy yếu.

Theo thống kê của Yuanta, riêng VIC đã đóng góp gần 3 điểm cho VN-Index trong phiên 20/11. Tuy nhiên, tỷ lệ cổ phiếu thủng đáy một năm trên thị trường lại tăng từ 8,7% lên 12,2%.

Sự chênh lệch giữa diễn biến chỉ số và độ rộng thị trường cho thấy lực cầu mới chỉ quay trở lại ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi áp lực giảm vẫn lan rộng tại phần lớn cổ phiếu còn lại.

Yuanta nhận định triển vọng VN-Index tiếp tục rung lắc quanh vùng 1.650-1.700 điểm vẫn khá lớn trong bối cảnh chất lượng nội tại thị trường chưa cải thiện và thiếu những câu chuyện kỳ vọng đủ mạnh để thúc đẩy dòng tiền mua lan tỏa.

Đồng quan điểm thận trọng, ACBS dự báo VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động trong vùng 1.650-1.700 điểm trong ngắn hạn, với khu vực 1.700-1.720 điểm đóng vai trò kháng cự gần.

Theo công ty chứng khoán này, việc chỉ số hồi phục từ vùng 1.666 điểm trong phiên cuối tuần chưa đủ để xác nhận xu hướng đảo chiều, đặc biệt khi áp lực bán vẫn chiếm ưu thế và tỷ lệ cổ phiếu duy trì trên đường trung bình 20 ngày giảm mạnh.

Bắt đáy hay tiếp tục phòng thủ?

Trước những tín hiệu trái chiều, các công ty chứng khoán đưa ra chiến lược giao dịch có sự khác biệt đáng kể, từ tìm kiếm cơ hội lướt sóng ngắn hạn đến duy trì tỷ trọng tiền mặt cao.

VCBS cho rằng dòng tiền đã có dấu hiệu tham gia trở lại sau khi VN-Index điều chỉnh về vùng đáy cũ 1.660-1.680 điểm. Trong bối cảnh nhiều cổ phiếu đã giảm về những vùng giá hấp dẫn hơn, công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc các mã đang giao dịch tại vùng giá thấp và thuộc nhóm ngành thu hút sự chú ý của dòng tiền.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân tại những nhịp rung lắc của thị trường với mục tiêu giao dịch ngắn hạn T+. Hai nhóm ngành được VCBS lưu ý là ngân hàng và chứng khoán.

Ngược lại, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên chiến lược phòng thủ trong khoảng một tháng tới, với tỷ trọng danh mục gồm 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt. Theo Yuanta, nhà đầu tư nên hạn chế bắt đáy với tỷ trọng lớn khi nhiều cổ phiếu vẫn vận động trong xu hướng giảm và lực cầu chưa có sự lan tỏa trên diện rộng.

Đối với danh mục ngắn hạn, Yuanta đề xuất theo dõi và duy trì vị thế tại một số nhóm ngành như bán lẻ với MWG, FRT; tiêu dùng với MSN; tiện ích với NT2, REE, HDG. Ngoài ra, các cổ phiếu riêng lẻ đáng chú ý gồm DPG, NVB, KDH, TCH, TV2, NTP và BWE.

Trong trung hạn 1-5 tháng, Yuanta khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình nếu tâm lý giao dịch chưa cải thiện. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn quan sát khả năng tạo đáy hoặc cân bằng tại những vùng hỗ trợ quan trọng, đồng thời ưu tiên các cổ phiếu còn triển vọng tăng trưởng, có sức mạnh tương đối cao hoặc biến động thấp hơn thị trường chung.

Trong khi đó, ACBS tiếp tục đề cao yếu tố quản trị rủi ro. Công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bắt đáy trong giai đoạn hiện tại, đồng thời cân nhắc hạ tỷ trọng cổ phiếu khi VN-Index xuất hiện những nhịp hồi phục lên vùng kháng cự 1.700-1.720 điểm.