VN-Index thử thách vùng đáy 1.740 điểm

VN-Index chịu sức ép lớn trong phiên chiều khi nhóm ngân hàng và cổ phiếu họ Vin đồng loạt giảm mạnh - Ảnh: ST

Thị trường chứng khoán bất ngờ chuyển biến tiêu cực trong phiên chiều ngày 8/10 khi lực bán gia tăng trên diện rộng. VN-Index từ trạng thái gần như đi ngang buổi sáng đã giảm mạnh 14,42 điểm, tương đương 0,82%, xuống sát 1.739 điểm. VN30-Index cũng giảm 0,91%, cho thấy sức ép chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Diễn biến đáng chú ý là sự cộng hưởng của hai nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng lớn tới chỉ số: ngân hàng và nhóm cổ phiếu họ Vin. Trong phiên sáng, VHM chỉ giảm 0,74%, nhưng sang chiều áp lực bán nhanh chóng gia tăng, kéo cổ phiếu này giảm thêm 2,67% và đóng cửa mất 3,38%. Thanh khoản VHM trong phiên chiều tăng 67% so với buổi sáng.

VIC cũng đảo chiều từ trạng thái tăng giá sang giảm 0,87% khi đóng cửa, trong đó thanh khoản buổi chiều tăng gấp đôi phiên sáng. Khi hai trụ lớn cùng chịu áp lực, khả năng chống đỡ chỉ số của nhóm vốn hóa lớn suy yếu rõ rệt.

Ở nhóm ngân hàng, nhiều mã cũng giảm mạnh. BID giảm tổng cộng 1,74%, CTG giảm 1,85%, TCB giảm 1,24%... Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng khác cũng giảm trên 1%, khiến nhóm dẫn dắt thị trường đồng loạt suy yếu.

Trong rổ VN30, chỉ còn STB và VPB duy trì được sắc xanh, nhưng mức tăng cũng khá khiêm tốn. STB phục hồi 0,9% trong buổi chiều và đóng cửa tăng 0,75%, trong khi VPB chỉ tăng 0,21%. Ngược lại, có tới 21 mã giảm và chỉ 8 mã tăng.

GAS là điểm sáng đáng chú ý khi tăng 4,59%, trở thành một trong số ít cổ phiếu vốn hóa lớn cải thiện đáng kể trong phiên chiều. BSR tăng 0,79%, trong khi một số cổ phiếu như PLX, PVT, BVH, DPM, HCM vẫn hút được dòng tiền và tăng giá khá tốt.

Tuy nhiên, những điểm sáng này chưa đủ sức cân bằng áp lực bán trên diện rộng. Toàn sàn HoSE có 190 mã giảm, trong khi chỉ 122 mã tăng. Đáng chú ý, có tới 120 cổ phiếu giảm trên 1%, chiếm 45,6% tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn, cho thấy áp lực bán đã lan rộng hơn đáng kể so với phiên sáng.

Thanh khoản phiên chiều HoSE đạt khoảng 7.421 tỷ đồng, tăng gần 40% so với buổi sáng. Đây là tín hiệu cho thấy bên bán không chỉ gia tăng về khối lượng mà còn chấp nhận hạ giá để thoát vị thế. Trong nhóm giảm sâu, nhiều cổ phiếu có thanh khoản lớn như VHM giảm 3,38%, SHB giảm 6,94%, PNJ giảm 3,44%, VIX giảm 3,42%, SSI giảm 3,05%, GEX giảm 3,75%, VCI giảm 2,88% và VND giảm 3,68%.

Một yếu tố khác tiếp tục gây sức ép lên tâm lý thị trường là hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại bán ròng khoảng 451 tỷ đồng trên HoSE, với giá trị mua vào hơn 1.800 tỷ đồng nhưng bán ra trên 2.250 tỷ đồng. TCB, HDB và PNJ nằm trong nhóm bị bán ròng mạnh nhất.

Đáng chú ý, đây đã là phiên thứ 12 liên tiếp khối ngoại bán ròng. Lũy kế trong chuỗi này, giá trị bán ròng vượt 11.400 tỷ đồng, tương đương hơn 436 triệu USD. Việc dòng vốn ngoại liên tục rút ra đang trở thành một trong những yếu tố khiến tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn, nhất là trong bối cảnh thanh khoản thị trường vẫn chưa thực sự cải thiện.

Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 15.900 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ hơn 4% so với phiên trước và tiếp tục nằm dưới ngưỡng 20.000 tỷ đồng kể từ thời điểm thị trường được nâng hạng. Thanh khoản thấp trong khi chỉ số suy yếu là tín hiệu chưa tích cực đối với xu hướng ngắn hạn.

Dù vậy, thị trường không hoàn toàn mất đi dòng tiền. HoSE vẫn có 12 mã tăng trần, trong đó một số cổ phiếu nhận được dòng tiền đáng kể. PLX tăng 3,87% với giá trị giao dịch khoảng 375,6 tỷ đồng; PVT tăng 2,82%, đạt 347,5 tỷ đồng; HCM tăng 2,61% với 95,5 tỷ đồng; BVH tăng 3,18%, đạt 90,7 tỷ đồng; DPM tăng 2,31% và DGW tăng 1,17%.

Khả năng một số cổ phiếu vẫn giữ được giá và tăng ngược dòng trong bối cảnh chỉ số chịu áp lực mạnh cho thấy dòng tiền chưa rút hoàn toàn khỏi thị trường. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự phân hóa ở phạm vi hẹp khi toàn HoSE chỉ có khoảng 20 cổ phiếu tăng trên 1% với thanh khoản trên 10 tỷ đồng.

Về kỹ thuật, việc VN-Index quay trở lại vùng 1.739 điểm sau phiên giảm mạnh khiến khu vực 1.730-1.750 điểm trở thành vùng hỗ trợ cần theo dõi. Nếu lực bán tiếp tục gia tăng và chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ này, rủi ro hình thành nhịp điều chỉnh sâu hơn sẽ tăng lên. Ngược lại, khả năng giữ được vùng hỗ trợ, đi kèm thanh khoản cải thiện và sự trở lại của nhóm vốn hóa lớn, sẽ là điều kiện cần để thị trường cân bằng.

Trước đó, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá VN-Index đang rung lắc quanh vùng 1.750 điểm do chưa nhận được sự ủng hộ mạnh từ dòng tiền. Công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên đi theo dòng tiền lớn, cân nhắc giải ngân thăm dò khi cổ phiếu điều chỉnh về vùng hỗ trợ hoặc chờ tín hiệu xác nhận cân bằng của VN-Index.

Sau phiên giảm mạnh, bài toán quan trọng với thị trường trong những phiên tới không chỉ là khả năng hồi phục của chỉ số, mà còn nằm ở chất lượng dòng tiền. VN-Index đang đứng trước phép thử tại vùng đáy ngắn hạn; nếu lực cầu không đủ mạnh, áp lực bán từ nhóm vốn hóa lớn có thể tiếp tục chi phối diễn biến thị trường.