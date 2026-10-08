VN-Index thu hẹp đà giảm, thanh khoản HOSE giảm 22%

Cổ phiếu phân hóa, khối ngoại bán ròng hơn 922 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Thị trường chứng khoán phiên 7/10 diễn biến phân hóa mạnh khi áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index có thời điểm giảm hơn 15 điểm, trước khi lực cầu cải thiện trong phiên chiều giúp chỉ số thu hẹp đà giảm.

Chốt phiên, VN-Index giảm 5,69 điểm, tương ứng 0,32%, xuống 1.753,39 điểm. Giá trị giao dịch trên HOSE đạt khoảng 15.200 tỷ đồng, giảm 22% so với phiên trước. Riêng giao dịch trong rổ VN30 giảm hơn 28%, xuống hơn 9.200 tỷ đồng.

Phần lớn cổ phiếu trong rổ VN30 điều chỉnh, với 11 mã tăng và 19 mã giảm. Ở chiều tăng, GVR tăng 3,66%, VIB tăng 2,96%, MWG tăng 2,53%, trong khi MSN tăng 4,44% và dẫn đầu thị trường về thanh khoản với giá trị giao dịch hơn 1.100 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận mức tăng đáng chú ý như GMD tăng 4,23%, VSC tăng 4,25%, HAH tăng 3,95%, CTD tăng 5,27% và IDC tăng 5,01%. Trên UPCoM, MSR tăng 7,62%, lên 65.000 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán hiện diện tại nhiều cổ phiếu bất động sản như VIC giảm 0,86%, VHM giảm 1,45%, NVL giảm 0,96% và VRE giảm 2,31%. Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực với SSI giảm 0,51%, VIX giảm 1,68%, HCM giảm 2,13%, VND giảm 1,81% và VCI giảm 1,55%. PNJ giảm 6,20%, thuộc nhóm cổ phiếu giảm mạnh.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý. Khối ngoại mua vào khoảng 1.583,51 tỷ đồng nhưng bán ra 2.506,04 tỷ đồng, qua đó bán ròng 922,53 tỷ đồng.

PNJ bị bán ròng mạnh nhất với hơn 403 tỷ đồng, tiếp đến là TCB hơn 112 tỷ đồng và HDB hơn 95 tỷ đồng. Ở chiều mua, MSN được khối ngoại mua ròng tích cực nhất nhưng giá trị chỉ hơn 44 tỷ đồng, bên cạnh BSR, VIB và MCH.