Phiên giao dịch sáng ngày 20/11/2026 ghi nhận diễn biến tiêu cực ngay từ thời điểm mở cửa khi tâm lý thận trọng bao trùm khiến VN-Index mở cửa giảm ngay 18 điểm, lùi về quanh vùng 1.671 điểm. Trong suốt thời gian giao dịch buổi sáng, áp lực bán duy trì trên diện rộng khiến chỉ số chìm sâu trong sắc đỏ và chốt phiên sáng giảm 19,61 điểm (-1,16%).

Sang phiên chiều, sau khi giằng co yếu quanh vùng 1.668 - 1.670 điểm đầu giờ chiều, lực cầu bắt đáy nhập cuộc mạnh từ khoảng 13h15 và bứt tốc rõ nét, giúp chỉ số thu hẹp gần như toàn bộ biên độ giảm. Kết thúc phiên, VN-Index ghi nhận đóng cửa tại mức 1.688,79 điểm, chỉ còn giảm 0,83 điểm (-0,05%) so với mốc tham chiếu.

Thanh khoản VN-Index ghi nhận gần 16.000 tỷ đồng được giao dịch, tăng 6,16% so với hôm qua. Dòng tiền tập trung mạnh nhất vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT (707,16 tỷ đồng), SSI (502,46 tỷ đồng), HDB (434,5 tỷ đồng).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 900 tỷ đồng. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài tập trung xả ròng ở FPT (-156,98 tỷ), ACB (-145,91 tỷ) và HDB (-104,01 tỷ), trong khi mua ròng nổi bật ở POW (+152,07 tỷ) và TCH (+34,96 tỷ).

Diễn biến VN-Index trong phiên ngày 20/11 (Ảnh: Trading View).

Nhóm Tài chính bộc lộ sự phân hóa nội tại rất rõ giữa bên giữ nhịp và bên chịu áp lực chốt lời hoặc điều chỉnh. Ở nhóm ngân hàng và chứng khoán, STB tăng 2,61%, TCB tăng 2,91%, SSI tăng 2,3% và VND tăng 3,89%. LPB tăng nhẹ 0,15% cùng CTG tăng 0,33%.

Ngược lại, áp lực giảm điểm đè nặng lên MBB giảm 2,41%, ACB giảm 2,24%, VPB giảm 1,91%, BID giảm 1,64%, HDB giảm 1,58%, VPX giảm 1,31%, VCB giảm 1,18%, VIB giảm 1,11%, VCI giảm 1,06% và đặc biệt TIN giảm sâu 11,77% về 90.700 đồng/cổ phiếu. Các mã SHB, VIX, MSB, TPB, SHS, HCM, MBS và VAB đứng giá.

Nhóm Bất động sản nhìn chung vẫn chịu áp lực bán lớn hơn lực mua. Nhiều cổ phiếu giảm sâu như NVL giảm 3,11% về 9.980 đồng/cổ phiếu với hơn 21 triệu đơn vị được giao dịch, CEO giảm 2,54%, KDH giảm 2,53%, DXG giảm 1,35%, PDR giảm 1,33%, DIG giảm 0,99%.

Tuy nhiên, nhóm này không hoàn toàn chìm trong sắc đỏ khi TCH bứt phá mạnh 4,91% đạt 13.900 đồng/cổ phiếu, HDC tăng 2,8% đạt 12.850 đồng/cổ phiếu và VIC tăng 0,79% với hơn 1 triệu đơn vị được giao dịch, trong khi VHM và VRE đứng giá.

Nhóm Công nghiệp thể hiện sự phân hóa nhưng vẫn mạnh hơn ở chiều bán. Trong đó, GMD giảm 2,34%, CII giảm 2,21%, VCG giảm 2,03%. Ngược lại, VJC tăng nhẹ 0,07% và CTD tăng 0,28% chỉ biến động rất hẹp.

Nhóm Công nghệ thông tin tiếp tục ghi nhận mức giảm 1,53% tại cổ phiếu FPT, về giá 45.000 đồng/cổ phiếu, 15,56 triệu cổ phiếu được mua bán và bị khối ngoại bán ròng mạnh 12 phiên liên tiếp. Đây là mức giá thấp nhất của mã trong 3,5 năm qua.

Đáng chú ý, nhóm Năng lượng nghiêng hẳn về sắc xanh nhờ PVD tăng 3,51%, PVT tăng 0,81%, BSR tăng 0,43% và PVS tăng 0,38%, riêng PLX đứng giá.

Nhóm Nguyên vật liệu có HPG đứng giá với 17,14 triệu cổ phiếu được giao dịch, đóng vai trò neo giữ tâm lý. Trong khi đó, DCM tăng 0,83% và MSR giảm 3,9% về 49.300 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên thứ 5 liên tiếp MSR ghi nhận giảm mạnh.

Nhóm Tiêu dùng thiết yếu phản ánh xu hướng giảm khi VNM tăng 0,59%, trái ngược với DBC giảm 2,69%, MCH giảm 0,23% và MSN giảm 0,29%, còn SBT đứng giá.

Nhóm Tiêu dùng không thiết yếu nghiêng về phía điều chỉnh khi PNJ giảm 2,17% về giá 13.500 đồng/cổ phiếu với 5,18 triệu cổ phiếu được mua bán, FRT giảm 0,94% và MWG giảm 0,55%, trong khi VPL tăng 1,59% tạo điểm sáng nhỏ nhoi.