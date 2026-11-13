VN-Index thoát sắc đỏ nhờ lực cầu cuối phiên

Khối ngoại bất ngờ gia tăng lực mua tại VIX, góp phần giúp thị trường đảo chiều giữ sắc xanh trong phiên cuối tuần - ảnh: ST

Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ 0,18 điểm, tương đương 0,01%, lên 1.734,93 điểm. Tuy nhiên, sắc xanh của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ trạng thái thị trường khi sàn HoSE ghi nhận 108 mã tăng, trong khi có tới 192 mã giảm. Điều này cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế và nhịp hồi phục cuối phiên chủ yếu đến từ một số cổ phiếu có khả năng tác động lớn đến chỉ số.

Dòng tiền bắt đáy tập trung ở nhóm cổ phiếu lớn

Điểm đáng chú ý trong phiên 13/11 là sự cải thiện của lực cầu trong phiên chiều, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù độ rộng nhóm VN30 vẫn nghiêng về phía giảm giá, với 15 mã giảm và chỉ 6 mã tăng, chỉ số VN30 vẫn đóng cửa tăng 0,3%. Diễn biến này cho thấy một số cổ phiếu có trọng số lớn đã phát huy vai trò nâng đỡ thị trường.

Trong nhóm ngân hàng, STB là điểm sáng nổi bật khi tăng 3,34%, trong khi TCB tăng 1,39%. Đây cũng là hai cổ phiếu đóng góp tích cực vào nỗ lực đảo chiều của VN-Index. VPB tăng 0,91%, góp thêm lực đỡ cho thị trường.

Đáng chú ý, STB ghi nhận lực cầu gia tăng rõ rệt trong phiên chiều. Sau khi tăng 1,31% trong phiên sáng, cổ phiếu này tiếp tục tăng thêm 2,01% trong phiên chiều. Thanh khoản phiên chiều cao gấp 4,5 lần buổi sáng, cho thấy dòng tiền mua vào đã thực sự gia tăng.

FPT cũng có diễn biến tích cực khi tăng 1,11% lúc đóng cửa, trong đó mức tăng riêng phiên chiều đạt 1,93% so với cuối phiên sáng. Thanh khoản cổ phiếu này tăng 90% so với phiên sáng. VJC tăng 2,12%, với thanh khoản phiên chiều tăng 78%.

Ngoài nhóm vốn hóa lớn, một số cổ phiếu ghi nhận mức tăng khá cùng thanh khoản tích cực như POW tăng 3,57%, CTD tăng 3,4%, GMD tăng 2,42%, MSB tăng 1,55% và REE tăng 1,22%. Đây là những điểm sáng riêng lẻ trong bối cảnh mặt bằng cổ phiếu vẫn chịu sức ép điều chỉnh.

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chưa thể hồi phục. VIC và VHM đứng giá tham chiếu; VCB giảm 0,19%, BID giảm 0,78%, CTG giảm 0,16%, MBB giảm 0,26% và GAS giảm 0,68%. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng giao dịch khá tiêu cực với GEX giảm 2,05%, CII giảm 2,82%, VCG giảm 2,89%, TPB giảm 1,15% và VSC giảm 1,11%.

Đáng chú ý, số lượng cổ phiếu giảm trên 1% tại HoSE tăng lên 98 mã, so với 78 mã trong phiên sáng. Điều này phản ánh áp lực bán không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu riêng lẻ mà vẫn lan rộng trên thị trường.

Khối ngoại đảo chiều mua ròng, VIX trở thành tâm điểm

Một trong những diễn biến đáng chú ý nhất phiên giao dịch ngày 13/11 là sự thay đổi mạnh trong hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vào cuối phiên. Trong đó, VIX bất ngờ trở thành tâm điểm khi được khối ngoại mua ròng với giá trị lên tới 308,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong phiên sáng, VIX mới chỉ được mua ròng khoảng 20,7 tỷ đồng. Như vậy, lực mua của nhà đầu tư nước ngoài gia tăng đột biến trong phiên chiều, đưa cổ phiếu này trở thành mã được mua ròng nổi bật nhất trong phiên.

Bên cạnh VIX, các cổ phiếu POW, VJC, HDB, MSN, TCB và KDH cũng ghi nhận lực mua ròng đáng kể từ khối ngoại. Tính chung trên HoSE, giá trị mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài riêng trong phiên chiều đạt 537,6 tỷ đồng, đảo chiều mạnh so với mức bán ròng 226,8 tỷ đồng trong phiên sáng.

Diễn biến này góp phần cải thiện tâm lý thị trường trong những phút cuối, nhất là khi áp lực bán gia tăng mạnh tại thời điểm các quỹ ETF hoàn tất cơ cấu danh mục. Tuy nhiên, cần lưu ý lực mua ròng tập trung đáng kể vào một số cổ phiếu nhất định, chưa đủ tạo ra sự đồng thuận trên diện rộng.

Trên các thị trường còn lại, UpCoM-Index tăng 0,14 điểm, tương đương 0,12%, lên 121,39 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 24,7 triệu cổ phiếu, giá trị 272,4 tỷ đồng. Trong khi đó, hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đáo hạn tháng gần nhất (41I1GB000) tăng 8,7 điểm, tương đương 0,47%, lên 1.851 điểm, với hơn 180.400 hợp đồng được giao dịch.

Nhìn tổng thể, việc VN-Index giữ được sắc xanh trong phiên 13/11 là tín hiệu tích cực về khả năng hấp thụ áp lực cung, nhưng chưa đủ xác nhận thị trường đã bước vào một nhịp hồi phục bền vững. Thanh khoản vẫn ở mức thấp, độ rộng nghiêng về phía giảm và dòng tiền chủ yếu tập trung tại một số cổ phiếu riêng lẻ. Trong bối cảnh đó, động thái mua ròng mạnh của khối ngoại tại VIX là điểm nhấn đáng chú ý, song thị trường vẫn cần thêm những phiên giao dịch có sự đồng thuận tốt hơn giữa điểm số, thanh khoản và độ rộng để củng cố xu hướng tăng.