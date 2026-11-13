Thị trường chứng khoán phiên 13/11 diễn biến khá thận trọng khi VN-Index mở cửa dưới tham chiếu tại 1.727,31 điểm. Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên, có thời điểm kéo chỉ số xuống 1.724,03 điểm. Sau đó, lực cầu giúp thị trường hồi phục và có lúc vượt mốc 1.737 điểm.

VN-Index thoát hiểm phút cuối, sắc đỏ vẫn phủ rộng thị trường.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời tiếp tục gia tăng trong phiên chiều, khiến nhiều cổ phiếu quay đầu giảm giá. Đáng chú ý, trong những phút cuối đợt khớp lệnh liên tục, dòng tiền bắt đáy tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index đảo chiều thành công.

Kết phiên, VN-Index tăng 0,18 điểm, tương ứng 0,01%, lên 1.734,93 điểm. VN30 tăng 5,48 điểm, tương ứng 0,3%, lên 1.844,91 điểm. Dù vậy, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán với 108 mã tăng và 192 mã giảm trên HoSE.

Nhóm ngân hàng đóng vai trò nâng đỡ chỉ số với STB tăng 3,34%, MSB tăng 1,55%, TCB tăng 1,39% và VPB tăng 0,91%. Bên cạnh đó, FPT tăng 1,11%, VJC tăng 2,12%, POW tăng 3,57% và GMD tăng 2,42%.

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh đáng kể như GEX giảm 2,05%, CII giảm 2,82%, VCG giảm 2,89%, CEO giảm 2,44% và PDR giảm 2,54%. Các cổ phiếu vốn hóa lớn VIC, VHM gần như đi ngang, trong khi BID giảm 0,78%, VCB giảm 0,19%.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 14.775,8 tỷ đồng. Đáng chú ý, giao dịch tại rổ VN30 trong phiên chiều tăng 105% so với phiên sáng, đạt hơn 3.174 tỷ đồng, cho thấy hoạt động bắt đáy có dấu hiệu sôi động hơn. Tuy nhiên, lực cầu chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu riêng lẻ, chưa tạo được sự cải thiện đồng đều trên toàn thị trường.

Một điểm sáng khác là nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng khoảng 310,8 tỷ đồng trên HoSE. VIX dẫn đầu danh sách được mua ròng với hơn 308 tỷ đồng, tiếp đến là POW với hơn 86 tỷ đồng, VJC và HDB cùng được mua ròng hơn 57 tỷ đồng. Ở chiều bán ròng, FPT bị bán mạnh nhất với giá trị hơn 221 tỷ đồng.