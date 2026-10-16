VN-Index thoát chuỗi giảm, dòng tiền chưa hết ngập ngừng

VN-Index lấy lại sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 16/10, mang đến tín hiệu tích cực sau những phiên thị trường chịu áp lực điều chỉnh. Lực cầu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index vượt trở lại mốc 1.700 điểm trong phiên sáng, với ngân hàng là nhóm hỗ trợ đáng chú ý.

Tuy nhiên, đà tăng suy yếu khi giao dịch tiến về cuối buổi sáng và sang phiên chiều. Diễn biến trong ngày cho thấy sự giằng co quanh ngưỡng 1.700 điểm, có thời điểm VN-Index lên 1.713,57 điểm, song cũng có lúc chỉ số còn 1.698,94 điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/10, VN-Index tăng 7,56 điểm, tương đương 0,45%, lên 1.705,91 điểm. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 502,37 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị giao dịch ghi nhận ở mức 10.728,08 tỷ đồng. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 460,79 triệu cổ phiếu và thỏa thuận hơn 48,98 triệu cổ phiếu.

Điểm đáng chú ý nằm ở tương quan giữa điểm số và dòng tiền. Thanh khoản gần 11.000 tỷ đồng cho thấy quy mô giao dịch còn hạn chế. Chỉ số tăng là một chuyển biến tích cực, song chưa đủ để khẳng định dòng tiền đã sẵn sàng quay lại mạnh mẽ.

Trong phiên, nhóm ngân hàng là điểm tựa đáng chú ý của phiên hồi phục. CTG tăng 2,68%; BID tăng 2,26%; VCB tăng 0,71%; SHB tăng 2,4%; TCB tăng 0,91% và VPB nhích 0,2%.

Bên cạnh ngân hàng, nhóm chứng khoán cũng ghi nhận nhiều diễn biến tích cực. SSI tăng 1,04%, VIX tăng 0,85%, VCI tăng 0,53% và VND đứng giá.

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VIC giảm 1,38%, tạo áp lực lên diễn biến chung của ngành. NVL giảm 0,47%, DXG giảm 0,98% và VPI giảm 2,63%, cho thấy áp lực bán xuất hiện tại nhiều cổ phiếu bất động sản.

Ở chiều ngược lại, VHM tăng 3,57% và KDH tăng 3,66%. Một số mã khác như VRE cũng ghi nhận mức tăng, trong khi nhiều cổ phiếu duy trì trạng thái phân hóa.

Với giao dịch của khối ngoại, trong phiên 16/10, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 1.328,29 tỷ đồng nhưng bán ra 1.888,01 tỷ đồng trên cả ba sàn, tương ứng bán ròng khoảng 559,72 tỷ đồng.

Riêng trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 527,7 tỷ đồng. HDB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 182,35 tỷ đồng, tiếp đến là VIC với 69,34 tỷ đồng, FRT với 63,06 tỷ đồng, VIX với 47,06 tỷ đồng và MSB với 44,96 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, FPT dẫn đầu với khoảng 47,92 tỷ đồng, tiếp theo là CTG với 41,61 tỷ đồng, MBB với 32,46 tỷ đồng và SSI với 30,62 tỷ đồng. Các mã TCB, PVT, BVH, DCM, MSN và PNJ cũng được mua ròng.