Sau nhịp giảm mạnh đầu phiên, thị trường chứng khoán đảo chiều hồi phục trong phiên chiều 23/11, giúp VN-Index khép lại ngày giao dịch trong sắc xanh.

Đáng chú ý, độ rộng thị trường cải thiện rõ rệt so với buổi sáng khi số cổ phiếu tăng giá vượt lên, song dòng tiền vẫn chưa cho thấy sự nhập cuộc mạnh mẽ.

Kết phiên, VN-Index tăng 8,35 điểm, tương đương 0,49%, lên 1.697,14 điểm. Dù lấy lại một phần điểm số đã mất, chỉ số vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng tâm lý 1.700 điểm.

Điểm tích cực trong phiên hôm nay là sự cải thiện của độ rộng thị trường. Nếu trong phiên sáng, sắc đỏ chiếm ưu thế với hơn 200 mã giảm trên HoSE, thì đến cuối ngày, số cổ phiếu tăng giá đã vượt lên, ghi nhận 164 mã tăng so với 136 mã giảm. Diễn biến này cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện ở nhiều cổ phiếu, giúp mặt bằng giá phục hồi trên diện rộng.

Tuy nhiên, sự cải thiện về độ rộng chưa chuyển hóa thành một nhịp tăng mạnh của chỉ số. VN-Index vẫn chủ yếu được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhiều mã khác vận động yếu hoặc chưa thu hút được dòng tiền đủ mạnh. Trong rổ VN30, có 14 mã tăng, 11 mã giảm và 5 mã đứng giá, đưa chỉ số VN30 tăng 0,24%.

VIC, VHM, FPT và HVN là những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index, với tổng mức đóng góp hơn 9,36 điểm. Trong đó, VIC tăng 1,57%, VHM tăng 1,82%, FPT tăng 4,11% và HVN tăng 3,49%.

Đáng chú ý, dòng tiền cải thiện rõ hơn tại nhóm công nghệ thông tin và dịch vụ truyền thông. Công nghệ thông tin tăng 3,87% với sự đi lên của FPT, CMG và ELC; trong khi dịch vụ truyền thông dẫn đầu thị trường với mức tăng 4,42%, nhờ diễn biến tích cực của VGI, FOX và CTR. Nhóm bất động sản cũng tăng 1,31%, được hỗ trợ bởi VIC, VHM và một số cổ phiếu khác.

Ở chiều ngược lại, áp lực tại một số cổ phiếu ngân hàng và năng lượng tiếp tục hạn chế đà hồi phục của thị trường. TCB, GAS, STB và MBB nằm trong nhóm tác động tiêu cực, khiến VN-Index mất gần 2 điểm. Trong đó, TCB giảm 2,12%, STB giảm 1,55% và GAS giảm 1,7%.

Một diễn biến đáng chú ý khác đến từ nhóm tiêu dùng không thiết yếu khi nhiều cổ phiếu đồng loạt suy yếu. PNJ giảm 6,67%, chạm giá sàn, trong khi MWG, DGW và PET cũng đóng cửa trong sắc đỏ.

Áp lực bán tại PNJ tiếp tục thu hút sự chú ý trong bối cảnh những lo ngại liên quan đến biến động nhân sự và tiến độ thực hiện cam kết thu đổi kim cương. Diễn biến của cổ phiếu này cũng cho thấy sự phân hóa vẫn hiện hữu, ngay cả khi độ rộng thị trường đã cải thiện đáng kể so với đầu phiên.

Dù chỉ số hồi phục và số mã tăng giá chiếm ưu thế, thanh khoản vẫn là điểm cần lưu ý. Giá trị giao dịch khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 8.650 tỷ đồng, với hơn 418 triệu cổ phiếu được sang tay, giảm so với phiên trước. Như vậy, lực cầu bắt đáy đã giúp nhiều cổ phiếu hồi phục, nhưng chưa đi kèm sự gia tăng đáng kể của dòng tiền.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng chưa tạo được lực đỡ khi khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả hai sàn. Trên HoSE, giá trị bán ròng đạt hơn 418 tỷ đồng, tập trung tại HDB, SSI và VIX.

Tại HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 15 tỷ đồng, chủ yếu tại PVS, SHS và MBS. Trong bối cảnh VN-Index vẫn đứng dưới mốc 1.700 điểm, thanh khoản thấp và khối ngoại chưa ngừng bán ròng, nhịp hồi phục trong phiên 23/11 vẫn cần thêm sự xác nhận từ dòng tiền trong những phiên tới.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Cảnh báo áp lực bán tại vùng 1.715–1.720 điểm

Chứng khoán Kirin (CSI)

VN-Index đã chấm dứt chuỗi giảm điểm kéo dài bốn phiên liên tiếp trong phiên đầu tuần. Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh tiếp tục suy giảm so với phiên trước và thấp hơn 25% so với bình quân 20 phiên.

Đáng chú ý, đà tăng của chỉ số chủ yếu phụ thuộc vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, chưa tạo được sự lan tỏa trên diện rộng. Thanh khoản thấp cho thấy phiên tăng điểm chưa mang nhiều động lực tích cực và vẫn thiên về một nhịp hồi kỹ thuật.

CSI dự báo nhịp hồi hiện tại có thể giúp VN-Index vượt mốc tâm lý 1.700 điểm, tiến tới vùng kháng cự 1.715–1.720 điểm trong những phiên tới. Tuy nhiên, áp lực bán nhiều khả năng sẽ gia tăng khi chỉ số tiếp cận khu vực này.

Với quan điểm thận trọng, CSI khuyến nghị nhà đầu tư chưa vội quay lại vị thế mua mới, đồng thời cân nhắc bán và hạ tỷ trọng khi VN-Index tiến tới vùng kháng cự nói trên.

Khuyến nghị giao dịch trong biên độ 1.690–1.720 điểm

Chứng khoán Asean (AseanSC)

Dù VN-Index hình thành nến xanh và đóng cửa gần mức cao nhất ngày, cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên, xu hướng ngắn hạn vẫn chưa thực sự cải thiện. Chỉ số hiện nằm dưới các đường MA10 và MA20, trong khi các chỉ báo động lượng RSI và dòng tiền MFI đều suy yếu.

Trong kịch bản cơ sở, thị trường nhiều khả năng tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp vào đầu phiên trước khi định hình xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày. AseanSC khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình, tuyệt đối không mua đuổi trong các nhịp hồi phục.

Thay vào đó, nhà đầu tư có thể giao dịch theo biên độ giữa vùng hỗ trợ 1.690–1.700 điểm và vùng kháng cự 1.710–1.720 điểm. Bên cạnh diễn biến kỹ thuật, các chủ đề có khả năng thu hút dòng tiền như thoái vốn nhà nước, các nghị quyết phát triển kinh tế, câu chuyện nâng hạng thị trường và chu kỳ offshore cũng cần được theo dõi.

Ưu tiên chất lượng danh mục, chưa vội gia tăng tỷ trọng

Chứng khoán OCBS

VN-Index được kỳ vọng duy trì nhịp hồi phục trong phiên giao dịch tiếp theo nhằm kiểm định lại mốc 1.700 điểm. Vùng 1.670–1.680 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ gần và cần được giữ vững để duy trì trạng thái cân bằng ngắn hạn.

Trong giai đoạn này, OCBS cho rằng nhà đầu tư nên tập trung vào chất lượng danh mục thay vì vội tìm kiếm cơ hội gia tăng lợi nhuận. Những cổ phiếu giữ được nền giá, ít chịu áp lực bán và có tín hiệu cải thiện về dòng tiền có thể tiếp tục được nắm giữ.

Ngược lại, các vị thế suy yếu hoặc có mức hồi phục kém hơn thị trường nên được cân nhắc cơ cấu khi xuất hiện nhịp tăng. Đối với hoạt động mua mới, OCBS khuyến nghị quan sát phản ứng của VN-Index tại vùng 1.700–1.720 điểm trước khi nâng tỷ trọng, tránh giải ngân mạnh khi thanh khoản chưa xác nhận dòng tiền trở lại.

Đánh giá thị trường mới phục hồi sau nhịp giảm mạnh

Chứng khoán SHS

Thị trường đang trong trạng thái cân bằng và phục hồi trở lại vùng 1.700–1.720 điểm. Diễn biến này một phần đến từ việc áp lực cung giá thấp giảm mạnh sau giai đoạn nhiều nhóm cổ phiếu suy giảm đột biến.

SHS cho biết trước đó đã đánh giá vùng giá hiện tại của VN-Index tương đối hợp lý và khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bán tháo. Tuy nhiên, chất lượng thị trường trong ngắn hạn vẫn chưa được cải thiện rõ rệt.

Phần lớn cổ phiếu mới chỉ phục hồi và tìm lại trạng thái cân bằng sau giai đoạn giảm mạnh, chưa hình thành xu hướng tăng trưởng mới. Do đó, nhịp hồi của chỉ số hiện chưa đủ cơ sở để khẳng định thị trường đã bước sang một chu kỳ tăng mới.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.