Nhiều cổ phiếu lớn bị ép giá lùi lại trong sáng nay khiến VN-Index để mất mốc 1700 điểm.

Chỉ số đạt đỉnh cao nhất 1706,16 điểm, tăng 9 điểm (+0,53%) chỉ 3 phút sau khi có giá mở cửa. Thời gian còn lại lực cầu kém khiến giá nhiều cổ phiếu suy yếu, VN-Index có lúc rơi nhẹ qua tham chiếu gần 3 điểm. Chốt phiên sáng chỉ số tăng 2,24 điểm (+0,13%) lùi xuống 1699,38 điểm.

Biên độ dao động nhỏ, mức tăng kém và thất bại trước ngưỡng 1700 điểm xuất phát từ sự suy yếu ở nhóm blue-chips. VHM đạt đỉnh cùng lúc với VN-Index nhưng toàn thời gian còn lại trượt giảm. Chốt phiên sáng trụ này giảm 0,16% so với tham chiếu nhưng là trượt dốc tới 1,13% so với giá cao nhất. VCB cũng phải trả lại biên độ 0,98% so với đỉnh, còn tăng yếu 0,2%. BID trượt giảm 1,15%, còn tăng 0,33%. CTG lao dốc mạnh 1,31% và rơi qua tham chiếu 0,66%...

VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,11% với 15 mã xanh và 11 mã đỏ. Toàn bộ các cổ phiếu trong rổ này đều đã bị ép lùi giá lại ở mức độ khác nhau, với 14 mã lùi hơn 1% so với đỉnh, trong đó 9 mã lùi hẳn qua tham chiếu. Khá may mắn là sức ép từ phía bán không lớn, duy nhất MSN giảm 1,16% là mạnh nhất. Phía tăng cũng chỉ còn SAB tăng 2,67%, VNM tăng 1,34% là đáng kể. Thanh khoản rổ này giảm mạnh 26% so với phiên sáng đầu tuần, chỉ đạt xấp xỉ 1.710 tỷ đồng, thấp nhất 7 phiên. Đây cũng là phiên sáng hiếm hoi của năm nay khi rổ blue-chips khớp chưa tới 2.000 tỷ đồng.

Thanh khoản cũng có tín hiệu suy yếu ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Các mã ngoài VN30 giảm giao dịch chiếm khoảng 20% trong tổng mức giảm thanh khoản của sàn HoSE. Dù vậy độ rộng không tệ với 134 mã xanh và 147 mã giảm cho thấy hậu quả của việc giảm thanh khoản chưa thực sự gây tác động rõ nét đến giá cổ phiếu.

Thực vậy, trong 147 mã đỏ cũng mới có 60 mã giảm quá 1%, số thực sự có lực bán đủ tin cậy chưa tới 10 mã với giao dịch trên 10 tỷ đồng. MSN cũng là cổ phiếu duy nhất đáng chú ý khi khớp 143,7 tỷ đồng. MSN ban đầu cũng tăng tốt 1,01% nhưng sau đó bị ép xuống rất mạnh. Cổ phiếu này dao động giảm trong phiên tới 2,15%, trước khi chốt dưới tham chiếu 1,16%. Một và mã tầm trung khác giao dịch tương đối lớn là TCH giảm 1,5% với 38 tỷ, POW giảm 1,46% với 37,4 tỷ, NKG giảm 1,65% với 29,1 tỷ, CTS giảm 1,45% với 20 tỷ.

Ở phía tăng cũng chỉ có 9 cổ phiếu đạt giao dịch quá 10 tỷ với mức tăng từ 1% trở lên. Số này tất cả cũng đã bị ép giá lùi lại với mức độ khác nhau. Điểm chung là thanh khoản cũng đều rất kém, xác nhận dòng tiền mua kém bền vững, giá giữ được là nhờ bên bán cũng chưa xả nhiều. PNJ thanh khoản cao nhất nhóm với 110,6 tỷ đồng, giá tăng 5,16%. PNJ cũng đã bị ép lùi lại khoảng 1,49% so với mức đỉnh. Còn lại CII tăng 3%, GEX tăng 1,76%, HDG tăng 1,79%, REE tăng 2,8%, VVS tăng 1,6%, BMP tăng 2,62%.

Về tổng thể thị trường hôm nay khá cân bằng dù thanh khoản rất nhỏ. Tổng mức khớp lệnh sàn HoSE chỉ đạt 3.256,7 tỷ đồng, giảm 18% so với phiên sáng đầu tuần, xác lập mức thấp kỷ lục mới của năm nay. Với mức giao dịch chán nản như vậy nhưng giá ít biến động tức là cung cầu tạm thời cân bằng. Tuy nhiên điều này còn phải trải qua thử thách của khối lượng bắt đáy về tài khoản chiều nay.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giảm mua vào xuống mức thấp chưa từng thấy với 329,5 tỷ đồng trên HoSE. Vị thế ròng đạt -301,7 tỷ đồng. Phần lớn giao dịch bán ròng tập trung vào chứng chỉ quỹ FUEVFVND với -301,2 tỷ. Các cổ phiếu đáng chú ý khác là MSN -79,6 tỷ, FPT -47,1 tỷ, HDB -36,6 tỷ, ACB -36,3 tỷ. Phía mua ròng có PNJ +27,9 tỷ, VNM +20,8 tỷ.