VN-Index tăng phiên thứ ba liên tiếp, khối ngoại bán ròng gần 480 tỷ đồng

Tư vấn khách hàng tại SSI. Ảnh: SSI

Thị trường chứng khoán phiên 23/10 tiếp tục phục hồi khi lực cầu bắt đáy gia tăng trong phiên chiều, giúp VN-Index tăng 13,52 điểm lên 1.774,15 điểm. Nhóm ngân hàng đóng góp tích cực vào đà tăng của chỉ số, trong khi nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng gần 480 tỷ đồng, tập trung tại cổ phiếu ACB.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/10, VN-Index tăng 13,52 điểm, tương đương 0,77% lên 1.774,15 điểm. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp, đưa chỉ số tăng hơn 82 điểm so với vùng đáy gần đây, bù đắp mức giảm của cả tháng 10.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,62 điểm, tương đương 0,62% lên 262,70 điểm. Ngược lại, UPCOM-Index giảm 0,65 điểm, tương đương 0,51% xuống 126,26 điểm.

Diễn biến thị trường tích cực hơn trong phiên chiều khi lực cầu bắt đáy gia tăng sau khoảng 30 phút đầu phiên chịu áp lực chốt lời. Trên sàn HOSE, số mã tăng giá tăng từ 97 mã trong phiên sáng lên 144 mã khi đóng cửa, trong khi số mã giảm giá giảm từ 192 xuống 156 mã.

Thanh khoản khớp lệnh HOSE trong phiên chiều đạt 8.931 tỷ đồng, tăng 72% so với phiên sáng. Diễn biến giá và thanh khoản cho thấy lực mua cải thiện, giúp nhiều cổ phiếu phục hồi từ mức thấp nhất trong ngày, dù chưa đủ để đưa toàn bộ cổ phiếu vượt giá tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò quan trọng trong đà tăng của thị trường. Trong rổ VN30, có 23 mã tăng giá so với mức chốt phiên sáng, trong khi 6 mã giảm giá. VN30-Index đóng cửa tăng 0,75%, với 20 mã tăng và 10 mã giảm.

Cổ phiếu ngân hàng là điểm sáng nổi bật. STB tăng trần 6,86% lên 68.500 đồng/cổ phiếu, sau khi tăng 3,74% vào cuối phiên sáng. EIB tăng 5,31%; ACB tăng 3,9%; SSB tăng 3,74% và LPB tăng 3,59%.

Một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng tăng giá như TPB tăng 1,96%, CTG tăng 1,31%, VCB tăng 0,89%, HDB tăng 0,89% và VPB tăng 0,63%. Ngược lại, MBB giảm 0,5%.

Dòng tiền tập trung đáng kể vào nhóm ngân hàng vốn hóa lớn. Giá trị khớp lệnh của nhóm này chiếm 58,7% tổng giá trị giao dịch khớp lệnh của rổ VN30. Tính chung các cổ phiếu ngân hàng trên HOSE, giá trị khớp lệnh đạt 4.935,5 tỷ đồng, chiếm khoảng 35% giá trị giao dịch toàn sàn.

Ngoài ngân hàng, một số cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa cũng phục hồi tích cực. VIC tăng 1,55%, đảo chiều từ mức giảm nhẹ cuối phiên sáng; VHM tăng 0,47% sau khi phục hồi từ mức giảm 1,26%. Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, VIX tăng 1,2%, VSC tăng 3,78%, GEX tăng 1,9%, ORS tăng 2,56%, VPI tăng 2,87% và KDH tăng 1,34%.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường vẫn có sự phân hóa. Trong nhóm bất động sản, VRE giảm 1,19%, DXG giảm 1,42% và NVL giảm 0,93%. Ở nhóm nguyên vật liệu, Hòa Phát (HPG) giảm 1,41%. Cổ phiếu PNJ giảm 6,18%, trong khi FRT giảm 0,99% và FPT giảm 0,7%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại quay lại bán ròng trên HOSE sau hai phiên mua ròng nhẹ. Theo dữ liệu giao dịch tại thời điểm thống kê, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 1.807,54 tỷ đồng và bán ra khoảng 2.287,58 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 480,04 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung lớn nhất tại Ngân hàng Á Châu (ACB), với giá trị bán ròng khoảng 473,76 tỷ đồng. Tiếp theo là FPT với 146,42 tỷ đồng và PNJ với 108,63 tỷ đồng. Khối ngoại cũng bán ròng STB khoảng 82,75 tỷ đồng, VPL khoảng 76,54 tỷ đồng và HPG khoảng 64,84 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ACB vừa nằm trong nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng giá mạnh nhất phiên, vừa là mã chịu áp lực bán ròng lớn nhất từ nhà đầu tư nước ngoài.

Cổ phiếu STB tăng trần trong bối cảnh Sacombank triển khai các chương trình hỗ trợ lãi suất cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Theo thông tin công bố ngày 22/10, ngân hàng dành gói tín dụng 20.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng cá nhân, với mức giảm lãi suất cho vay từ 1,5 đến 2 điểm phần trăm mỗi năm. Trước đó, ngân hàng triển khai chương trình tín dụng 40.000 tỷ đồng dành cho khách hàng doanh nghiệp, với mức giảm lãi suất cho vay 2 điểm phần trăm mỗi năm.

Từ ngày 20/10, Sacombank cũng điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm mỗi năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ngân hàng đồng thời phát hành thành công lô trái phiếu mã STBL12615 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 6 năm, lãi suất thả nổi 9,5%/năm. Lô trái phiếu được phát hành ngày 16/10/2026 và dự kiến đáo hạn ngày 16/10/2032.

Nhìn chung, VN-Index tiếp tục duy trì đà phục hồi nhờ lực cầu gia tăng trong phiên chiều, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và các cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, áp lực bán ròng của khối ngoại cùng sự phân hóa giữa các nhóm ngành cho thấy diễn biến tăng điểm chưa lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường.