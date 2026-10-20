VN-Index tăng nhẹ, VHM kìm hãm đà phục hồi của thị trường

Thị trường lấy lại sắc xanh trong phiên chiều 20/10. Nguồn: Vietstock Finance

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch 20/10 với diễn biến giằng co. Trong phiên sáng, sắc đỏ chiếm ưu thế trước khi lực cầu cải thiện, giúp cả ba chỉ số chính đảo chiều tăng điểm vào cuối phiên.

Đóng cửa, VN-Index tăng 2,13 điểm, lên 1.691,97 điểm. HNX-Index tăng 0,05 điểm, đạt 257,96 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,2 điểm, lên 125,22 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt 14.219 tỷ đồng, với khối lượng hơn 640 triệu cổ phiếu. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục nghiêng về chiều bán, với giá trị bán ra khoảng 1.843 tỷ đồng và mua vào gần 1.641 tỷ đồng. Trong phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng hơn 202 tỷ đồng.

VIC, TCB và HPG nâng đỡ chỉ số, VHM gây sức ép

Diễn biến phân hóa tại nhóm vốn hóa lớn là yếu tố chi phối thị trường trong phiên. Ở chiều tăng, VIC đóng góp tích cực nhất cho VN-Index với 3,29 điểm. Mã này tăng 0,97%, lên 209.000 đồng/cổ phiếu.

TCB cũng là điểm sáng khi tăng 2,11%, lên 33.950 đồng/cổ phiếu, đóng góp 1,06 điểm cho chỉ số. Giá trị giao dịch của mã đạt hơn 1.021 tỷ đồng, cao nhất thị trường.

Trong khi đó, HPG tăng 2,68%, lên 21.100 đồng/cổ phiếu, đóng góp một điểm cho VN-Index và là một trong những cổ phiếu hỗ trợ đáng kể cho nhóm VN30. Một số mã vốn hóa lớn khác như MSN tăng 1,66%, MWG tăng 0,94%; BCM và GVR cũng đóng cửa trong sắc xanh.

Ở chiều ngược lại, VHM là lực cản lớn nhất đối với thị trường khi giảm 4,15%, xuống 57.800 đồng/cổ phiếu, lấy đi 4,12 điểm của VN-Index.

Đáng chú ý, SBT phiên hôm nay giảm hơn 6%. Thanh khoản cổ phiếu cũng đột biến lên gần 31 triệu đơn vị/phiên, trong khi các phiên gần đây chỉ ghi nhận mức thanh khoản quanh một triệu đơn vị/phiên.

Cổ phiếu ngân hàng, thép và công nghiệp phân hóa

Xét về độ rộng, thị trường vẫn ghi nhận số mã tăng áp đảo số mã giảm. Toàn thị trường có 349 mã tăng giá, trong đó 35 mã tăng trần; 247 mã giảm giá, gồm 21 mã giảm sàn, và 891 mã đứng giá.

Tại nhóm tài chính – chứng khoán, nhiều mã phục hồi nhẹ như VIX tăng 0,83%, SSI tăng 0,76%, VND tăng 0,74%. MSB tăng 1,35%. Tuy nhiên, diễn biến tích cực không lan tỏa đồng đều khi HDB và VCB giảm điểm, còn VPB, SHB, STB và VCI giữ giá tham chiếu.

Nhóm bất động sản tiếp tục phân hóa mạnh. Bên cạnh mức giảm sâu của VHM, VPI tăng 2,19%, một số cổ phiếu khác như NVL, KBC, PDR, DXG, TCH và VRE cũng duy trì sắc xanh.

Bên cạnh đó, nhóm công nghiệp ghi nhận diễn biến tích cực tại GMD tăng 1,85%, CII tăng 1,93% và VSC tăng 2,28%. Ngược lại, VJC giảm nhẹ 0,08%.

Tại nhóm tiêu dùng không thiết yếu, PNJ tăng trần lên 6,76%, lên 19.750 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản đột biến hơn 16.3 triệu đơn vị/phiên.

Nhóm năng lượng và tiện ích diễn biến trái chiều. BSR giảm 0,52%, PLX giảm 0,14% và POW giảm 2,04%; ngược lại, PVS và PVD duy trì sắc xanh.