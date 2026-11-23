Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,35 điểm lên 1.697,14 điểm. HNX-Index giảm 2,36 điểm xuống 232,23 điểm.

Thị trường nghiêng về phía tăng với 368 mã tăng và 291 mã giảm. Trong rổ VN30, có 14 mã tăng, 11 mã giảm và 5 mã đứng giá tham chiếu.

Thanh khoản giảm so với phiên trước. Trên sàn HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 418 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 8.650 tỷ đồng. Trên HNX, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 35 triệu cổ phiếu, với giá trị hơn 428,5 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, VN-Index giằng co nhưng lực mua có phần chiếm ưu thế, giúp chỉ số duy trì đà phục hồi và đóng cửa trong sắc xanh.

Nhóm cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số gồm VIC, VHM, FPT và HVN, đóng góp hơn 9,36 điểm cho VN-Index. Ở chiều ngược lại, TCB, GAS, STB và MBB tạo áp lực và lấy đi 1,96 điểm.

Trên HNX, chỉ số diễn biến kém tích cực hơn khi chịu tác động từ các cổ phiếu THD giảm 9,98%, KSV giảm 1,86%, PVI giảm 0,99% và NTP giảm 0,95%.

Xét theo nhóm ngành, sắc xanh hiện diện ở phần lớn các nhóm. Dịch vụ truyền thông tăng mạnh nhất với 4,42%, chủ yếu nhờ VGI tăng 5,54%, FOX tăng 2,45% và CTR tăng 4,31%.

Công nghệ thông tin và bất động sản lần lượt tăng 3,87% và 1,31%. Trong nhóm công nghệ, FPT tăng 4,11%, CMG tăng 2,78% và ELC tăng 5,15%. Nhóm bất động sản ghi nhận VIC tăng 1,57%, VHM tăng 1,82%, BCM tăng 0,42% và KBC tăng 0,38%.

Ở chiều ngược lại, nhóm tiêu dùng không thiết yếu giảm mạnh nhất, với áp lực điều chỉnh đến từ MWG giảm 1,12%, DGW giảm 0,51%, PNJ giảm 6,67% và PET giảm 0,61%; trong đó, PNJ tiếp tục giảm mạnh và chạm mức giá sàn.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục theo hướng bán ròng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 418,85 tỷ đồng, tập trung tại HDB với 98,61 tỷ đồng, VPX 70,12 tỷ đồng, SSI 69,43 tỷ đồng và VIX 67,31 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 15,19 tỷ đồng, tập trung tại PVS với 14,73 tỷ đồng, SHS 11,33 tỷ đồng, MBS 2,42 tỷ đồng và NTP 1,09 tỷ đồng.

Phiên 23/11 cho thấy lực cầu vẫn hiện diện khi VN-Index hồi phục, song thanh khoản giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền chưa thực sự đồng thuận. Diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành cũng cho thấy đà tăng của thị trường vẫn phụ thuộc vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi áp lực điều chỉnh vẫn tập trung ở một số mã riêng lẻ.