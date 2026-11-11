VN-Index tăng nhẹ, dòng tiền phân hóa, khối ngoại mua ròng VIC

Thị trường chứng khoán kết thúc phiên giao dịch ngày 11/11 trong trạng thái phân hóa. VN-Index tăng 3,83 điểm, tương đương 0,22%, lên 1.746,90 điểm.

Dù chỉ số giữ được sắc xanh, độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá với 136 mã tăng, 157 mã giảm và 76 mã đứng giá. Số cổ phiếu giảm nhiều hơn số mã tăng cho thấy đà đi lên của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ diễn biến chung của thị trường.

Động lực tăng điểm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC. Riêng mã này đóng góp 5,13 điểm cho VN-Index, vượt xa các cổ phiếu còn lại trong nhóm hỗ trợ. VHM đóng góp 0,85 điểm, VCB đóng góp 0,69 điểm và GAS đóng góp 0,65 điểm. BID, DMX, TPB, SHB, HPG và CRV cũng góp phần nâng đỡ chỉ số.

Ở chiều ngược lại, áp lực giảm điểm tập trung tại một số cổ phiếu tiêu dùng và ngân hàng. VNM lấy đi 1,47 điểm, MCH trừ 0,89 điểm, VPB trừ 0,52 điểm, STB trừ 0,47 điểm và TCB trừ 0,33 điểm. MSN, GVR, NVL, HVN và CTG cũng nằm trong nhóm tác động tiêu cực.

Trong nhóm ngân hàng, diễn biến phân hóa khá rõ nét. VCB tăng 0,74%, BID tăng 0,78%, LPB tăng 0,28%, SHB tăng 2,29% và TPB tăng 3,15%. Tuy nhiên, nhiều cổ phiếu lớn chịu áp lực điều chỉnh như VPB giảm 1,11%, STB giảm 1,72%, TCB giảm 0,68% và CTG giảm 0,31%.

Nhóm bất động sản cũng không có sự đồng thuận. VIC tăng 1,32%, VHM tăng 0,81%, trong khi NVL giảm 2,76%, KDH giảm 2,52% và DXG giảm 0,88%.

Ở các nhóm ngành khác, GAS tăng 1,78%, HPG tăng 0,47%, VJC tăng 0,07% và VPL tăng 0,21%. Ngược lại, nhóm tiêu dùng chịu sức ép khi MCH giảm 2,58%, VNM giảm 1,62% và MSN giảm 1,1%. GVR giảm 0,84%, BSR giảm 0,59%, trong khi FPT gần như đi ngang. Thanh khoản thị trường đạt khoảng 13.472 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 52 tỷ đồng. Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận sự phân hóa giữa các cổ phiếu. VIC được mua ròng mạnh nhất với 138,8 tỷ đồng, tiếp đến là POW với 78,1 tỷ đồng, VHM với 47 tỷ đồng, HDB với 42 tỷ đồng và TPB với 41,3 tỷ đồng. Ở chiều bán ròng, FPT đứng đầu với 48,3 tỷ đồng, tiếp theo là NVL với 39,2 tỷ đồng, ACB với 35,4 tỷ đồng, MBB với 29,2 tỷ đồng và STB với 26,3 tỷ đồng.

Đối với giao dịch tự doanh, nhóm này bán ròng 557 tỷ đồng. Riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh bán ròng 15,4 tỷ đồng và mua ròng tại 5/18 ngành. Thực phẩm và đồ uống, Hàng và Dịch vụ Công nghiệp là hai nhóm được mua ròng mạnh nhất.

Các cổ phiếu được mua ròng nhiều gồm CTG, SHB, MSN, PVT, REE, FUEVFVND, VPB, E1VFVN30, POW và VRE. Ở chiều ngược lại, Ngân hàng là nhóm bị bán ròng mạnh nhất, với các mã GAS, ACB, TCB, MBB, VIC, HDB, FPT, STB, PVD và KDH nằm trong danh sách bán ròng.

Giao dịch thỏa thuận đạt 4.281,2 tỷ đồng, giảm 2,6% so với phiên trước và chiếm 28,3% tổng giá trị giao dịch. Các cổ phiếu LPB, EIB và KBC ghi nhận giao dịch thỏa thuận đáng chú ý, chủ yếu giữa các nhà đầu tư trong nước. Bên cạnh đó, tự doanh bán thỏa thuận CTG với giá trị 253,2 tỷ đồng và TCB với 245,8 tỷ đồng.

Xét về xu hướng dòng tiền, tỷ trọng phân bổ tăng ở các nhóm Ngân hàng, Xây dựng và vật liệu, Thực phẩm và đồ uống, Vận tải, Công nghệ thông tin, Thiết bị điện, Tiện ích và Khai khoáng. Ngược lại, dòng tiền suy giảm tại Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Dầu khí, Bán lẻ, Hàng không, Hóa chất và Hàng cá nhân.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, trong khi giảm tại nhóm vốn hóa lớn và vừa.

Nhìn chung, phiên 11/11 cho thấy VN-Index tiếp tục được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là VIC, trong khi mặt bằng cổ phiếu vẫn chịu áp lực điều chỉnh. Sự phân hóa giữa các nhóm ngành và diễn biến trái chiều của các dòng tiền cho thấy đà phục hồi chưa lan tỏa đồng đều trên toàn thị trường.