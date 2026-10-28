VN-Index tăng nhẹ, cổ phiếu công nghệ chịu áp lực bán

Giao dịch Chứng khoán tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS). Ảnh: TTXVN

Thị trường chứng khoán phiên 28/10 tiếp tục phân hóa khi số mã giảm giá chiếm ưu thế trên toàn thị trường. VN-Index vẫn tăng điểm nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng, tập trung mạnh tại cổ phiếu FPT.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 4,78 điểm, tương đương 0,27% lên 1.766,65 điểm. HNX-Index tăng 0,36 điểm, tương đương 0,14% lên 259,86 điểm.

Thị trường nghiêng về bên bán với 379 mã giảm giá và 284 mã tăng giá. Riêng rổ VN30 có diễn biến cân bằng hơn với 15 mã tăng, 12 mã giảm và 3 mã đứng giá tham chiếu.

Thanh khoản tăng so với phiên trước. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đạt hơn 512 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 12.100 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 35 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 516 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế đầu phiên, nhưng lực mua quay trở lại giúp VN-Index phục hồi và đóng cửa trong sắc xanh. Các cổ phiếu VCB, VIC, HDB và VPL đóng góp tích cực nhất, giúp chỉ số tăng tổng cộng 5,43 điểm. Ngược lại, HPG, TCX, VNM và MBB gây áp lực lớn nhất, lấy đi 1,75 điểm của VN-Index.

Xét theo nhóm ngành, tài chính tăng mạnh nhất thị trường với mức tăng 0,8%, nhờ diễn biến tích cực của các cổ phiếu VCB tăng 2,5%, CTG tăng 1,15%, VPB tăng 1,29% và MBB tăng 0,25%.

Nhóm tiêu dùng không thiết yếu tăng 0,73%, trong khi tiêu dùng thiết yếu tăng 0,28%. Một số cổ phiếu ghi nhận diễn biến tích cực gồm VPL tăng 2,18%, MWG tăng 0,4%, PNJ tăng 0,59%, VGT tăng 1,69%, MSH tăng 3,9%, VNM tăng 1,04%, MSN tăng 1,09%, SAB tăng 0,23%, BAF tăng 0,67% và VHC tăng 0,98%.

Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin là nhóm giảm mạnh nhất thị trường, mất 2,25%, chủ yếu do áp lực bán tại FPT giảm 2,53% và ELC giảm 1,75%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý khi khối ngoại bán ròng hơn 267,42 tỷ đồng trên sàn HOSE. FPT bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 260 tỷ đồng, tiếp đến là VPL với 118,11 tỷ đồng, GMD với 42,88 tỷ đồng và VNM với 35,05 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 15,43 tỷ đồng, tập trung tại IDC với 15,35 tỷ đồng, TNG với 4,41 tỷ đồng, VC3 với 790 triệu đồng và PPE với 260 triệu đồng.

Diễn biến thị trường cho thấy, VN-Index duy trì sắc xanh nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu tài chính và một số mã vốn hóa lớn, nhưng số cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế trên toàn thị trường. Diễn biến này cho thấy đà tăng của chỉ số chưa lan tỏa đồng đều giữa các nhóm cổ phiếu.

Trong khi đó, áp lực bán tại nhóm công nghệ thông tin, đặc biệt là FPT, cùng hoạt động bán ròng của khối ngoại tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý trong phiên giao dịch.